Masques chirurgicaux et FFP2 : deux enquêtes pour vérifier leur innocuité

Depuis bientôt deux ans, le Covid s’est imposé dans nos vies et nombre de nos habitudes ont dû être adaptées pour faire barrière à la dissémination de son agent infectieux : le virus SARS-CoV-2. La transmission de ce dernier par voie aérienne étant confirmée, une des protections les plus utilisées pour se protéger et surtout protéger les autres s’avère être les masques.

Plusieurs types de masques sont désormais disponibles sur le marché français, à savoir :

Les masques chirurgicaux, qui sont des dispositifs médicaux répondant à des exigences européennes de sécurité et de santé vérifiées par la norme NF EN 14683 (ou normes étrangères reconnues comme équivalentes). En évitant la projection de gouttelettes émises par le porteur du masque, ce type de masque limite la contamination de l’environnement extérieur et des autres personnes.

Les masques de protection respiratoire (FFP, pour « Filtering Facepiece Particles ») constituent des équipements de protection individuelle (EPI) plus poussés. Ils répondent à des exigences européennes de sécurité et de santé vérifiées par la norme NF EN 149 (ou normes étrangères reconnues comme équivalentes). Ce type de masque protège le porteur du masque contre l’inhalation à la fois de gouttelettes et de particules en suspension dans l’air.

Les masques « textiles », qui sont eux-mêmes de plusieurs types. Ceux dits « grand public » se sont développés en France pendant le premier confinement de la pandémie Covid-19. Il s’agit de masques textiles, avec des propriétés de filtration comprises entre 70 et 90 % selon la taille des particules (respectant en cela les spécifications de l’ANSM, l’Agence nationale de sécurité du médicament), et qui sont la plupart du temps lavables et réutilisables. Ils sont réservés à un usage hors du système de santé. La production de ces masques est encadrée par une note des autorités du 29 mars 2020, mise à jour le 26 avril 2020.

D’autres sont fabriqués par des professionnels du textile ou « faits maison » dans le respect de la spécification AFNOR (AFNOR SPEC S76-001:2020) en utilisant des matériaux testés ou choisis selon les experts conformément à la spécification AFNOR. À noter que dans certains cas, les performances ne sont pas encadrées ou testées.

Anses/INRS , Author provided

Deux enquêtes pour vérifier l’innocuité des masques

Compte tenu de l’utilisation massive et quotidienne des masques chirurgicaux depuis le début de la pandémie, et non en raison de problèmes antérieurs, la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) a mené deux enquêtes successives, chacune sur une vingtaine de références de masques chirurgicaux.

Réalisées en 2020 puis 2021, ces enquêtes avaient pour objet de rechercher la présence de substances chimiques dans des masques chirurgicaux destinés au grand public. L’Anses (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a été saisie pour évaluer les risques sanitaires éventuels liés à l’inhalation de ces substances ou à leur contact avec la peau.

En parallèle, suite au retrait du marché canadien des masques FFP2 contenant du graphène, les autorités françaises en ont suspendu la distribution le temps que l’Anses évalue les potentiels risques sanitaires – sachant que seuls certains masques FFP2 contiennent du graphène.

Masques chirurgicaux : des résultats rassurants dans des conditions strictement respectées

La DGCCRF a fait prélever deux fois une vingtaine de masques chirurgicaux disponibles sur le marché français, de façon à couvrir le plus de types de modèles possibles : aussi bien destinés aux enfants qu’aux adultes, colorés ou non, etc.

Plusieurs familles de substances ont été recherchées, sélectionnées d’après l’expertise de la DGCCRF – basée sur de précédentes analyses menées sur d’autres produits de consommation. Il s’agissait d’allergènes (tels que le linalool, le citral, la coumarine, etc.), des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), du glyphosate (herbicide potentiellement cancérogène) et son métabolite principal (l’acide aminométhylphosphonique ou AMPA), du formaldéhyde, des dioxines, des furanes, des PCB DL (polychlorobiphényles-dioxin-like), des COV (composés organiques volatils), de résidus de pesticides, de certains colorants (bleu clair, bleu foncé et noir) et de la colophane.

Les résultats des analyses ont mis en évidence la présence de plusieurs substances chimiques dans les masques chirurgicaux : des dioxines, des furanes, des PCB-DL, des HAP et des COV. Aucun des colorants recherchés n’a par contre été retrouvé.

