O que a história do xadrez nos diz sobre os riscos da IA

Avanços recentes em inteligência artificial (IA), como o desenvolvimento de IA generativa com o surgimento do ChatGPT em novembro de 2022, levantaram muitas questões, esperanças e medos. Na primavera de 2023, o Congresso dos EUA ouviu a OpenAI, a empresa que desenvolveu o ChatGPT, e a União Europeia acaba de adotar sua primeira legislação sobre IA.

Tanto nos parlamentos quanto nas redes sociais, o rápido progresso da IA está impulsionando as discussões. Que impacto podemos esperar ver em nossa sociedade no futuro? Para tentar responder a essa pergunta de forma imparcial, propomos analisar o que aconteceu em um setor que já viu a chegada e a vitória da IA sobre as capacidades humanas: xadrez. Há mais de um quarto de século, as máquinas têm superado os humanos no xadrez.

Por que usar o xadrez como indicador?

Desde o início da computação, o xadrez tem sido usado como um indicador do progresso do software e do hardware. É um jogo interessante em vários níveis para estudar o impacto da IA na sociedade:

É uma atividade intelectual que exige diferentes habilidades: visualização espacial, memória, aritmética mental, criatividade, adaptabilidade, etc., habilidades nas quais a IA compete com a mente humana. O jogo não mudou durante séculos. As regras são bem estabelecidas e isso proporciona uma base estável para estudar a evolução dos jogadores. É possível medir a força das máquinas de forma objetiva e comparar esse nível com o dos humanos usando a classificação Elo. O campo de estudo é restrito: é claro que o xadrez é apenas um aspecto muito pequeno da vida, mas esse é exatamente o objetivo. Essa limitação do assunto permite direcionar melhor o impacto da IA na vida cotidiana. As IAs superaram o nível dos melhores jogadores humanos por mais de 20 anos. Portanto, é possível ver o impacto concreto que elas tiveram no jogo de xadrez e na vida de sua comunidade, que pode ser vista como um microcosmo da sociedade. Também podemos estudar esses impactos em relação à progressão da IA ao longo do tempo.

Vamos dar uma olhada nos desenvolvimentos no mundo do xadrez desde que Gary Kasparov, então campeão mundial, perdeu um jogo contra o Deep Blue em 1996, seguido da revanche em 1997. Analisaremos vários temas que se repetem na discussão sobre os riscos associados à IA e veremos o que aconteceu com essas especulações no campo específico do xadrez.

O desempenho da IA continuará aumentando cada vez mais rápido?

Há duas principais escolas de pensamento quando se trata de programar software de xadrez: por muito tempo, apenas a força bruta funcionava. Era essencialmente uma questão de calcular o mais rápido possível para obter uma árvore de movimentos mais profunda, ou seja, capaz de antecipar o jogo em um futuro mais distante.

Hoje, a força bruta é confrontada com técnicas de IA derivadas de redes neurais. Em 2018, a DeepMind, subsidiária do Google, produziu o AlphaZero, uma rede neural artificial de IA de aprendizado profundo que aprendeu sozinha jogando xadrez contra si mesma. Entre os softwares mais avançados da atualidade, é notável que o LC0, que é uma IA de rede neural, e o Stockfish, que é essencialmente um software de computação de força bruta, tenham resultados semelhantes. Na classificação mais recente da Swedish Computer Chess Association (SSDF), eles estão separados por apenas 4 pontos Elo: 3.582 para o LC0 contra 3.586 para o Stockfish. Essas duas formas totalmente diferentes de implementar um mecanismo de xadrez são praticamente indistinguíveis em termos de força.

Em termos de pontos Elo, a progressão das máquinas foi linear. O gráfico a seguir mostra o nível do melhor software a cada ano, de acordo com a classificação do SSDF que começou em meados da década de 1980. O melhor software atual, o LC0, está em 3586, o que amplia a figura como seria de se esperar.

Essa progressão linear é, na verdade, o reflexo de uma progressão bastante lenta do software. De fato, o progresso na capacidade de computação é exponencial. Essa é a famosa Lei de Moore, que afirma que o poder de computação dos computadores dobra a cada dezoito meses.

No entanto, Ken Thompson, um cientista da computação americano que trabalhou na década de 1980 no Belle, na época o melhor programa de xadrez, observou experimentalmente que um aumento exponencial na capacidade de computação levava a um aumento linear na força do software, como foi observado nas últimas décadas. De fato, adicionar um traço extra de profundidade de computação significa calcular muito mais posições novas. Portanto, podemos ver que a árvore de movimentos possíveis está ficando cada vez mais ampla em cada estágio.

Portanto, o progresso feito pelas IAs como tal parece ser pequeno: mesmo que elas não estivessem progredindo, ainda veríamos um aumento na força do software simplesmente como resultado do aumento da capacidade de computação das máquinas. Portanto, não podemos dar ao progresso da IA todo o crédito pelo aprimoramento constante dos computadores no xadrez.

Recepção pela comunidade enxadrística

Com a chegada de máquinas poderosas ao mundo do xadrez, a comunidade necessariamente evoluiu. Esse ponto é menos científico, mas talvez seja o mais importante. Vamos dar uma olhada em quais foram essas mudanças.

“Por que as pessoas continuariam a jogar xadrez?” Essa pergunta foi realmente feita logo após a derrota de Kasparov, quando o futuro do xadrez amador e profissional parecia sombrio. Na verdade, os seres humanos preferem jogar contra outros seres humanos e ainda se interessam pelo espetáculo de grandes mestres jogando uns contra os outros, mesmo que as máquinas possam detectar seus erros em tempo real. O prestígio dos jogadores de xadrez de alto nível não foi diminuído pelo fato de as máquinas serem capazes de vencê-los.

Quanto ao estilo de jogo, isso teve um impacto em vários níveis. Essencialmente, os jogadores perceberam que há muito mais abordagens possíveis para o jogo do que se pensava anteriormente. O academicismo e as regras rígidas sofreram um golpe. Ainda precisamos ser capazes de analisar as escolhas feitas pelas máquinas.

As IAs também são muito boas em apontar erros táticos, ou seja, erros de cálculo em sequências curtas. Online, os jogos podem ser analisados quase que instantaneamente. É um pouco como ter um professor particular na ponta dos dedos. Sem dúvida, isso contribuiu para o aumento do nível geral dos jogadores humanos e para a democratização do jogo nos últimos anos. Por enquanto, as IAs não são capazes de fornecer boas orientações estratégicas, ou seja, considerações de longo prazo no jogo. Isso pode mudar com modelos de linguagem como o ChatGPT.

As IAs também introduziram a possibilidade de trapaça. Houve vários escândalos nessa área e temos que admitir que, até o momento, não há uma “boa solução” para lidar com esse problema, que é semelhante às questões levantadas pelos professores que não sabem mais se o ChatGPT ou os alunos estão fazendo a lição de casa.

Conclusões temporárias

Essa rápida análise parece indicar que, no momento, a maioria dos temores expressos sobre a IA não é justificada experimentalmente. O jogo de xadrez é um precedente histórico interessante para estudar o impacto dessas novas tecnologias quando suas capacidades começam a superar as dos seres humanos.

Obviamente, esse exemplo é muito limitado e não é possível generalizá-lo para a sociedade como um todo sem cautela. Em particular, os modelos de IA que jogam xadrez não são IAs generativas, como o ChatGPT, que são as mais comentadas recentemente. No entanto, o xadrez é um exemplo concreto que pode ser útil para colocar em perspectiva os riscos associados à IA e a influência significativa que ela promete ter na sociedade.