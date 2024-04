Atualmente, as telas e as notificações dominam nossa vida diária. Todos nós estamos familiarizados com essas distrações digitais que nos tiram de nossos pensamentos ou de nossa atividade. De um e-mail importante de um chefe a uma ligação da escola dos nossos filhos que nos obriga a sair do trabalho, adiando a tarefa que temos em mãos, as interrupções são parte integrante de nossas vidas. E parecem destinadas a se tornar ainda mais predominantes com a proliferação de objetos conectados nas futuras “casas inteligentes”.

No entanto, elas não são isentas de consequências para nossa capacidade de concluir tarefas, nossa autoconfiança e nossa saúde. Por exemplo, diz-se que as interrupções levam a um aumento de 27% no tempo de execução da atividade em andamento.

Como pesquisadoras em psicologia cognitiva, estudamos os custos cognitivos dessas interrupções digitais: aumento dos níveis de estresse, aumento da sensação de exaustão moral e física, níveis de fadiga, o que pode contribuir para o surgimento de riscos psicossociais e até mesmo de esgotamento. Em nosso trabalho, baseamo-nos em teorias sobre o funcionamento do sistema cognitivo humano, que proporcionam uma melhor compreensão desses custos cognitivos e suas repercussões em nosso comportamento. Esse tipo de pesquisa enfatiza o fato de que está se tornando crucial encontrar um equilíbrio entre nosso uso da tecnologia e nossa capacidade de concentração, para nosso próprio bem.

Por que se preocupar com as interrupções digitais?

A integração de objetos conectados em nossas vidas pode oferecer maior controle sobre vários aspectos do nosso ambiente, para gerenciar nossos horários, lembrar aniversários ou gerenciar nosso aquecimento remotamente, por exemplo. Em 2021, as taxas de penetração de residências conectadas (ou seja, o número de residências equipadas com pelo menos um dispositivo doméstico conectado, incluindo aquelas com apenas um plugue ou lâmpada conectada) eram de cerca de 13% na União Europeia e 17% na França (em comparação com 10,7% em 2018).

Embora a facilidade de uso e a utilidade percebida dos objetos conectados tenham um impacto sobre a aceitabilidade desses objetos para uma grande parte da população, as interrupções digitais que frequentemente estão associadas a eles prejudicam nossa cognição, ou seja, todos os processos ligados à percepção, atenção, memória, compreensão e assim por diante.

O impacto das interrupções digitais pode ser visto tanto na esfera privada quanto na profissional. Em média, uma pessoa leva mais de um minuto para voltar ao trabalho depois de verificar seu e-mail. Estudos mostram que os funcionários passam regularmente mais de 1,5 hora por dia se recuperando de interrupções de e-mail. Isso leva a um aumento na carga de trabalho percebida e nos níveis de estresse, bem como a um sentimento de frustração ou até mesmo de exaustão, associado a uma sensação de perda de controle sobre os eventos.

Também há efeitos na esfera educacional. Por exemplo, em um estudo de 2015 com 349 alunos, 60% disseram que os sons emitidos pelos telefones celulares (cliques, bipes, sons de botões, etc.) os distraíam. Portanto, as interrupções digitais têm consequências muito mais abrangentes do que se imagina.

Melhor compreensão do custo cognitivo das interrupções digitais

Para entender por que as interrupções digitais atrapalham tanto o fluxo de nossos pensamentos, precisamos dar uma olhada na maneira como nosso cérebro funciona. Quando realizamos uma tarefa, o cérebro está constantemente fazendo previsões sobre o que vai acontecer. Isso nos permite adaptar nosso comportamento e executar a ação apropriada: o cérebro estabelece ciclos de previsão e antecipação.

Dessa forma, nosso cérebro funciona como uma máquina de previsão. Nessa teoria, surge um conceito muito importante para entender os processos de atenção e concentração: o de fluência de processamento. Trata-se da facilidade ou dificuldade com que processamos as informações. Essa avaliação é feita inconscientemente e resulta em uma experiência subjetiva e não consciente de como as informações são processadas.

O conceito de fluência formaliza algo que entendemos intuitivamente: nosso sistema cognitivo faz tudo o que pode para garantir que nossas atividades transcorram da forma mais tranquila possível. É importante observar que nossa cognição é “motivada” por uma crença a priori na facilidade ou dificuldade de uma tarefa e na possibilidade de fazer boas previsões. Isso permitirá que ela se adapte da melhor forma possível ao ambiente e ao bom andamento da tarefa em questão.

Nossa atenção é atraída para informações simples e esperadas

Quanto mais fácil a informação parece ser de ser processada, ou quanto mais ela é avaliada como tal pelo nosso cérebro, mais ela atrai nossa atenção. Por exemplo, uma palavra fácil de ler atrai mais nossa atenção do que uma palavra difícil. Essa reação é automática, quase instintiva. Em um experimento, os pesquisadores demonstraram que a atenção das pessoas pode ser involuntariamente capturada pela presença de palavras reais em oposição a pseudopalavras, palavras inventadas por cientistas como HENSION, especialmente quando lhes foi solicitado que não lessem as palavras apresentadas na tela.

