Marielle, Robinho, Daniel Alves e a eternização do machismo estrutural brasileiro

A prisão dos suspeitos de mandarem matar Marielle Franco é momento mais que oportuno para falarmos sobre machismo, futebol e sociedade. Essa prisão oferece a possibilidade de, finalmente, se fazer justiça no caso do assassinato de uma mulher nascida e criada no Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro, uma área que somente é lembrada pelo poder público em truculentas operações policiais.

Marielle foi eleita Vereadora do Rio de Janeiro e sua pauta se vinculava à defesa dos direitos humanos com ênfase na luta pelos direitos das mulheres. Essa causa se mostra fundamental em uma sociedade machista e excludente como a brasileira em que alguns corpos são tratados com indiferença ou mesmo abjeção.

É nesse ponto que é importante trazermos à discussão o problema do machismo no futebol brasileiro e situarmos essa problemática dentro de um complexo e perverso sistema de diferenciação entre os corpos que importam daqueles que são alvo constante de violência e extermínio em nosso país.

Entrevista incômoda do técnico da seleção

Daí o incômodo que provoca a entrevista coletiva do técnico Dorival Jr. ao se referir à prisão do ex-jogador Robinho. Dorival começou sua fala afirmando que “Se houve realmente e comprovado algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado”. É certo que o técnico foi um dos únicos a publicamente demonstrar algum tipo de preocupação com as vítimas do ex-jogador e do quanto suas vidas foram afetadas pela violência sofrida. E esse gesto me parece algo a ser positivamente ressaltado em sua declaração.

Porém, o incômodo continua quando Dorival Jr. faz questão de ressaltar que Robinho – com quem trabalhou no Santos - havia sido um excelente atleta “uma pessoa fantástica, um profissional desses, dentro da nossa convivência, acima da média”. Isso soou como uma desnecessária e inoportuna tentativa de defesa.

Benefício da dúvida invertido

Daí me pergunto: por que é tão fácil colocar em dúvida a palavra de mulheres que sofreram alguma agressão praticada por homens? Por que é com tanta facilidade que se coloca em dúvida, até mesmo, as denúncias feitas por essas mulheres e que foram acolhidas, investigadas e, devidamente julgadas, pelo sistema judiciário de países que costumamos tomar como modelos de organização?

Esse descrédito se traduz em dados e não somente na fala no técnico da seleção Brasileira. Em pesquisa publicada, no ano de 2023, o Observatório da Mulher contra a Violência demonstrou que dentre as 21,7 mil brasileiras consultadas, 30% afirmaram já ter sofrido algum tipo de violência doméstica ou familiar. 60% dessas mulheres afirmaram nunca terem denunciado seus agressores à polícia.

Fomos ensinados, e, muitas vezes ensinamos, a construir uma sociedade em que os corpos das mulheres são tratados como descartáveis. E, infelizmente, o futebol – um esporte que quem aqui escreve, ama muito – ainda é um efetivo instrumento da manutenção e fomentação desse tipo de pensamento que está na base de um cotidiano de muitas mulheres, cercado de medo, ameaças e mortes.

Muito longe de um fim

Mesmo com números tão alarmantes, a tardia nota emitida pela CBF, inicia afirmando que “As condenações definitivas dos jogadores Robson de Souza e Daniel Alves colocam um ponto final em um dos capítulos mais nefastos do futebol brasileiro”.

Essa ideia de “fim de capítulo nefasto” é um clichê constrangedor e bastante inadequado. O mais correto e honesto seria assumir o quão tardiamente estamos na direção de um reconhecimento do quanto o futebol é conformado por uma estrutura concreta e simbólica alicerçada no machismo e na misoginia. E aqui vale lembrarmos que o ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi denunciado por assédio sexual e moral por uma funcionária. E, em recente reportagem, Lucio de Castro traz a público possíveis e graves desdobramentos desse caso, envolvendo homens que ocupam altos cargos na mais importante instituição de futebol do país.

Não é sem motivos que a camisa verde-amarela da seleção foi tão facilmente apropriada pela extrema-direita, no Brasil, guiada pela exaltação de uma masculinidade bélica e avessa às reivindicações das mulheres e de outras minorias. E não têm sido fáceis as tentativas do “dessequestro” do uniforme da seleção masculina, fenômeno analisado em dissertação, recentemente defendida na UERJ.

Um machismo que tabela com o racismo

O futebol brasileiro precisa mudar. E a CBF, assim como diversos clubes, ainda necessitam assumir sua parte de responsabilidade na reconstrução do futebol brasileiro. As demandas trazidas pela sociedade e, especificamente, pelos movimentos das mulheres, os movimentos de coletivos contra o racismo, os coletivos LGBTQIA+ e tantas outras minorias, que se manifestam no futebol de modo cada vez mais constante, precisam ser consideradas de fato e não somente em propagandas de marketing. A CBF e muitos clubes que lucram milhões em bilheterias, vendas de jogadores, transmissões televisas precisam se comprometer, por exemplo, com a formação de atletas mais conectados aos problemas sociais que os cercam.

E em um espaço em que o corpo ocupa tamanho protagonismo cabe levar os jogadores a se perguntarem: quais corpos importam, no Brasil?

Quais corpos foram mortos e vidas afetadas pelas fortes chuvas no Brasil nesta penúltima semana de março de 2024? São os mesmos corpos de tantas tragédias anteriores. Isso porque, ao que parece, corpos negros e pobres podem morrer aos montes ou ficar sem casa e bens. Daí a quase indiferença que se demonstra em relação aos corpos abatidos em operações policiais nas periferias do Brasil. Em 2023, 1706 mulheres foram assassinadas, vítimas de feminicídio. Ou seja, no ano passado, uma média de 4 mulheres foram mortas por dia, no Brasil.

Todos esses corpos atingidos por variadas formas de violência têm algo em comum: eles são tratados como pouco importantes.

E, então, muitos desses jogadores, de origem humilde em sua maioria, lembrarão de sua vida atual ou passada e verão que, em grande medida, buscaram no futebol o sonho da ascensão social e a chance de fazerem com que suas vidas– e de sua família, principalmente mães e avós – passassem a ser considerados importantes de algum modo.

E é muito possível que eles compreendam a urgência de deixarem de ser porta-vozes do machismo e entendam que se não se trata de “mimimi”, mas de uma das facetas de uma sociedade que seleciona a quem protege e acolhe.

E aqui termino como comecei, mencionando Marielle Franco e com a esperança de que seus assassinos permaneçam presos.