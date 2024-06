Novo estudo mostra que rompimentos amorosos podem provocar traumas graves em jovens

O que devo estudar? Que carreira seguir? Como pagarei por meus estudos? Com quem quero passar o resto de minha vida? Essas são questões que atormentam a vida de muitos jovens.

A idade adulta de um jovem (entre 18 e 25 anos de idade) é um estágio crítico no curso da vida, especialmente para o desenvolvimento da identidade. Os jovens adultos não são nem adolescentes dependentes nem adultos independentes. É um período de exploração e mudanças frequentes.

E tudo isso está acontecendo enquanto seus cérebros ainda estão se desenvolvendo, especialmente nas áreas associadas ao funcionamento cognitivo e emocional superior. Esse funcionamento ajuda o indivíduo a planejar, monitorar e executar suas metas com sucesso.

Em meio a todas essas importantes escolhas de vida, o rompimento de um relacionamento amoroso pode ser devastador. Depois de um rompimento, as pessoas podem apresentar pior desempenho acadêmico, pensamentos intrusivos sobre o ex-parceiro e luto intenso, e podem até tentar suicídio.

No entanto, os rompimentos entre jovens adultos são frequentemente descartados ou banalizados como um rito de passagem. Uma resposta traumática é considerada exagerada.

Além disso, a literatura psiquiátrica não vê os rompimentos como eventos potencialmente traumáticos.

Como pesquisadora de saúde mental com experiência em apego romântico e pesquisa de trauma, fui coautora de um artigo explora rompimentos de relacionamentos românticos como eventos potencialmente traumáticos entre estudantes universitários. O objetivo da pesquisa era investigar se as experiências deles se encaixavam no diagnóstico psiquiátrico oficial de estresse pós-traumático.

A identificação de possíveis traumas após um rompimento pode ajudar os jovens adultos a obter tratamento e apoio adequados.

Quando a figura de apego romântico não está mais presente

Em vários estudos, testamos a ideia de que as separações podem ser consideradas um evento potencialmente traumático com base na definição do Diagnostic and Statistical Manual 5th Edition (DSM-5). Os profissionais de saúde mental usam o Manual Diagnóstico e Estatístico como um guia para diagnosticar pacientes com, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático.

O diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático baseia-se em vários critérios, incluindo o Critério A: exposição a morte real ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual. O Critério A atua como o “gatekeeper” para esse diagnóstico.

Fazendo as perguntas

Com base em suas respostas autorrelatadas no Post-traumatic Stress Checklist for DSM-5, nossos participantes foram divididos em três grupos:

Grupo um (grupo de separação): 886 participantes que endossaram sintomas de estresse pós-traumático com base em sua separação mais traumática.

Grupo dois (grupo de trauma): 592 participantes que endossaram sintomas de estresse pós-traumático com base em um evento traumático definido pelo DSM-5 (por exemplo, agressão física e sexual).

Grupo três (grupo de controle): 544 participantes que apresentaram sintomas de estresse pós-traumático com base em sua experiência mais estressante (por exemplo, mudança de residência ou divórcio dos pais).

Descobrimos que os participantes do Grupo Um, de separação, relataram significativamente mais sintomas de estresse pós-traumático, como flashbacks, lembranças recorrentes e pesadelos sobre seu ex-parceiro, do que os outros dois grupos.

Getty Images

Observando o cérebro

Após o questionário, um subconjunto de alunos de cada um dos três grupos realizou exames cerebrais para que pudéssemos ver quais áreas do cérebro foram ativadas em resposta a estímulos específicos.

Durante as varreduras, eles classificaram as imagens como positivas, negativas ou neutras.

36 participantes do Grupo Um (grupo de separação) classificaram fotos de seus ex-parceiros;

15 participantes do Grupo Dois (grupo de trauma), que indicaram especificamente agressão física ou sexual como seu evento mais traumático, classificaram fotos de agressão física ou sexual;

28 participantes do Grupo Três (grupo de controle) avaliaram imagens negativas gerais (como crianças brincando em água poluída). Essas fotografias faziam parte do International Affective Picture system, amplamente utilizado em estudos sobre a emoção humana.

Analisamos a ativação cerebral (aumento do fluxo sanguíneo) da amígdala e do hipocampo dentro do lobo temporal. Essas regiões do cérebro estão associadas ao transtorno de estresse pós-traumático e fazem parte do [sistema límbico] baseado no medo (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541120/), que faz parte do nosso sistema de “luta ou fuga”. Elas também foram associadas à rejeição de apego romântico real e imaginário (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33392890/).

Encontramos níveis de ativação semelhantes na amígdala e no hipocampo quando os participantes do grupo de separação avaliaram imagens de seus ex-parceiros e quando os participantes do grupo de trauma avaliaram imagens de agressão física e sexual.

Sexo, religião e outros fatores

Em terceiro lugar, nos concentramos apenas nos participantes do grupo de separação. Descobrimos que a resposta emocional deles ao rompimento foi influenciada por:

características demográficas, como sexo, orientação sexual e religião. Especificamente, os participantes com orientação sexual minoritária e que relataram não ser religiosos relataram níveis mais altos de angústia na separação.

Características do rompimento, como a percepção da proximidade do relacionamento e os motivos do rompimento.

Seguindo em frente

Os resultados combinados apoiam nossa hipótese de que rompimentos amorosos podem ser eventos potencialmente traumáticos para jovens adultos e podem ser vivenciados como uma ameaça à vida.

Validar experiências de rompimentos como potencialmente traumáticas pode amortecer seus impactos negativos, incentivar jovens adultos a buscar ajuda e promover a saúde mental.

Os prestadores de serviços de saúde mental e os serviços de aconselhamento a estudantes devem reconhecer a possível intensidade dos rompimentos e considerar a triagem de sintomas de estresse pós-traumático após um rompimento.

O tratamento focado no trauma, como a terapia de exposição prolongada, pode ajudar os alunos, especialmente aqueles que não conseguem evitar sinais relacionados à separação, como ver seus ex-parceiros em sala de aula ou nas mídias sociais.

Como os rompimentos amorosos não são considerados eventos traumáticos na literatura psiquiátrica, nossas descobertas são controversas e não afirmamos que todos os rompimentos sejam necessariamente traumáticos.

É necessário fazer mais pesquisas, especialmente com um conjunto mais diversificado de alunos e um tamanho maior de amostra para as varreduras cerebrais.

Reconheço as contribuições do Prof. S Seedat, Prof. E Lesch, Dr. A Roos, Prof. Kidd e Prof. S du Plessis para minha pesquisa.