Por exemplo, um de nossos estudos mostrou que a fluência – a facilidade percebida de uma tarefa – orienta a atenção dos participantes para o que seus cérebros preveem. O objetivo do estudo era entender como a previsibilidade das palavras influenciaria a atenção dos participantes. Os participantes tiveram que ler frases incompletas e, em seguida, identificar uma palavra-alvo entre uma palavra coerente e uma palavra incoerente com a frase. Os resultados mostraram que as palavras coerentes e previsíveis atraíram mais a atenção dos participantes do que as palavras incoerentes.

Parece que um evento que é coerente com a situação atual atrai mais atenção e, possivelmente, estimula a concentração. Até onde sabemos, nosso estudo é um dos primeiros a mostrar que a fluência do processamento tem um efeito sobre a atenção. São necessários mais estudos para confirmar nossas descobertas. Este trabalho foi iniciado, mas não pôde ser concluído no contexto da pandemia de Covid.

Eventos inesperados causam uma “interrupção da fluência

Como vimos, nosso sistema cognitivo está constantemente fazendo previsões sobre eventos futuros. Se o ambiente não estiver de acordo com o que nosso cérebro previu, precisamos primeiro adaptar nossas ações (muitas vezes quando já tínhamos colocado tudo em prática para agir de acordo com nossa previsão) e, em seguida, tentar entender o evento inesperado para adaptar nosso modelo de previsão para a próxima vez.

Por exemplo, imagine que você pegue sua xícara para tomar café. Ao pegá-la, você a priori espera que ela esteja dura e talvez um pouco quente. Seu cérebro faz uma previsão e ajusta suas ações de acordo (abrindo a mão, pegando a xícara para cima). Agora imagine que, ao pegá-la, não se trata de uma xícara rígida, mas de um copo de plástico mais frágil. Você ficará surpreso e tentará adaptar seus movimentos para que o café não escorregue pelas mãos. O fato de a xícara se dobrar entre os seus dedos criou uma lacuna entre o que o seu sistema cognitivo previu e a sua experiência real: dizemos que há uma quebra de fluência.

As interrupções digitais perturbam nosso sistema de previsão

As interrupções, sejam elas digitais ou não, são por natureza imprevistas. Uma ligação telefônica improvisada, por exemplo, causa uma interrupção no fluxo de informações, ou seja, contradiz o que o cérebro havia previsto e preparado.

A interrupção tem consequências comportamentais e cognitivas: a atividade principal é interrompida, os níveis de estresse aumentam, leva-se tempo para retomar a tarefa em questão, perde-se a concentração, etc.

Uma interrupção na fluência aciona automaticamente a implementação de estratégias de enfrentamento. Desdobramos nossa atenção e, dependendo da situação encontrada, modificamos nossa ação, atualizamos nosso conhecimento, revisamos nossas crenças e ajustamos nossa previsão.

Uma interrupção na fluência remobiliza a atenção e aciona um processo de busca da causa da interrupção. No caso de uma interrupção digital, a natureza imprevisível desse alerta significa que o cérebro não pode antecipar ou minimizar a sensação de surpresa após a quebra de fluência: (re)mobilização da atenção é, portanto, interrompida. Não se sabe de onde virá a interrupção (o telefone no bolso ou a caixa de correio do computador) nem qual será o conteúdo da informação (a escola das crianças, uma ligação não solicitada, etc.).

Estratégias para uma vida digital mais saudável

Alcançar um equilíbrio entre os benefícios da tecnologia e nossa capacidade de manter a concentração está se tornando crucial. É possível desenvolver estratégias para minimizar as interrupções digitais, usar a tecnologia de forma consciente e preservar nossa capacidade de nos mantermos envolvidos em nossas tarefas.

Isso pode envolver a criação de zonas de trabalho ininterruptas (por exemplo, a reintrodução da mesa individual convencional), a desativação temporária de notificações durante um período de concentração intensa (por exemplo, o modo silencioso do telefone ou o modo "foco” do software de processamento de texto) ou até mesmo a adoção de tecnologias inteligentes que promovam ativamente a concentração minimizando as distrações no ambiente.

Em última análise, a mudança para um ambiente cada vez mais inteligente, ou pelo menos conectado, exige uma reflexão cuidadosa sobre como interagimos com a tecnologia e como ela afeta nossos processos cognitivos e nosso comportamento. A transição da casa tradicional para a casa conectada é uma das questões abordadas pelo projeto HUT, no qual trabalhei como parte de meu pós-doutorado. Vários pesquisadores (ciências da administração, direito, arquitetura, ciências do movimento, etc.) trabalharam nas questões de residências hiperconectadas, usos e bem-estar, em um observatório de apartamentos hiperconectados. Isso nos permitiu determinar juntos as condições ideais para a casa do futuro, mas também detectar o impacto das tecnologias em uma casa conectada para evitar abusos.