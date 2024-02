Monitoramento de tartarugas tropicais abaixo da linha d'água revela seus hábitos alimentares

As tartarugas-de-pente estão criticamente ameaçadas de extinção, são encontradas em todos os oceanos e são as mais tropicais das tartarugas marinhas. Há muito tempo, considera-se que as tartarugas-de-pente adultas têm uma associação próxima com mares rasos (menos de 15 metros de profundidade), onde os recifes de coral prosperam.

Mas uma nova pesquisa que meus colegas e eu realizamos revela que as tartarugas-de-pente se alimentam em locais de recifes muito mais profundos do que se pensava anteriormente.

As tartarugas-de-pente jovens ficam à deriva nas correntes durante a fase pelágica (em águas abertas) de seu desenvolvimento, antes de se mudarem para habitats bentônicos (no fundo do mar). As tartarugas-de-pente geralmente são vistas se alimentando em recifes de coral, onde sua dieta é predominantemente de esponjas. Elas também se alimentam de uma variedade de algas, coralimorfos (anêmonas semelhantes a corais), tunicados e outros animais e plantas.

Para estudar mais detalhadamente seus hábitos alimentares, minha equipe da Universidade de Swansea usou equipamentos ligados a satélites de alta precisão do Sistema de Posicionamento Global (GPS) para rastrear 22 fêmeas adultas de tartarugas-de-pente desde seu local de nidificação, em Diego Garcia, no Arquipélago de Chagos, no Oceano Índico, até seus locais de alimentação.

Três dos equipamentos incluíam um transdutor de pressão que foi programado para registrar a profundidade a cada cinco minutos e retransmitir a medição para o sistema de satélite sempre que a tartaruga emergisse. Isso nos forneceu informações sobre o paradeiro das tartarugas e a profundidade em que elas estavam mergulhando para se alimentar enquanto nadavam.

Nicole Esteban

Previmos que as tartarugas-de-pente rastreadas em nosso estudo provavelmente migrariam para recifes de coral rasos ao redor dos sete atóis do arquipélago de Chagos. Muitos estudos mostraram a natureza intocada desses recifes, e observamos anteriormente que as tartarugas-de-pente frequentemente se alimentam nos habitats dos recifes.

Mas, surpreendentemente, todas as tartarugas migraram para bancos profundos e remotos e recifes submersos no arquipélago, permanecendo nesses locais profundos por mais de 6 mil dias combinados de rastreamento. Observando as cartas náuticas das localizações das tartarugas, pudemos ver que o habitat de alimentação estava localizado a mais de 30 metros de profundidade.

Mais de 183 mil medições de profundidade transmitidas pelos equipamentos em três tartarugas mostraram que as profundidades médias estavam entre 35 e 40 metros. A maioria dos mergulhos atingiu profundidades entre 30 e 60 metros. Isso é muito mais profundo do que esperávamos.

Jeanne A Mortimer

Essencial para a conservação

Os recifes de coral localizados em profundidades entre 30 e 150 metros abaixo das ondas são conhecidos como ecossistemas mesofóticos (ou de baixa luminosidade). Agora, saber que esses habitats são tão cruciais para as tartarugas marinhas criticamente ameaçadas de extinção sugere que a vida marinha nas profundezas do fundo do mar é muito mais rica - com alimentos mais nutritivos para as tartarugas comerem - do que se pensava anteriormente.

Esperávamos encontrar uma abundância de esponjas coloridas e outros itens de presas invertebradas, como corais moles, que constituem uma grande parte da dieta das tartarugas-de-pente. Nossa descoberta aumenta as evidências crescentes de que os bancos submersos nessas profundidades mesofóticas podem abrigar uma comunidade diversificada de vida, incluindo esponjas e ervas marinhas, que são alimentos essenciais para as tartarugas verdes, que também se reproduzem e se alimentam no Oceano Índico ocidental.

Os ecossistemas mesofóticos cobrem uma vasta área e, portanto, devem ser uma parte importante das considerações de conservação. Estimamos que os bancos submersos (em profundidades de 30 a 60 metros) no oeste do Oceano Índico se estendem por mais de 55 mil km², cerca de três vezes o tamanho de um pequeno país como o País de Gales.

O entendimento científico dos ecossistemas mesofóticos é muito pobre, em parte porque eles são difíceis de explorar. Em geral, eles são remotos e distantes da terra, e as profundidades geralmente estão além do limite do mergulho científico de rotina.

Há um enorme espaço para pesquisas mais fascinantes para investigar a ecologia desses habitats marinhos incompreendidos. Estudos recentes sugerem que rica biodiversidade e peixes abundantes, corais e esponjas vivem em profundidades superiores a 30 metros.

Refúgios nos recifes

Com as pressões das mudanças climáticas e o aquecimento dos mares, os recifes mesofóticos podem ser um refúgio para corais e esponjas que normalmente vivem em recifes de coral rasos. Por exemplo, a cobertura de corais em recifes mesofóticos do Caribe (30 a 40 metros de profundidade) permaneceu constante durante furacões, eventos de branqueamento e doenças em 2017 a 2019, quando a cobertura de corais diminuiu em profundidades de águas rasas e médias. Isso demonstra a importância desses recifes mesofóticos como um refúgio reprodutivo para corais.

As descobertas de nosso estudo destacam que os bancos submersos e as profundidades mesofóticas são importantes áreas de alimentação para animais marinhos criticamente ameaçados de extinção, como tartarugas, e podem suportar uma rica variedade de vida marinha. Embora os recifes mesofóticos usados por tartarugas-de-pente em nosso estudo estejam dentro de uma das maiores áreas marinhas protegidas do mundo, com proteção contra a pesca industrial, há negociações em andamento para o futuro gerenciamento da conservação dessa região.

Esses bancos submersos no Arquipélago de Chagos, e provavelmente em outros lugares do mundo, devem ser áreas importantes com foco na conservação. A resiliência dos ecossistemas marinhos e de tudo o que vive neles pode depender da saúde desses habitats mais profundos e inexplorados, especialmente em face das mudanças climáticas.