O que há de novo (e de nem tão novo assim) nos implantes cerebrais da Neuralink de Elon Musk

O mundo acabou de tomar conhecimento que uma das muitas empresas do bilionário Elon Musk, a Neuralink, implantou um chip cerebral em pelo menos um paciente. Não se sabe quase nada sobre o paciente, exceto especulações de que ele pode sofrer de paralisia devido a uma lesão na medula espinhal ou talvez Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Após vários anos de desenvolvimento e vários testes de inserção de um dispositivo semelhante em animais, como porcos ou macacos, a Neuralink iniciou testes em seres humanos, o objetivo principal e final de todos os projetos de estimulação intracraniana.

Elon Musk chamou esse dispositivo de “Telepatia”, comunicando, com uma metáfora poderosa, o que esse tipo de implante cerebral pode permitir. Musk não tem dúvidas de que a telepatia será um fato, e anuncia que o paciente poderá fazer ligações telefônicas, operar um computador ou se comunicar sem mover seus próprios músculos, que estão comprometidos. Ele fará isso simplesmente “pensando”.

Mas o que Elon Musk está apresentando agora não é nada novo do ponto de vista do desenvolvimento científico. Nada que os pesquisadores já não soubessem. Nada que outras empresas não tenham desenvolvido e testado em muitas centenas de laboratórios em todo o mundo.

Dispositivos intracerebrais já estão em uso

A inserção de eletrodos intracerebrais é uma técnica com décadas de existência e tem sido usada há muito tempo no tratamento de vários distúrbios, desde os puramente neurológicos até psiquiátricos ou mentais.

A neurocirurgia com inserção de dispositivos de estimulação e/ou atenuação neurológica ou dispositivos de inibição já é usada regularmente e com sucesso para doença de Parkinson e tremores, distonia, epilepsia, síndrome de Tourette (um distúrbio caracterizado por tiques e movimentos repetitivos indesejados) e transtorno obsessivo-compulsivo.

Os chips intracranianos também são usados para depressão, dor crônica, tratamento de vícios e até mesmo demência e obesidade.

Experimentos de “telepatia”

Experimentos interessantes de “telepatia”, que tentam “ler” a atividade cerebral e traduzi-la em comandos, já foram realizados com sucesso usando eletrodos semelhantes.

Por exemplo, 29 pessoas consentiram em participar de um experimento bizarro: enquanto se submetiam a uma cirurgia no cérebro para tratar a epilepsia, elas ouviram a música Another Brick on the Wall do Pink Floyd na sala de cirurgia. Enquanto isso, suas ondas cerebrais foram registradas, a atividade elétrica das regiões do cérebro sintonizadas com o tom, o ritmo, a harmonia e a letra da música. Dez anos depois, no laboratório, os pesquisadores da Universidade de Berlim que desenvolveram a pesquisa analisaram as gravações e as decodificaram. Trabalhos anteriores já haviam conseguido criar um sistema capaz de discernir entre estilos musicais apenas com a leitura das ondas cerebrais. Mas, com o Pink Floyd, eles foram além: a partir das gravações, conseguiram ler frases completas e totalmente reconhecíveis da música.

Há também inúmeros exemplos de estudos como os citados acima, a maioria deles ainda experimental, que se mostraram bem-sucedidos em pacientes com diferentes tipos de paralisia.

Como afetar os neurônios com impulsos elétricos

Os neurônios, nossas principais células cerebrais, são basicamente dispositivos eletroquímicos. Eles usam substâncias químicas para se comunicar uns com os outros. É por isso que podemos usar a farmacologia para intervir, mais ou menos diretamente, em distúrbios que afetam o cérebro, como a depressão.

Mas para que a química funcione, os neurônios precisam ser ativados. A atividade química não ocorreria sem as correntes elétricas que os próprios neurônios geram e os percorrem. É por isso que também podemos alterar seu funcionamento por meio de impulsos elétricos. Podemos pensar em “reiniciar” a corrente, reiniciar a nós mesmos ou mudar a onda com pulsos elétricos que tratam a depressão ou a dor, por exemplo. Tratamentos com pulsos elétricos para as mesmas coisas para as quais os medicamentos são usados até hoje.

Há várias maneiras de fazer isso, e algumas são minimamente ou não invasivas (não entram no cérebro), como a estimulação magnética transcraniana ou a colocação de eletrodos no couro cabeludo. Mas eles não são tão precisos quanto a estimulação direta do cérebro. Ganhamos precisão, e certamente eficácia, se entrarmos “dentro” da cabeça, se conectarmos os eletrodos diretamente ao cérebro.

Leia um livro novamente

A estimulação cerebral profunda e o registro direto da atividade cerebral estão dando saltos gigantescos nos últimos anos. E isso se deve a uma confluência fortuita de fatores.

Para começar, os enormes avanços na inteligência artificial (IA). Graças a esses algoritmos, que aprendem com a experiência e aprimoram suas configurações em tentativas sucessivas, a estimulação cerebral profunda e a leitura da atividade cerebral intracerebral estão alcançando marcos antes inimagináveis.

A revista Nature relatou recentemente um estudo interessante de cinco pacientes com problemas cognitivos graves de atenção e memória, resultado de uma lesão nas conexões frontoestriatais do cérebro. Depois de estimular uma parte do tálamo (núcleo central lateral), eles melhoraram visivelmente. Finalmente puderam ler livros ou assistir a filmes sem perder a linha de raciocínio.

Foram necessárias semanas para que os algoritmos de IA aprendessem a aplicar o choque elétrico no momento certo e na medida certa, mas o esforço valeu a pena. Tanto que um paciente pediu para não ter o dispositivo desligado, o que era necessário para o controle experimental.

Há alguns meses, dois artigos foram publicados na revista Nature mostrando como pacientes com ELA avançada, ou paralisia de outras causas, puderam voltar a falar. Um dispositivo intracerebral leu a atividade deles em várias áreas, incluindo a fala, e a traduziu em sons emitidos por um alto-falante, que também emulava a voz original.

Em um futuro não imediato, seremos capazes de “ver” diretamente o que um paciente imagina, algo que está sendo pesquisado. E assim por diante. E tudo isso além de Musk e seu Neuralink.

Elon Musk e o investimento

Mas há outro fator que, sem dúvida, está contribuindo para os enormes avanços que vimos nos últimos anos, e Elon Musk tem muito a ver com isso. Ele não descobriu a pólvora da telepatia, mas está incentivando a concorrência comercial e um grande investimento econômico para aprimorar os produtos com os quais podemos estimular e ler a atividade cerebral.

Seu dispositivo atual é sem fio e fica muito bem escondido depois de inserido, dois avanços importantes para o bem-estar dos pacientes. Além disso, sua empresa desenvolveu um método de implantação usando cirurgia robótica, o que reduz consideravelmente o risco de erro humano.

O que é indiscutível é que Elon Musk oferece muita visibilidade. Todos estão observando o que o magnata faz ou diz. Portanto, o fato de Elon Musk ter embarcado nessa aventura faz com que essa tecnologia seja conhecida e se torne um foco de atenção social. E isso pode ser muito benéfico.