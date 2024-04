Não há mais guerra nas sombras: As hostilidades entre Israel e Irã se transformaram em guerra direta - há como voltar atrás?

Há décadas, o Irã e Israel estão envolvidos em uma “guerra nas sombras”.

Não chegando a um confronto militar direto, esse conflito tem sido caracterizado pela guerra por outros meios - por meio de representantes, ataques cibernéticos, sanções econômicas e retórica inflamada.

Os acontecimentos das últimas semanas no Oriente Médio, no entanto, mudaram a natureza desse conflito. Primeiro, Israel - presume-se amplamente - quebrou as normas diplomáticas ao bombardear uma missão iraniana na Síria. A operação, na qual 12 pessoas foram mortas - incluindo sete oficiais da Força Quds do Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos do Irã - aumentou as apostas.

Ela também ultrapassou um novo patamar. Nunca antes tantos oficiais da Quds Force ou de outras forças militares iranianas haviam sido mortos em um único ataque pelos adversários do Irã. Quase imediatamente, a retórica dos líderes em Teerã indicou que o Irã responderia rápida e dramaticamente.

Então, em 13 de abril de 2024, o Irã respondeu cruzando uma linha que, até então, não havia cruzado: lançando um ataque direto em solo israelense.

O ataque do Irã contra Israel também foi qualitativa e quantitativamente diferente de tudo o que Teerã havia tentado diretamente antes. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Contra-Almirante Daniel Hagari, disse que o ataque consistiu em pelo menos 170 drones, 30 mísseis de cruzeiro e 120 mísseis superfície-superfície. O ataque foi lançado de posições no Irã, Iraque, Síria e Iêmen.

Em termos físicos, o bombardeio causou poucos danos. Hagari disse que 99% dos projéteis enviados pelo Irã foram interceptados por defesas aéreas e de mísseis, e que apenas uma pessoa ficou ferida. Por enquanto, parece que Teerã está satisfeita com sua própria resposta; a Missão Iraniana nas Nações Unidas publicou uma mensagem nas mídias sociais após o ataque, indicando que a operação havia sido concluída.

Mas, como especialista em segurança nacional e no Oriente Médio, acredito que o ataque iraniano não foi para causar danos físicos a Israel. Tratava-se mais de uma tentativa do Irã de restaurar a dissuasão com Israel após o incidente em Damasco e mostrar força para seu público interno. Ao fazer isso, os líderes de Teerã também estão transmitindo a mensagem de que, caso Israel realize ações mais agressivas contra os interesses iranianos, eles estão dispostos a aumentar a escalada.

Amigos, depois inimigos de longa data

O Irã e Israel têm sido adversários praticamente desde a Revolução Iraniana de 1979, quando o Xá do Irã fugiu do país para ser substituído por uma teocracia. O novo líder, o aiatolá Ruhollah Khomeini, rompeu os laços do antigo regime com Israel e rapidamente adotou uma agenda anti-Israel estridente, tanto em palavras quanto em políticas.

Nas décadas seguintes, Israel e Irã causaram danos aos interesses um do outro, tanto no mundo físico quanto no virtual. Isso incluiu grandes ataques terroristas apoiados pelo Irã contra os interesses israelenses na Argentina em 1992 e 1994, o apoio de Teerã à insurgência do Hezbollah contra Israel no sul do Líbano e o grande apoio operacional fornecido ao Hamas que, em parte, possibilitou os ataques de 7 de outubro de 2023.

Enquanto isso, as autoridades iranianas culparam Israel pela morte de oficiais militares de alto escalão e cientistas relacionados ao programa nuclear iraniano no Irã ou em outros lugares da região.

A falta de reconhecimento aberto por parte de Israel dos assassinatos foi para criar a ilusão de negação plausível e implantar a dúvida sobre quem era realmente responsável.

Nos últimos anos, o Irã tem se apoiado fortemente em seu “eixo de resistência” - grupos militantes no Iraque, Iêmen, Líbano, Síria e Gaza que compartilham alguns dos objetivos de Teerã, principalmente no que diz respeito a combater Israel e enfraquecer a influência dos EUA na região. No conflito de meses desencadeado pelo ataque de 7 de outubro, os Houthis apoiados pelo Irã no Iêmen e a rede da Resistência Islâmica no Iraque atacaram repetidamente os interesses de Israel e dos EUA.

