Movimento ‘Degrowth’: atrasar crescimento econômico é má ideia para lidar com mudança climática

O movimento degrowth - ou “decrescimento” - está em alta entre alguns políticos na Europa. Em maio deste 2023, o conceito ganhou espaço na conferência Beyond Growth (Além do Crescimento), uma iniciativa multissetorial do Parlamento Europeu.

O antropólogo econômico Jason Hickel, autor do livro “Menos é mais - Como o decrescimento vai salvar o mundo”, é uma das principais referências do movimento, e o define como:

“Uma redução planejada do uso de energia e de recursos destinada a trazer a economia de volta ao equilíbrio com o mundo vivo, de forma a reduzir a desigualdade e melhorar o bem-estar humano.”

A crença do movimento degrowth é que outras abordagens para a crise ecológica, como o crescimento verde e as metas de desenvolvimento sustentável, são fúteis. Isso porque estariam enraizadas no capitalismo democrático, que é obcecado pelo crescimento econômico. Desta forma, o movimento clama por um projeto de “transformação socioecológica radical” que desloque o capitalismo e “des-cresça” o Ocidente. O sul global está isento.

Até o momento, a corrente econômica dominante no mundo tem desprezado o decrescimento, considerando que talvez nem valha a pena dar atenção. As análises críticas de nomes destacados em economia como Ted Nordhaus, Branko Milanovic e Andrew McAfee, se resumem a artigos ao estilo blog.

O degrowth, no entanto, levanta críticas muito válidas contra o crescimento econômico e o paradigma do crescimento verde que sustenta a atual estratégia global para lidar com a crise ecológica. Mas será que o movimento oferece soluções viáveis? Colapso ecológico ou decrescimento são as duas únicas opções que temos pela frente? O decrescimento vai mesmo salvar o mundo, como Jason Hickel proclama com confiança?

Em artigos acadêmicos publicados pelo instituto alemão IZA, de pesquisa internacional em Economia do Trabalho, argumento que a proposta de decrescimento não é uma solução para a crise ecológica ou para as deficiências do capitalismo democrático.

O decrescimento seria ineficaz e poderia ser ainda pior para o meio ambiente, já que o foco nos países industrializados atingiria duramente os países em desenvolvimento devido às interdependências econômicas.

A meu ver, o Ocidente vem experimentando condições de decrescimento (a “grande estagnação”) há décadas. E esse experimento resultou em muitos males sociais e políticos. O movimento degrowth é uma reação contra o próprio decrescimento.

Falhas no argumento degrowth

O movimento degrowth defende que a redução do Produto Interno Bruto (PIB) das economias avançadas diminui as emissões de carbono o suficiente para evitar uma sobrecarga do meio-ambiente. Meu argumento é que a simples redução no PIB dos países desenvolvidos não teria impacto significativo sobre a pegada ecológica global.

Atualmente, a maior parte das emissões de carbono (63%) vem de países em desenvolvimento, onde elas continuarão aumentando. A China, por exemplo, constrói por semana o equivalente a duas novas usinas de energia movidas a carvão.

Muitos dos principais emissores de carbono do mundo –empresas de combustíveis fósseis– estão localizados no sul global. A lista inclui a Saudi Aramco, a National Iranian Oil, a Petroleos Mexicanos, a PetroChina, a Petroleos de Venezuela e a Kuwait Petroleum. Elas também são de propriedade ou controladas por governos, o que torna bastante estranho que Jason Hickel defenda a nacionalização das empresas de combustíveis fósseis entre as soluções do decrescimento…

Além do mais, considerar o sul global isento de ‘des-crescer’ é um reconhecimento implícito de que o próprio decrescimento pode causar danos. O movimento também ressalta que os países desenvolvidos deveriam compensar o sul global. Isso implicaria um passe livre aos contaminadores com presença no hemisfério, já que governos enriquecidos com combustíveis fósseis poderiam receber trilhões a título de reparação e investir ainda mais em seus mesmos setores poluentes.

