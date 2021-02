On pourrait faire tenir tous les SARS-CoV-2 de la planète dans une canette de soda… sans la remplir entièrement

Je dois avouer que lorsqu’il m’a été demandé de calculer le volume total de coronavirus SARS-CoV-2 existant sur notre planète, pour l’émission More or Less de la BBC Radio 4, je n’avais aucune idée de la réponse. Ma femme a suggéré que ce volume pourrait être équivalent à celui d’une piscine olympique. Avant d’ajouter : « C’est ça, ou le volume d'une cuillère à café : avec ce genre de questions, c’est généralement l’un ou l’autre… »

Comment s’y prendre pour calculer une telle approximation ? Heureusement pour moi, lorsque la question m’a été posée, j’avais déjà une certaine pratique de ce type d’estimation à grande échelle, puisque j’en ai réalisé un certain nombre dans le cadre de l’écriture de mon ouvrage, « Les mathématiques de la vie et de la mort » (The Maths of Life and Death). Avant d’embarquer pour ce voyage numérique si particulier, je dois cependant vous prévenir : quand bien même nous allons mettre le cap vers une approximation s’appuyant sur les hypothèses les plus « raisonnables », j’admets volontiers que celle-ci est, sous certains aspects, largement perfectible.

Alors, par où commencer ? La première chose à faire semble être de calculer le nombre de particules de SARS-CoV-2 présentes sur la planète. Pour ce faire, nous avons besoin de savoir combien de personnes sont infectées (nous allons supposer que les êtres humains constituent le réservoir viral le plus significatif, même s’il s’agit d’une approximation puisque le virus est aussi présent chez certains animaux).

Selon les statistiques du site Our World in Data, chaque jour un demi-million de personnes sont testées positives pour la Covid-19. Cependant, nous n’ignorons pas que de nombreux individus sont asymptomatiques, ou ne se font pas tester – parce qu’ils ne le souhaitent pas, ou parce que le dépistage à large échelle n’existe pas dans leur pays.

En s’appuyant sur des modélisations statistiques et épidémiologiques, l’Institut pour les données et évaluations de santé (Institute for Health Metrics and Evaluations, un institut de statistique sur la santé publique, basé à Seattle aux États-Unis et dépendant de l’université de Washington) a estimé que le nombre réel de personnes infectées chaque jour se situe plutôt aux alentours de 3 millions.

La quantité de virus que chaque personne contaminée porte en elle (sa « charge virale ») dépend du temps qui s’est écoulé depuis le moment où elle a été infectée. On considère que la charge virale augmente progressivement pour atteindre un pic six jours après l’infection en moyenne, puis diminue régulièrement.

Parmi toutes les personnes qui sont infectées au moment où vous lisez ces lignes, celles qui ont été infectées hier contribuent légèrement au nombre global de virus, celles qui ont été infectées il y a deux jours y contribuent un peu plus, celles infectées voici trois jours, encore un peu plus, et ainsi de suite, jusqu’aux personnes qui ont été infectées voici 6 jours, en moyenne porteuses de la charge virale la plus importante. À 7, 8, 9 jours et au-delà, la contribution des personnes contaminées au nombre total de virus décline.

La dernière chose qui nous reste maintenant à déterminer est le nombre de particules virales qu’hébergent les personnes infectées à un instant donné. Puisque nous savons comment varie la charge virale au cours du temps, il nous suffit de connaître approximativement le nombre de virus présents dans un individu lors du pic. Une étude non encore revue par les pairs a repris les données issues d’analyses menées chez des singes infectés pour déterminer le nombre de particules virales par gramme de divers tissus, et a extrapolé à partir de ces résultats les chiffres correspondant à l’être humain. D’après cette estimation approximative, les charges virales au moment du pic d’infection vont de 1 milliard à 100 milliards de particules.

Travaillons avec une valeur de 10 milliards, située au milieu de cette fourchette (la moyenne géométrique). Si l’on additionne les contributions à la charge virale globale de chacune des 3 millions de personnes qui ont été infectées au cours de chacun des jours précédents (en supposant que le taux de 3 millions d’infections quotidiennes est à peu près constant), on constate qu’à tout moment, il y a environ deux cent quadrillons (2x10¹⁷ ou deux cent millions de milliards) de particules virales dans le monde.

Ce nombre semble très grand. Et il l’est. Il correspond plus ou moins au nombre de grains de sable présents sur notre planète. Cependant, il faut se souvenir que les particules de SARS-CoV-2 sont extrêmement petites, ce qui a évidemment une importance majeure lorsqu’on calcule le volume total qu’elles représentent. Les estimations de leur diamètre varient de 80 à 120 nanomètres (un nanomètre – abrégé nm – correspond à un milliardième de mètre). Dans les calculs suivants, nous retiendrons la valeur moyenne de 100 nm. Pour avoir un ordre d’idée, le rayon du SARS-CoV-2 (50 nm, si l’on se base sur un diamètre de 100 nm) est environ 1 000 fois plus fin qu’un cheveu humain.

Les particules de SARS-CoV-2 sont sphériques. Pour calculer le volume de l’une d’entre elles, nous devons donc avoir recours à la formule permettant de déterminer le volume d’une sphère (que vous avez peut-être sur le bout de la langue) :

V = 4 π r3/3

(avec V, le volume de la sphère ; π, le nombre pi ; r, le rayon d’une particule)

Si l’on suppose qu’une particule de SARS-CoV-2 a un rayon de 50 nm, comme évoqué précédemment, le volume d’une particule virale est de 523 000 nanomètres3.

En multipliant ce minuscule volume par le très grand nombre de particules que nous avons calculé plus haut, et en convertissant le résultat en une unité de volumes plus évocatrice, telle que le millilitre, nous obtenons 120 ml. Dernier point à prendre en compte au moment où nous souhaitons rassembler toutes ces particules virales dans un même contenant : de par leur forme, elles ne s’emboîteront pas parfaitement, il restera du vide entre elles.

L’empilement compact, la meilleure façon d’empiler des sphères

Rappelez-vous de la dernière fois où vous avez observé une pyramide d’oranges au supermarché : une partie significative du volume occupé l’était par du vide. La meilleure façon de minimiser l’espace vide lorsqu’on cherche à agencer des sphères dans l’espace est de recourir à une configuration appelée « empilement compact », dans laquelle ledit espace vide occupe environ 26 % du volume total. Le volume global occupé par nos particules de SARS-CoV-2 ainsi agencées augmente : il atteint environ 160 ml.

Il augmente, certes, mais reste cependant suffisamment faible pour pouvoir être réparti dans six verres à shot. Et quand bien même nous baserions nos calculs sur la valeur la plus haute estimée pour le diamètre d’une particule virale (qui prend également en compte les protéines Spike qui recouvrent ce coronavirus), tous les SARS-CoV-2 de la planète ne suffiraient toujours pas à remplir une canette de soda !

En définitive, le volume total de coronavirus SARS-CoV-2 présent sur notre planète se situe donc quelque part entre la cuillère à café et la piscine évoquées par ma femme. Il est sidérant de penser que la cause de toutes ces pertes de vies humaines, de tout ces problèmes, de toutes ces perturbations et difficultés que nous subissons depuis une année pourrait être stockée dans une si petite bouteille. Laquelle contiendrait alors l’un des plus infects breuvages de l’histoire.