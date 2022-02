Max : « Pourquoi a-t-on des poux ? Comment les éliminer ? »

C’est quoi un pou ? Le pou est un animal parasite, plus exactement un insecte qui se nourrit de sang. Lors de son repas, il injecte dans ta peau, des produits qui provoquent des démangeaisons. Tout le monde ne réagit pas de façon identique à leur présence, tout le monde ne ressent pas la même envie de se gratter. Tu as sans doute remarqué qu’il y a des enfants qui ont souvent des poux et d’autres qui n’en ont jamais eu. Certaines têtes leur plaisent plus que d’autres et les scientifiques ne savent pas pourquoi.

Les poux existent depuis très longtemps. Ils parasitent les mammifères depuis 55 millions d’années. Les hommes préhistoriques avaient déjà ce problème, et ils ont évolué avec les humains, s’adaptant à notre mode de vie. On en a aussi trouvé sur des cheveux de momies sud-américaines qui datent de 10 000 ans.

La famille pou comporte deux parents de 3 millimètres (le mâle et la femelle) et de nombreux enfants, qui ressemblent aux parents. Ils sont juste plus petits (1 millimètre), mais ils se nourrissent déjà de sang. Ils se reproduisent très vite. Une femelle pond jusque 10 œufs par jour, qu’elle colle à la base du cheveu. À partir d’une seule femelle pou, en 1 mois, la famille regroupe 45 adultes, 100 futurs jeunes (les lentes) et environ 300 enfants (les nymphes). Avec 1 pou, et en 1 mois, on peut donc avoir plus de 450 individus sur une seule tête !

Son nom d’espèce est Pediculus humanus, il est spécifique de l’humain, car chaque mammifère et oiseau a son propre pou qui le gratte. Il existe même chez l’humain, un pou pour les cheveux (Pediculus humanus capitis) et un pou pour le corps. C’est un cousin proche qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau. Pediculus humanus humanus vit dans les vêtements et pique la peau. Mais, il est rare chez les personnes qui se lavent et changent leurs vêtements régulièrement. Le pou de corps transmet des maladies, contrairement au pou de cheveux que tu connais.

Les poux sont retrouvés depuis toujours sur les têtes des enfants de tous pays. Si tu as entre 5 et 11 ans, tu es leur hôte préféré surtout si tu as les cheveux longs, on ne sait pas pourquoi ils préfèrent les enfants aux adultes. Parfois les poux colonisent jusqu’à un élève sur quatre. Il ne faut pas en avoir peur, ils ne sont pas méchants, mais envahissants. Tu es pour eux, un hôte agréable leur offrant un lieu chaud où vivre et une bonne table où manger. Le problème est que leur salive contient des produits allergisants conduisant à des démangeaisons insupportables. Il existe des médicaments pour les soulager, comme les autres allergies.

Sais-tu comment s’est passée votre première rencontre ? Le pou ne saute pas, ne vole pas. Il a juste grimpé sur ta tête dès que tes cheveux ont touché d’autres cheveux, lors de jeux ou de contacts proches. C’est un parasite « obligatoire », ce qui signifie qu’il meurt en quelques heures s’il n’est pas au chaud caché dans des cheveux. Mais les douches et bains ne lui font pas peur. Il est encore vivant après plusieurs heures sous l’eau sans respirer. Pour éviter le développement d’une famille nombreuse de poux sur ta tête, les peignes très fins, à longues dents utilisés régulièrement sont des moyens efficaces pour les enlever et éviter les infestations. Le séchage au sèche-cheveux est une autre méthode, car ils craignent l’air trop chaud et sec. Un moyen très efficace de ne pas en avoir est de se couper les cheveux très courts ou de les attacher avec une queue de cheval assez haute, pour laisser sa nuque découverte.

Seuls les produits anti-poux que tu trouveras en pharmacie permettent de les tuer. Mais aucun produit n’est miraculeux. Les indications « tue 100 % des poux en cinq minutes » sont souvent juste de la publicité. Il faut très souvent recommencer le traitement le lendemain, et encore 10 jours après, pour tuer les jeunes poux sortis des lentes. Parfois, ils reviennent même avec un bon traitement, dans ce cas, il s’agit d’une nouvelle contamination au contact de cheveux sur lesquels il y avait des poux. Il est parfois très long et très compliqué de les éliminer. Courage ! Quand tu seras grand, tu n’en auras plus. Les poux de têtes n’aiment pas les cheveux des adultes.

