Maël, 6 ans : « Comment se sont formés les océans ? »

Qu’est-ce qu’un océan ? C’est une grande étendue d’eau salée entre deux continents. Pour former des océans il faut alors trois ingrédients : de l’eau sur des fonds marins, des continents, et une très grosse pincée de sel.

Pour comprendre la formation des océans, nous allons remonter le temps, très loin, il y a plus de 4,5 milliards d’années. A ce moment-là, le Système Solaire n’était qu’un immense nuage de gaz et de poussières qui portait en lui tous les ingrédients qui permettront de former le Soleil, les planètes, donc la Terre et ses océans.

Le cœur de ce nuage est très chaud et va devenir le soleil. Les poussières présentes dans le nuage vont tourner autour du jeune Soleil et petit à petit se coller les une aux autres créant ainsi des roches, qui vont former des petites planètes, puis des planètes plus grosses, mais aussi des comètes ou des astéroïdes.

Alors d’où vient l’eau dans tout ça ? Longtemps, les scientifiques ont pensé que la Terre s’était construite à partir de roches sans eau, formées trop près du Soleil. Ils pensaient donc que l’eau avait été apportée sur Terre, après sa formation, par des comètes et des astéroïdes. Ceux-ci, formés plus loin du Soleil, contenaient de l’eau sous forme de glace. Or, cette hypothèse a été récemment remise en cause par une chercheuse, Laurette Piani. Elle a montré qu’en fait, les roches qui ont donné naissance à la Terre contenaient déjà de l’eau !

Pour comprendre comment les premiers océans se sont formés, avançons maintenant de quelques millions d’années.

Au début, la Terre est une planète très différente de celle que nous connaissons. Il fait très chaud à sa surface. Il n’y a encore ni océans, ni continents : il n’y a que de la roche en fusion, du magma. Celui-ci va se refroidir en formant une croûte solide et une atmosphère qui contient de la vapeur d’eau. Peu à peu, cette vapeur d’eau retombe sous forme de pluie, formant d’abord de petits lacs, puis des étendues d’eau de plus en plus grandes.

Au fil du temps, la surface de la Terre change. Sa surface s’organise en plaques tectoniques, ces grands ensembles qui bougent les uns par rapport aux autres, en générant les tremblements de terre ou encore les chaînes de montagnes. Les plaques ont du relief, notamment à cause de la nature des roches qui les constituent.

C’est la structure des plaques de la surface de la Terre qui explique qu’il y ait des océans et des continents. Les parties les plus épaisses des plaques tectoniques sont les continents, les parties plus minces se forment au niveau des dorsales océaniques (une sorte de grande chaîne de volcan sous-marin).

Quand l’eau de pluie ou les rivières s’écoulent, elles vont de haut en bas. Alors l’eau s’accumule sur les parties fines des plaques tectoniques et finit par y former de grandes étendues : les océans.

Et voilà, les océans sont prêts.

Ah non ! On a oublié le sel. Le sel, lui, vient de l’usure des roches sur lesquelles coule l’eau de pluie. L’eau arrache de ces roches des éléments chimiques, les sels minéraux, qui sont alors transportés par les rivières et s’accumulent peu à peu dans les océans, lui donnant son goût si spécial…