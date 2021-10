Nos projections climatiques pour l’an 2500 montrent que la Terre sera inhospitalière pour les humains

Alex Dunhill and Rob Marchant do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

James McKay a reçu un financement du White Rose University Consortium pour soutenir l'œuvre d'art produite pour ce projet de recherche. James a également reçu des fonds du Conseil de recherche sur l'ingénierie et les sciences physiques (EPSRC), de l'université de Leeds et du projet Ingenious de la Royal Academy of Engineering intitulé "Art of a Sustainable Future". Il est affilié à une société d'utilité publique, Long Lands Common Ltd.

Ariane Burke reçoit un financement du Fond de Recherche du Québec Societe et Culture et du Conseil de Recherche en Sciences Humaines du Canada.

Partners

Université de Montréal provides funding as a founding partner of The Conversation CA-FR.

University of Sheffield and University of Leeds provide funding as founding partners of The Conversation UK.

McGill University and Université de Montréal provide funding as members of The Conversation CA.

McGill University provides funding as a member of The Conversation CA-FR.

University of York and University of Oxford provide funding as members of The Conversation UK.

View all partners