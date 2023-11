Morre Henry Kissinger, o titã da política externa dos EUA que mudou o mundo - para o bem e para o mal

Henry Kissinger foi o maior campeão das batalhas de política externa dos Estados Unidos.

O ex-secretário de Estado dos EUA morreu em 29 de novembro de 2023, depois de viver por um século.

A magnitude de sua influência na geopolítica do mundo livre não pode ser exagerada.

Desde a Segunda Guerra Mundial, quando ele era um soldado alistado no Exército dos EUA, até o fim da Guerra Fria e até o século XXI, ele teve um impacto significativo e contínuo nos assuntos globais.

Da Alemanha para os EUA e vice-versa

Nascido na Alemanha em 1923, ele chegou aos Estados Unidos aos 15 anos como refugiado. Aprendeu inglês quando era adolescente e seu forte sotaque alemão permaneceu com ele até sua morte.

Frequentou a George Washington High School na cidade de Nova York antes de ser convocado para o exército e servir na Alemanha, seu país natal. Trabalhando no corpo de inteligência, identificou oficiais da Gestapo e trabalhou para livrar o país dos nazistas. Ele ganhou uma Estrela de Bronze.

Kissinger retornou aos EUA e estudou em Harvard antes de ingressar no corpo docente da universidade. Ele aconselhou o governador republicano moderado de Nova York, Nelson Rockefeller - um aspirante à presidência - e tornou-se uma autoridade mundial em estratégia de armas nucleares.

Quando o principal rival de Rockefeller, Richard Nixon, venceu as primárias de 1968, Kissinger rapidamente mudou para a equipe de Nixon.

Um papel poderoso na Casa Branca

Na Casa Branca de Nixon, ele se tornou conselheiro de segurança nacional e, mais tarde, ocupou simultaneamente o cargo de secretário de Estado. Desde então, ninguém mais ocupou as duas funções ao mesmo tempo.

Para Nixon, a diplomacia de Kissinger organizou o fim da guerra do Vietnã e o pivô para a China: dois eventos relacionados e cruciais na resolução da guerra fria.

Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 1973 por sua diplomacia no Vietnã, mas também foi condenado pela esquerda como criminoso de guerra pelos excessos percebidos pelos EUA durante o conflito, incluindo a campanha de bombardeio no Camboja, que provavelmente matou centenas de milhares de pessoas.

Essa crítica sobrevive a ele.

O pivô para a China não apenas reorganizou o tabuleiro de xadrez global, mas também mudou quase imediatamente a conversa global da derrota dos EUA no Vietnã para uma aliança antissoviética revigorada.

Jim Palmer/AP

Depois que Nixon foi obrigado a renunciar devido ao escândalo de Watergate, Kissinger atuou como secretário de Estado do sucessor de Nixon, Gerald Ford.

Durante esse breve governo de dois anos, a estatura e a experiência de Kissinger ofuscaram o sitiado Ford. Ford entregou de bom grado a política externa dos EUA a Kissinger para que ele pudesse se concentrar na política e em concorrer à eleição para o cargo para o qual o povo nunca o havia escolhido.

Durante a turbulenta década de 1970, Kissinger também alcançou uma espécie de status de “cult”.

Não sendo classicamente atraente, seu conforto com o poder global lhe deu um carisma que foi notado por atrizes de Hollywood e outras celebridades. Sua vida romântica foi tema de muitas colunas de fofocas. Ele chegou a ser citado dizendo que “o poder é o afrodisíaco definitivo”.

Seu legado na política externa dos EUA continuou a crescer após o governo Ford. Ele aconselhou empresas, políticos e muitos outros líderes globais, muitas vezes a portas fechadas, mas também em público, testemunhando perante o Congresso até os 90 anos.

Críticas e condenações

As críticas a Kissinger foram e são severas. O obituário de Kissinger na revista Rolling Stone tem como título “War Criminal Beloved by America’s Ruling Class, Finally Dies” (Criminoso de guerra amado pela classe dominante americana, finalmente morre).

Sua associação com a política externa dos EUA durante os anos de divisão do Vietnã é quase uma obsessão para alguns críticos, que não conseguem perdoar seu papel no que consideram um governo corrupto de Nixon, que realizou terríveis atos de guerra contra o povo inocente do Vietnã.

Os críticos de Kissinger o veem como a personificação definitiva da realpolitik dos EUA, disposto a fazer qualquer coisa pelo poder pessoal ou para promover os objetivos de seu país no cenário mundial.

Mas, em minha opinião, essa interpretação está errada.

A biografia de 2011 de Niall Ferguson, Kissinger, conta uma história muito diferente. Em mais de 1.000 páginas, Ferguson detalha o impacto que a Segunda Guerra Mundial teve sobre o jovem Kissinger.

Primeiro fugindo de um regime imoral, depois voltando para lutar contra ele, mostrou ao futuro secretário de Estado dos EUA que o poder global deve ser bem administrado e, em última instância, usado para promover as causas da democracia e da liberdade individual.

Seja aconselhando Nixon sobre a política da guerra do Vietnã para estabelecer negociações de paz plausíveis ou organizando os detalhes da abertura para a China para colocar a União Soviética em xeque-mate, Kissinger sempre teve como objetivo preservar e promover os valores humanitários liberais do Ocidente e combater as forças do totalitarismo e do ódio.

Para ele, a única maneira de fazer isso era trabalhar pela primazia dos Estados Unidos e de seus aliados.

Ninguém fez mais para promover esse objetivo do que Henry Kissinger. Por isso, ele será tanto louvado quanto condenado.