O degrowth também seria ineficaz quanto a reduzir o crescimento econômico e o consumo. Pelo contrário, é provável que a maioria das propostas principais estimulem um aumento. Por exemplo, o movimento fala de autossuficiência energética, renda básica e semanas de quatro dias de trabalho. E sugere proibir a publicidade. São medidas sujeitas a um efeito rebote de recuperação da economia –incentivando precisamente o que se busca limitar.

Uma coisa leva a outra

O decrescimento pode ser ineficaz não apenas na redução da sobrecarga ecológica. Ele pode acabar contaminando também.

Primeiro, a redistribuição para os países menos desenvolvidos, como propõe o movimento, estimularia o crescimento da economia e do consumo agregado nesses países. Ironicamente, embora os adeptos do degrowth rejeitem a teoria neoliberal, eles parecem admitir que a redistribuição não tem efeito então sobre o crescimento econômico.

Em segundo lugar, uma queda na receita dos países desenvolvidos significa menos recursos para investir em tecnologias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Os defensores do decrescimento podem argumentar que bastaria transferir os gastos do consumo ostensivo para o investimento verde. No entanto, seria inconsistente com o fato de que os países mais inovadores não são os garotos-propaganda de Jason Hickel, como Sri Lanka ou Cuba, mas sim os que possuem maiores PIB, como Estados Unidos e Suíça.

Inovação custa dinheiro. Portanto, a economista britânica Kate Raworth, que cunhou a “teoria donut”, se engana quando afirma que “os limites fomentam a criatividade”.

Com os recursos e a inovação sob a pressão do decrescimento, as empresas podem simplesmente substituir técnicas de produção mais limpas e caras por outras mais baratas e mais poluentes. E sem perspectiva de crescimento futuro, a dívida se contrai, impedindo projetos necessários com investimento de risco.

O resultado é que o degrowth deixaria o mundo mais vulnerável aos impactos da deterioração ambiental.

O decrescimento também pode prejudicar os países em desenvolvimento devido à interdependência da economia global. Isso pode prejudicar desproporcionalmente os mais pobres entre os pobres –e piorar a desigualdade global.

A crise da COVID-19 destacou essa relação interdependente. A pobreza aumentou de forma mais acentuada no sul global do que no norte. O impacto da pandemia indicou como seria difícil para o sul se dissociar do norte.

Decrescimento e ditadura

Devido a essas deficiências, o decrescimento é politicamente inviável. Juntos, democracia e degrowth são desconfortáveis. O único exemplo na história de uma sociedade estacionária (sem crescimento) sustentável e próspera foi o Japão durante o período Edo (Tokugawa) (1603-1868). No entanto, foi uma “ditadura brutal”.

Considerando que é improvável que uma democracia opte voluntariamente pelo decrescimento, o movimento pode colocar o Ocidente em um caminho perigoso para rejeitar a democracia com um revés de coletivo autoritário.

O movimento degrowth acredita que o materialismo e as emissões de carbono não podem ser dissociados do crescimento econômico, mas que a inovação, a criatividade, a felicidade e o progresso social podem. Isso ignora a quantidade de progresso social que acompanhou os últimos dois séculos de crescimento econômico.

O físico Tom Murphy, que frisou os limites do crescimento econômico, alertou que:

“Em tempos de abundância, podemos nos dar ao luxo de ser gentis com aqueles que são diferentes. Somos menos ameaçados quando estamos confortáveis. Se o nosso padrão de vida no século XXI atingir um pico […], talvez não possamos nos dar ao luxo de ver nosso progresso social como uma catraca irreversível. Tempos difíceis reavivam velhos instintos tribais: o diferente não é bem-vindo.”

Flaws in the argument

Proponents of degrowth argue that reducing the gross domestic product (GDP) of advanced economies would cut carbon emissions enough to avoid an ecological overshoot.

