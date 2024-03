O que é realmente ser uma “feminazi”?

A reação antifeminista está ocorrendo em todos os setores dos grupos conservadores em resposta ao clamor público feminista e à institucionalização progressiva das políticas de igualdade de gênero.

A reação antifeminista é um fenômeno recorrente, retornando sempre que as mulheres começam a progredir em direção à igualdade. Considerada inerentemente reacionária, essa resposta seria motivada por um senso de vingança e um desejo de manter o status quo ou de voltar a uma era anterior.

Alguns dos componentes básicos da reação antifeminista são frequentemente campanhas antigênero, que têm ocorrido na Europa, América Latina, África, Ásia e EUA. São movimentos sociais que buscam influenciar os debates sobre gênero, sexualidade e identidade de gênero, acusando o feminismo de colocar em risco os valores tradicionais relacionados à família, à nação, à ordem social, à biologia etc.

Campanhas de grupos conservadores

Normalmente, essas campanhas são lideradas por grupos conservadores que se posicionam contra a implementação de políticas de igualdade que possam garantir, entre outras questões, os direitos sexuais e reprodutivos de determinados grupos de minorias sociais.

Podemos estar familiarizados com ações como o movimento “La Manif pour tous” na França, as campanhas “Boys have penises and girls have vulvas” de Hazte Oír na Espanha, ou a campanha “Con mis hijos no te metas” no Peru, Colômbia, Equador e Argentina.

No âmbito dessas campanhas, surge uma série de discursos que tentam se opor ao movimento feminista usando expressões desqualificadoras como “ideologia de gênero” e “feminazi”.

As campanhas antigênero concentram-se na rejeição da “ideologia de gênero”, um conceito maleável e amplamente mutável de acordo com o contexto e os interesses, que tenta substituir o conceito de “feminismo”, transformando esse movimento em uma realidade totalitária e radicalizada.

Autores como Bracke e Paternotte descreveram o conceito como um “Frankenstein”, pois é um termo criado a partir de pedaços de diferentes desconfortos. Outros, como Mayer e Sauer, o descrevem como um significante vazio.

A questão é que a “ideologia de gênero” se tornou um conceito cada vez mais presente no espaço social, e está em conflito direto com o feminismo.

Por meio dessas campanhas, são mobilizados discursos conservadores que conseguem desvincular o conceito de gênero de suas conotações analíticas para transformá-lo em uma questão ideológica perigosa para a manutenção da ordem social estabelecida.

Ao transformar o gênero em uma ameaça aos valores tradicionais da família (entre outras questões, como a heterossexualidade), as feministas são consideradas inimigas da ordem moral das sociedades, geradoras de caos, “feminazis”.

Um insulto estigmatizante

O termo “feminazi” é frequentemente usado como um insulto que busca desacreditar e estigmatizar as mulheres cujos pontos de vista ou comportamento são vistos não apenas como feministas, mas também como ameaçadoramente “radicais” ou “extremos”.

O Oxford English Dictionary cita o primeiro uso documentado de “feminazi” em uma reportagem sobre o Orange County no Los Angeles Times de 4 de julho de 1989. Entretanto, o termo foi popularizado por uma menção feita por Rush Limbaugh, um comentarista conservador americano, no início da década de 1990.

Ele definiu o termo como “aquela feminista para quem o importante na vida é garantir que haja o maior número possível de abortos”, comparando assim o Holocausto de Hitler com a luta feminista pela legalização do aborto.

Apesar de não encontrar o termo no dicionário da Real Academia de Espanhol (RAE), ela ofereceu uma explicação do significado em 2018 via Twitter, definindo-o como um conceito usado “com intenção depreciativa, com o sentido de feminista radicalizada”.

A “feminazi” não seria apenas uma mulher feminista, mas uma feminista radical, entendendo-se por “radical” aquele feminismo aliado ao anticapitalismo, ao antissistema.

Além disso, ao usar esse rótulo para desqualificar as feministas, cria-se a ideia de que as “feminazis” só lutam pelos direitos de um grupo específico de mulheres: as mulheres que pertencem à esquerda política.

Isso cria uma separação entre diferentes grupos de mulheres: enquanto algumas são as radicais, outras são as vítimas do feminismo.

Dessa visão do feminismo decorre que ele não é um movimento verdadeiramente inclusivo, produzindo uma acrobacia discursiva que transforma a base igualitária do movimento feminista em uma base excludente.

O conceito “feminazi” é amplamente usado por movimentos antifeministas em todo o mundo e também está presente nos discursos populistas da direita política da Espanha, especialmente por meio das mensagens que certos partidos lançam em redes sociais como o Twitter.

As campanhas antigênero podem ter entre seus objetivos a ideia de que ambos os conceitos são intercambiáveis, mas a realidade é que o rótulo “ideologia de gênero” (assim como “feminazi”) visa desvalorizar a luta feminista e a conquista da igualdade de gênero, fazendo com que as pessoas pensem que ela já foi alcançada ou que não é verdadeiramente igualitária.

Por esse motivo, é fundamental saber o que se quer dizer quando alguém acusa alguém que luta pela igualdade de gênero de ser “ideólogo” ou “feminazi”. As palavras contam e refletem as realidades, mas também as criam.