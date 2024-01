Merencanakan kehamilan? Pertimbangkan berhenti minum alkohol sebelum dan selama kehamilan

Disclosure statement

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lisa Schölin, Queens Medical Research Institute, University of Edinburgh; Andrea Hilton, Department of Paramedical, Perioperatif and Advanced Practice, University of Hull dan Anand Ahankari, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Surrey yang telah menjadi bagian dari tim peneliti serta membantu dalam penulisan dan penelaahan artikel ini.

Lesley Smith menerima dana dari National Institute of Health Research, The Institute of Alcohol Studies, Alcohol Research UK (sekarang Alcohol Change UK) dan The Joseph Rowntree Foundation untuk penelitian terkait alkohol.

Jayne Walker does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.