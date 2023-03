Luces y sombras de los avales públicos para evitar cierres durante la pandemia

Disclosure statement

J. Samuel Baixauli recibe fondos de Fundación Cajamurcia.

Diego Rodríguez-Linares Rey recibe fondos de la Fundación Cajamurcia.

Gabriel Lozano Reina recibe fondos de Fundación Cajamurcia.

Susana Alvarez Diez does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.