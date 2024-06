O primeiro químico da história pode ter sido uma perfumista - veja como a ciência dos aromas mudou desde então

A fabricação de perfumes remonta a pelo menos 3.000 anos, à época de Tapputi-belat-ekalle, que é considerada a primeira química da história. O que sabemos sobre ela vem de inscrições em fragmentos de placas de argila que datam do período assírio médio (1400-1000 a.C.).

As inscrições nos dizem que Tapputi era encarregada de “supervisionar o palácio” como líder de um grupo de mulheres especialistas em fabricação de perfumes na Mesopotâmia (atual Iraque e Irã). Essas muraqqītu, especialistas em aromas, preparavam fragrâncias para o rei e sua família real. As inscrições, que estão em exposição no Vorderasiatisches Museum em Berlim, também mostram um procedimento detalhado de como Tapputi produzia um de seus perfumes. Tapputi e sua equipe usavam plantas e flores aromáticas e medicinais, comumente encontradas na época, para extrair óleos essenciais e fragrâncias.

Os perfumes podem ser florais, frutados, doces, picantes, amadeirados e muito mais. Esses atributos, ou “notas”, são o que nos atrai quando escolhemos um para usar. As diferentes moléculas químicas que compõem as notas do perfume são conhecidas como compostos voláteis. Esses são compostos que evaporam facilmente. Quando essas moléculas se tornam um gás, elas são detectadas pelos órgãos sensoriais do nariz.

Por trás das sensações que temos com nosso perfume favorito, há um processo sofisticado em que a arte e a química estão intimamente ligadas.

A receita de Tapputi descreve uma série de técnicas para extrair e concentrar compostos olfativos voláteis que ainda são fundamentais para várias aplicações químicas, como a produção de perfumes, cosméticos, medicamentos ou suplementos.

Algumas dessas técnicas de extração envolvem aquecimento. Para preparar uma decocção (a extração de substâncias solúveis em água das plantas), por exemplo, a matéria-prima, como folhas ou raízes, é fervida por um período prolongado de tempo com um solvente, como a água. A técnica de infusão também foi descrita. Nela, o material a ser extraído é mergulhado brevemente em água quente, como em um chá.

Outras técnicas dependem do poder extrativo do solvente no qual a matéria-prima é embebida por um longo período em temperatura ambiente - um processo conhecido como maceração.

A receita de Tapputi também ilustrava uma sequência de aquecimento e resfriamento da matéria-prima, em um processo que se assemelha ao que hoje chamaríamos de destilação. Esse método utiliza a evaporação e a condensação para separar os diferentes compostos voláteis do aroma. Essa conversão do estado líquido para o gasoso, e vice-versa, baseia-se na facilidade e na temperatura com que os compostos evaporam.

Por fim, foram realizadas várias etapas de refinamento por meio de filtração, para obter perfumes “dignos de um rei”.

Essas mesmas técnicas ainda são relevantes na perfumaria moderna, mas foram otimizadas ao longo dos séculos e agora são mais eficientes.

Todos os narizes são iguais?

Se Tapputi tivesse nascido nos tempos modernos, ela poderia ter sido um “nariz”, o termo para artistas de fragrâncias altamente qualificados, que dominam a química e a criatividade. Como na natureza, muitos perfumes combinam um grande número de compostos olfativos. Fazer um perfume significa avaliar a interação de muitos compostos voláteis em uma mistura e sua estabilidade, isoladamente e em conjunto, após o engarrafamento.

Esses profissionais altamente treinados podem distinguir confortavelmente notas com diferenças sutis e recriá-las em seu laboratório.

A experiência dos narizes talentosos também encontra aplicação na análise sensorial nos setores de alimentos, bebidas e cosméticos, onde eles estudam a sensação de um produto por meio de seus cinco sentidos.

No laboratório, os químicos geralmente contam com instrumentos avançados para tentar entender a origem do aroma de produtos naturais. Esses instrumentos examinam a complexa fragrância para separar e identificar as centenas de moléculas voláteis que, quando combinadas, dão o aroma geral que nosso nariz pode sentir.

Em nosso estudo recente, por exemplo, analisamos o aroma de algumas amostras de mel irlandês, comercializadas como mel de urze, para entender melhor sua origem botânica. Os compostos voláteis encontrados no mel são originários principalmente das plantas e flores que as abelhas visitaram para coletar o néctar que, por meio de muito processamento, é convertido em mel. Descobrimos que todas as amostras tinham notas aromáticas de várias plantas diferentes.

Uma nova fronteira da pesquisa de aromas está no desenvolvimento dos “e-noses”. Esses são dispositivos eletrônicos de detecção de moléculas que imitam a forma como nossos narizes detectam compostos voláteis, fornecendo uma “impressão digital”, uma triagem dos compostos aromáticos característicos de uma amostra.

Esses narizes eletrônicos também podem ser importantes para outros setores. Por exemplo, no diagnóstico de doenças (as impressões digitais de moléculas voláteis podem mudar com os níveis de açúcar no sangue) e no controle de qualidade do setor alimentício, em que a impressão digital volátil de um alimento pode mudar à medida que ele estraga.

A pesquisa moderna sobre perfumes também está explorando a importante, mas muitas vezes negligenciada, psicologia da fragrância. Elas têm um poder altamente evocativo sobre os seres humanos. Estamos começando a entender por que certos aromas fazem você desejar uma xícara de chá, querer manter o nariz em um livro ou sentir-se festivo.

Isso parece depender da interconexão física entre nosso olfato e as partes de nosso cérebro ligadas a memórias e emoções.

Isso pode explicar por que, na época de Tapputi, as fragrâncias não eram vistas apenas como cosméticos, mas também tinham uma função religiosa. Elas eram usadas como parte de rituais e cerimônias e oferecidas aos deuses para estabelecer uma conexão invisível com eles.

Se a leitura deste artigo o deixou curioso sobre perfumaria, você pode tentar fazer um perfume inspirado na fragrância de Tapputi.