Sergio Moreno Gomez/Shutterstock

Puis, l’Anses, au travers d’une expertise collective regroupant des experts chimistes, toxicologues et médecins dermatologues, a évalué les potentiels risques sanitaires des substances présentes. L’objectif était de définir si ces dernières pouvaient engendrer un risque pour la population, aussi bien chez les adultes que chez les enfants, ayant une peau saine ou une peau lésée. L’efficacité de filtration des masques n’a pas été investiguée.

Les experts ont en premier lieu étudié les dangers de chaque substance puis défini les scénarios d’exposition les plus probables et calculé les risques associés. Ces scénarios s’appuyaient sur les recommandations du Haut Conseil de Santé Publique concernant le port du masque – ils mettaient en œuvre des masques neufs, portés maximum 4h sur le nez et la bouche, non souillés, mis dans le bon sens, etc. Il a été estimé qu’un maximum de quatre masques par jour pouvait être porté par un adulte ou un enfant.

En conclusion de cette évaluation de risques, les résultats ont été rassurant. L’Anses indique que les expositions aux substances chimiques retrouvées dans les masques ne dépassent pas les seuils sanitaires, aussi bien pour les adultes que pour les enfants dès lors que les recommandations du HCSP sont respectées.

Masques FFP2 : privilégier des masques sans graphène

En parallèle, une seconde expertise était requise par les autorités françaises sur les masques FFP2 contenant du graphène. En effet, en avril 2021, des masques de protection FFP2 contenant cette particule étaient retirés du marché canadien, ce qui a incité les autorités françaises à suspendre également la distribution des références incriminées, le temps que collectif interdisciplinaire d’experts de l’Anses évalue, en urgence, les risques sanitaires liés à leur port chez l’adulte comme chez l’enfant.

Le graphène, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un matériau bidimensionnel, composé d’atomes de carbone organisés en une simple couche dans un réseau cristallin hexagonal. En Europe, son utilisation en tant que substance biocide n’est pas autorisée aujourd’hui, quel que soit le type d’application envisagée.

Les experts ont étudié les données toxicologiques disponibles sur le graphène et tenté de définir son utilité dans les masques. Un travail d’évaluation des différentes études publiées quant à l’exposition aux particules de graphène, principalement par inhalation et par contact cutané, a aussi été mené. L’Anses s’est ainsi basée sur le rapport publié par Santé Canada, l’IRSST, l’université autonome de Madrid et le LNE.

Les experts n’ont pu que constater le manque d’information concernant les effets à long terme du graphène sur la santé humaine. Il a également été difficile de déterminer la nature exacte du graphène ainsi que les raisons de son utilisation dans les masques FFP2. Compte tenu de ces carences, il n’a pas été possible de mener une évaluation de risques sanitaires, tant pour les enfants que les adultes même si les données d’exposition disponibles à ce jour ne mettent pas en évidence de situations préoccupantes. (Les lots concernés ont été rappelés et sont consultables en ligne, ndlr)

Quelques conseils pour un usage optimal

Il était important de s’assurer de l’absence de risque dans l’utilisation des différents masques que l’on se trouve désormais à porter régulièrement, en intérieur voir en extérieur. C’est ce qui a été fait.

Pour les masques les plus courants, les masques chirurgicaux, aucun risque sanitaire n’a été identifié malgré la détection de la présence de substances chimiques si les conditions de port préconisées par le HSCP sont respectées. Et ce, que ce soit pour les adultes ou les enfants.

Voici deux réflexes utiles à adopter lors de tout achat de masques : le premier est de vérifier que la boite choisie porte bien le marquage CE (sigle CE), la référence datée de la norme NF EN 14683 et le type du masque (type I, II, IIR). Le second est d’ouvrir leur boite et emballage avant de les porter, ce qui permet de diminuer la quantité de composés organiques volatils présents.

Pour les masques FFP2, il n’est pas possible de conclure quant au potentiel risque lié au graphène. Il convient donc de privilégier des masques ne contenant pas de graphène – emballage ou notice étant tenu d’indiquer sa présence.

Dans tous les cas de figure, respecter les préconisations de port des masques est le meilleur moyen d’assurer leur efficacité et une protection optimale.