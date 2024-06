Novas imagens de drone revelam 97% dos corais mortos em um recife da Grande Barreira de Corais australiana

No verão passado, a Grande Barreira de Corais sofreu seu pior evento de branqueamento em massa de corais. Nossos novos dados mostram os danos devastadores que o branqueamento causou a um recife na Ilha Lizard - uma descoberta que não é um bom presságio para o restante dessa maravilha natural.

Um colega coletou imagens de drone do recife de North Point, da Ilha Lizard, em março deste ano, e nós replicamos sua coleta de imagens este mês. Os resultados mostram que mais de 97% dos corais branqueados naquele recife estão mortos.

Essa é a primeira avaliação quantitativa da mortalidade de corais do último evento de branqueamento em massa. Não sabemos a quantidade de corais que morreram além desse recife. Mas sabemos que, de acordo com outras pesquisas aéreas, quase um terço da Grande Barreira de Corais apresentou níveis “muito altos” e “extremos” de branqueamento de corais no verão passado.

Claramente, se a Austrália quiser manter o status de patrimônio mundial da Grande Barreira de Corais - na verdade, se quiser preservar os recifes - precisamos agir agora para evitar mais mortes de corais.

Harriet Sparks/Grumpy Turtle Creative

Medindo os danos

O branqueamento ocorre quando os corais expelem as algas de seus tecidos para as águas circundantes, geralmente devido ao estresse térmico. Isso deixa o coral branco, faminto e mais suscetível a doenças. Alguns corais morrem imediatamente. Outros podem se recuperar se as condições se tornarem mais benignas.

A Grande Barreira de Corais passou por cinco eventos de branqueamento em massa na última década - o mais recente em março deste ano. Foi o evento de branqueamento em massa mais grave e generalizado já registrado no local. A tragédia fez parte do quarto evento global de branqueamento de corais do mundo. Essa declaração foi baseada no branqueamento significativo em ambos os hemisférios de cada bacia oceânica devido ao extenso estresse térmico do oceano.

Nem todos os corais branqueados morrerão - eles podem se recuperar. Queríamos descobrir quantos corais afetados pelo evento de branqueamento de março ainda estavam vivos três meses depois.

Em março, George Roff, da CSIRO, documentou o recife North Point, na Ilha Lizard, usando imagens de drones. Reproduzimos suas imagens em junho, também sobrevoando o recife com drones. Em seguida, mergulhamos com snorkel na área para observar a situação em primeira mão.

Os drones voaram a uma altitude de cerca de 20 metros e coletaram imagens em horários determinados. Em seguida, juntamos as imagens em dois grandes mapas do recife - um para março e outro para junho.

O primeiro mapa mostrou que os corais estavam branqueados ou “fluorescentes”, aparecendo com cores vivas à medida que liberavam algas. O mapa de junho mostrou que mais de 97% dos mesmos corais haviam morrido.

Quatro especialistas avaliaram de forma independente o estado de cada coral em determinadas áreas do recife North Point. Isso nos permite apresentar nossos resultados em North Point com alta certeza.

Olhando para o futuro

O Australian Institute of Marine Science supostamente divulgará seu relatório anual sobre as condições dos recifes de coral no final deste ano. Esta semana, a UNESCO expressou “extrema preocupação” com o branqueamento em massa dos corais e pediu que a Austrália tornasse pública a extensão da morte dos corais “o mais rápido possível”.

Nossos dados sugerem a necessidade de um plano de ação imediato para avaliar a extensão da mortalidade dos corais na Grande Barreira de Corais. Esse plano deve incluir o uso de tecnologias de sensoriamento remoto, como drones e veículos subaquáticos operados remotamente, para fazer um levantamento eficiente de grandes áreas. Ambos os métodos podem fornecer dados padronizados e imagens de recifes, desde áreas rasas até áreas mais profundas, que fornecem dados de base para pesquisas futuras.

É importante ressaltar que esses dados devem ser disponibilizados para todos aqueles que desejam usá-los. Muitos cientistas, turistas e operadores comerciais também coletam dados sobre o recife, e a disponibilização gratuita de todos os dados ajudará a melhorar e atualizar nosso entendimento sobre a saúde do recife. Em última análise, isso levará a uma melhor tomada de decisões.

Atualmente, temos mais dados do que nunca sobre a Grande Barreira de Corais, e precisamos de sistemas melhores para apoiar a ciência aberta. E se quisermos mesmo manter a saúde dos recifes, os australianos devem levar a sério os compromissos internacionais sobre o clima e agir rapidamente para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.