But my argument is that merely reducing the GDP of developed countries would have no significant impact on the world’s overall material footprint.

Most current carbon emissions (63%) come from developing countries where emissions will continue to increase. China, for example, is building the equivalent of two new coal-fired power plants every week.

Many of the world’s major carbon pollutors – fossil fuel companies – are located in the global south. They include Saudi Aramco, National Iranian Oil, Petroleos Mexicanos, PetroChina, Petroleos de Venezuela and Kuwait Petroleum. They are also government owned or controlled, which makes it rather strange that Jason Hickel is advocating nationalisation of fossil fuel companies as a degrowth-solution…

Degrowth considers the global south to be exempt from degrowth. This is an implicit acknowledgement that degrowth can do harm. The movement has also argued that developed countries should compensate the global south. This implies giving a free pass to global south polluters whose fossil fuel rich governments will get trillions in reparation money to further invest in their polluting industries.

Degrowth would also be ineffective. Most of its key proposals are likely to stimulate economic growth and consumption, not curtail it. For example, the degrowth movement calls for energy sufficiency, basic income grants and four-day working weeks. It proposes banning advertising. All of these may be subject to rebound effects – they would actually stimulate economic growth and materialisation of the economy.

But degrowth might not only be ineffective in reducing ecological overshoot. It might turn out to be dirty.

First, redistribution towards less developed countries, as degrowth proposes, would stimulate economic growth and aggregate consumption growth in developing countries. Strangely, although degrowthers reject neoclassical economic growth theory, they seem to adhere to its tenet that redistribution has no effect on economic growth.

Second, with reduced income, developed countries would have fewer resources to invest in climate change mitigation and adaptation technologies. Degrowthers may counter that countries could just reallocate their expenditure away from conspicuous consumption towards such green investment. But that would be inconsistent with the fact that the most innovative countries are not Jason Hickel’s poster-children such as Sri Lanka or Cuba, but those with the highest GDP, such as the USA and Switzerland. Innovation costs money. Kate Raworth is therefore mistaken when she claims that “boundaries unleash creativity.”

With resources and innovation under degrowth pressure, firms might simply replace expensive cleaner production techniques with cheaper, but more polluting ones. And without future growth, debt would contract, starving risky but necessary investment projects.

The upshot is that degrowth would leave the world more vulnerable to the impacts of ecological deterioration.

Degrowth might also harm developing countries because of the intertwined nature of the global economy. This might disproportionately hurt the poorest of the poor – and make global inequality worse.

The COVID-19 crisis emphasised this inter-dependency. Poverty rose more sharply in the global south than in the global north. The impact of the pandemic indicated how difficult it would be for the south to decouple from the north.

Degrowth and dictatorship

Because of these shortcomings, degrowth is politically unfeasible. Democracy and degrowth are inherently uncomfortable bedfellows. The only example in history of a sustainable and thriving stationary (non-growing) society was Japan during the Edo (Tokugawa) period (1603-1868). It was, however, a “brutal dictatorship”.

Given that a democracy is unlikely to choose degrowth voluntarily, the degrowth movement may set the west on a dangerous path towards rejecting democracy and reverting to an authoritarian collective.

The degrowth movement thinks that material use and carbon emissions cannot be decoupled from economic growth, but that innovation, creativity, happiness and social progress can. This ignores how much social progress has accompanied the last two centuries of economic growth.

The physicist Tom Murphy, who has stressed the limits to economic growth, has warned that

In times of plenty, we can afford to be kind to those who are different. We are less threatened when we are comfortable. If our 21st Century standard of living peaks […] then we may not have the luxury of viewing our social progress as an irreversible ratchet. Hard times revive old tribal instincts: different is not welcome.

An earlier version of this article incorrectly described Ted Nordhaus as a Nobel Prize winner. It’s William Nordhaus who did.