‘Uma mensagem clara’

Então, o que vem a seguir? Muito dependerá de como Israel e os EUA responderão.

Oficialmente, o presidente dos EUA, Joe Biden, declarou que, ao repelir os mísseis e drones do Irã, Israel enviou “uma mensagem clara aos seus inimigos de que eles não podem ameaçar efetivamente a sua segurança”.

Mas há relatos de que Biden advertiu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que Israel deveria “assumir a vitória” e não poderia contar com o apoio dos EUA em quaisquer operações ofensivas contra o Irã.

Diversos fatores determinarão se o Irã e Israel continuarão a lançar mais ataques um contra o outro às claras ou se voltarão para a guerra nas sombras.

Isso inclui como cada lado interpreta o sentimento interno. Netanyahu já está enfrentando pressões com base em sua maneira de lidar com a guerra em Gaza e preocupações internas anteriores com relação a tentativas de influenciar a Suprema Corte israelense, entre outros assuntos.

Da mesma forma, no Irã, as Nações Unidas informam que, dois anos após grandes protestos públicos no país com base nas condições socioeconômicas, o regime iraniano continua a reprimir impiedosamente a dissidência.

Além das considerações internas, tanto o Irã quanto Israel também pesarão os riscos de um confronto mais aberto em relação às suas capacidades operacionais atuais. Aqui, parece claro que nem o Irã nem Israel podem vencer de forma decisiva uma campanha militar prolongada um contra o outro.

As poderosas forças armadas de Israel certamente têm a capacidade de lançar ataques aéreos e com mísseis contra os interesses iranianos na região, como já demonstraram na Síria e no Líbano por muitos anos. E Israel provavelmente poderia fazer o mesmo por um curto período de tempo diretamente no Irã.

Mas Israel enfrentaria grandes desafios para sustentar uma campanha prolongada de armas combinadas no Irã, incluindo o tamanho relativamente pequeno das Forças de Defesa de Israel em comparação com as forças armadas do Irã e a distância física entre os dois países. Israel vem realizando abertamente exercícios militares há anos que parecem mais focados na simulação de ataques aéreos e talvez ataques de operações especiais contra um número menor de alvos dentro do Irã, como instalações nucleares.

Além disso, lançar uma nova frente atacando diretamente o Irã corre o risco de desviar os recursos israelenses de ameaças mais imediatas em Gaza, na Cisjordânia e na fronteira norte com o Líbano.

É claro que, no passado, Israel lutou e venceu guerras com seus adversários regionais.

Porém, os conflitos que Israel travou contra seus vizinhos árabes em 1967 e 1973 ocorreram em uma era militar diferente e antes do desenvolvimento da guerra de drones, das operações cibernéticas e do apoio a representantes e parceiros apoiados pelo Irã na vizinhança imediata de Israel.

Desconfiado de uma nova escalada

Um tipo semelhante de campanha contra o Irã seria diferente de tudo o que Israel já enfrentou. Sem dúvida, Israel teria dificuldade para atingir seus objetivos sem um alto nível de apoio dos Estados Unidos e, provavelmente, de países árabes como a Jordânia e o Egito. E não há nenhuma indicação de que esse apoio esteja disponível.

O Irã também ficará cauteloso com uma nova escalada. Teerã demonstrou em 13 de abril que possui um grande - e talvez crescente - inventário de mísseis balísticos, drones e mísseis de cruzeiro.

No entanto, a precisão e a eficácia de muitas dessas plataformas permanecem em dúvida, como evidenciado pela aparente facilidade com que a maioria delas foi abatida. A rede de defesa aérea e antimísseis de Israel e dos EUA na região continua a se mostrar confiável nesse sentido.

Considerando as realidades e os riscos, acredito que seja mais provável que o Irã tente voltar à sua estratégia de guerra não convencional de apoiar seu eixo de resistência por procuração. Ataques ostensivos, como o realizado em 13 de abril, podem ser reservados para sinalizar determinação e demonstrar força para seu público interno.

O perigo é que, agora que a guerra saiu das sombras, pode ser difícil colocá-la de volta lá.