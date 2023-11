Nova pesquisa mostra que a perda de florestas tropicais por causa do comércio de borracha é pior do que se pensava

Mais de 4 milhões de hectares de cobertura de árvores - uma área equivalente ao tamanho da Suíça - podem ter sido desmatados para dar lugar a plantações de borracha desde a década de 1990. De toda a borracha plantada, 1 milhão de hectares pode ter sido estabelecido em áreas-chave de biodiversidade - locais que contribuem significativamente para a biodiversidade em ecossistemas terrestres, de água doce e marinhos.

Essas são as conclusões de nossa pesquisa recente, que mapeou a conversão de terras em plantações de seringueiras no sudeste da Ásia. O ritmo provável de perda de florestas que encontramos supera as estimativas anteriores.

A demanda global por borracha natural, que é encontrada em milhares de produtos, incluindo pneus de veículos e aviões, está aumentando. Em uma pesquisa separada, publicada em julho de 2023, estimamos que entre 2,7 milhões e 5,3 milhões de hectares adicionais de área de plantação poderiam ser necessários até 2030 para atender a essa demanda adicional. Isso é preocupante. Pesquisas descobriram que as plantações de borracha não sustentam nem de longe a mesma biodiversidade, nem contêm tanto carbono quanto as florestas naturais.

A maior parte da borracha natural é produzida pela extração do látex - a seiva líquida - da árvore Hevea brasiliensis em um processo chamado de “extração”. Por ser uma espécie tropical, os locais adequados para o cultivo da Hevea brasiliensis coincidem com algumas das regiões de maior biodiversidade do mundo. A Tailândia e a Indonésia, por exemplo, são os maiores produtores de borracha do mundo.

O impacto da borracha nas floresta

Analisamos mais de 100 estudos de caso para entender que tipos de terra estão sendo convertidos em borracha. Em muitos casos, a borracha substituiu as florestas naturais. Mas também observamos casos de outros tipos de plantações e sistemas agrícolas em transição para a borracha.

Em seguida, examinamos as estatísticas nacionais sobre a extensão das plantações de borracha e sua produtividade por hectare. Nossas descobertas revelaram uma tendência global de expansão das áreas de borracha nos países produtores, juntamente com rendimentos estáticos ou em declínio.

Os baixos rendimentos se devem, em parte, ao fato de a extração ser menos frequente em países onde os preços são relativamente baixos, embora também sejam provavelmente causados por práticas de extração abaixo do ideal. À medida que os estoques de borracha existentes forem se esgotando, os preços deverão, teoricamente, aumentar novamente, o que poderá levar a uma extração mais frequente das plantações que atualmente não são extraídas ou são extraídas com pouca frequência. Entretanto, tendências passadas sugerem que mais terras serão estabelecidas para o cultivo de borracha para atender à crescente demanda, em vez de usar as terras de plantação existentes de forma mais eficaz.

A Costa do Marfim, no oeste da África, surgiu como um novo ponto de acesso para a expansão das plantações de borracha. Essas plantações parecem estar deslocando as agroflorestas de cacau (onde árvores ou arbustos são cultivados ao redor ou entre outras culturas ou vegetação natural) na região.

Usando uma análise de ponta de dados de satélite, que se baseou no momento único da queda das folhas da seringueira em comparação com outras coberturas de árvores, geramos mais recentemente mapas de alta resolução da distribuição da borracha e do desmatamento associado.

Nosso mapeamento revelou que o Camboja é um país particularmente preocupante, com 40% das plantações de seringueiras associadas ao desmatamento. Essas plantações geralmente estavam localizadas dentro de áreas protegidas.

Apoiando os meios de subsistência e as economias

A maior parte da borracha produzida na Ásia é cultivada por pequenos agricultores - pessoas que cultivam menos de cinco hectares de terra. Assim, a produção de borracha forma a base de muitas economias regionais e sustenta os meios de subsistência de milhões de pessoas. Produzir borracha de forma sustentável nas plantações existentes e evitar a expansão das plantações é uma parte essencial da proteção das florestas e do apoio às pessoas.

Em junho de 2023, a UE adotou um novo regulamento para reduzir o impacto do mercado da UE no desmatamento global. Juntamente com várias outras commodities, a borracha é abrangida por essa legislação. Qualquer empresa que pretenda vender produtos que contenham essas commodities no mercado da UE só poderá fazê-lo se os fornecedores puderem demonstrar que eles não foram obtidos de terras desmatadas após dezembro de 2020.

Por um lado, existe o risco de que a nova lei possa inadvertidamente marginalizar os pequenos proprietários de borracha. Em geral, a borracha é coletada por intermediários e pode mudar de mãos várias vezes antes de chegar a uma instalação de processamento. Os pequenos proprietários também não terão conhecimento das novas regulamentações e, muitas vezes, podem não ter documentação que mostre sua posse oficial da terra.

Dada a complexidade do rastreamento da borracha de pequenos proprietários, os grandes fabricantes de pneus e outros consumidores de borracha podem optar por adquirir a borracha de plantações industriais que tenham os recursos para provar que a borracha está em conformidade com a nova regulamentação da UE.

Oportunidades para os agricultores

Mas, acompanhada da necessidade de rastrear o fornecimento de borracha, a nova regulamentação também pode oferecer oportunidades para ajudar os pequenos proprietários a melhorar seus métodos de produção de borracha. Nossa pesquisa de julho de 2023 constatou que a redução da disponibilidade de terras para a expansão da borracha poderia indiretamente impulsionar aumentos na eficiência da produção nas terras existentes.

Há evidências de que isso está ocorrendo no Mato Grosso - o maior estado produtor de soja e gado do Brasil. As taxas de cultivo duplo (em que várias culturas são plantadas na mesma área e no mesmo ano-safra) foram significativamente mais altas em regiões onde as políticas de conservação florestal eram mais rigorosas.

A borracha natural não deve ser demonizada. As plantações de borracha têm o potencial de sequestrar carbono e continuar contribuindo para o bem-estar de longo prazo dos pequenos agricultores.

Há também evidências que sugerem que as agroflorestas de borracha podem sustentar pelo menos alguma biodiversidade. Em um estudo publicado em 2019, descobrimos uma maior abundância de borboletas em agroflorestas de borracha em comparação com monoculturas. A presença de pássaros também aumentou junto com a altura da vegetação herbácea nos lotes de seringueira.

Mas isso não significa que a crescente demanda por borracha natural deva ser aceita como inevitável. Uma abordagem clara para reduzir os efeitos adversos da borracha sobre as florestas e a biodiversidade é diminuir o uso de carros, especialmente em regiões mais desenvolvidas, onde sistemas eficientes de transporte público já foram ou podem ser estabelecidos. Isso não só reduziria as emissões de carbono dos combustíveis fósseis, mas também reduziria a demanda por borracha.