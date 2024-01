Combien de personnes n’ont pas de compte bancaire ? Et à quel point est-il devenu difficile de vivre sans compte bancaire ? Ces questions deviennent de plus en plus importantes à mesure que de plus en plus d’entreprises refusent d’accepter l’argent liquide dans les villes américaines.

Il se trouve que beaucoup de gens sont encore « non bancarisés » : environ 6 millions de ménages aux États-Unis, selon les dernières données, soit à peu près la population du Wisconsin. Dans le monde, plus d’un milliard de personnes n’ont pas de compte bancaire.

Je suis professeur dans une école de commerce et mes recherches portent sur la transition de la société de l’argent liquide vers les paiements électroniques. J’ai récemment visité Seattle et j’ai été surpris par les signaux contradictoires que j’ai vus dans de nombreuses vitrines. Dans de nombreux magasins, un panneau proclamait fièrement à quel point ils étaient accueillants et inclusifs – à côté d’un autre panneau indiquant « La maison n’accepte pas les espèces ». Autrement dit, les personnes qui n’ont pas de compte en banque n’y sont pas les bienvenues.

Refuser les banques, un choix parfois contraint

Pourquoi quelqu’un voudrait-il éviter d’utiliser les banques ? Tous les deux ans, la Federal Deposit Insurance Corporation interroge les ménages américains sur leurs liens avec le système bancaire et demande aux personnes qui n’ont pas de compte en banque pourquoi elles n’en ont pas. Les personnes peuvent donner plusieurs réponses. En 2021, la raison principale, choisie par plus de 40 % des personnes interrogées, était qu’elles n’avaient pas assez d’argent pour atteindre le solde minimum.

Cela explique en partie pourquoi les ménages les plus pauvres sont moins susceptibles d’avoir un compte bancaire. Selon la FDIC, environ un quart des personnes gagnant moins de 15 000 dollars par an ne sont pas bancarisées. Parmi les personnes gagnant plus de 75 000 dollars par an, presque toutes les personnes interrogées possèdent un compte bancaire.

Les deuxième et troisième réponses les plus fréquentes montrent que certaines personnes sont sceptiques à l’égard des banques. Environ un tiers des personnes interrogées ont répondu qu’« éviter une banque permet de mieux protéger sa vie privée », tandis qu’un autre tiers a déclaré qu’il ne faisait tout simplement « pas confiance aux banques ».

Les coûts liés aux relations avec les banques viennent compléter les cinq premières raisons. Plus d’un quart des personnes interrogées estiment que les frais de compte bancaire sont trop élevés, et à peu près la même proportion les estime trop imprévisibles.

Bien que de nombreuses personnes de la classe moyenne ou aisée ne paient pas directement pour leur compte bancaire, les frais peuvent être coûteux pour celles qui ne peuvent pas maintenir un solde minimum. Une récente enquête de Bankrate montre que les frais de service mensuels de base se situent entre 5 et 15 dollars. En plus de ces frais réguliers, les banques gagnent 4 à 5 dollars chaque fois que les clients retirent de l’argent à un guichet automatique ou ont besoin de services tels que l’obtention de chèques de banque. Les factures imprévues peuvent entraîner des frais de découvert d’environ 25 dollars.

Être non bancarisé aux États-Unis

La FDIC appelle les personnes qui n’ont pas de compte bancaire les « non-bancarisés ». Les personnes disposant d’un compte bancaire mais qui ont recours à des services alternatifs, tels que les points d’encaissement de chèques, sont appelées les « sous-bancarisés ».

Les dernières données de la FDIC font état de près de 6 millions de ménages américains non bancarisés et de 19 millions de ménages américains sous-bancarisés. Sachant qu’un ménage moyen compte 2,5 personnes, cela signifie qu’il y a plus de 15 millions de personnes qui vivent dans un foyer sans lien avec les banques, et 48 millions d’autres dans des foyers qui n’ont qu’un lien ténu avec elles.

[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Si l’on combine ces deux chiffres, cela signifie qu’environ une personne sur cinq aux États-Unis n’a que peu ou pas de liens avec les banques ou d’autres institutions financières. Cette situation peut les exclure des magasins, des restaurants, des transports et des services médicaux qui n’acceptent pas l’argent liquide.

Le nombre réel de personnes non bancarisées est probablement plus élevé que les estimations de la FDIC. Les questions sur le fait d’être bancarisé ou non sont des questions supplémentaires ajoutées à une enquête menée auprès des personnes à leur domicile. Cela signifie que l’enquête ne tient pas compte des sans-abri, des personnes de passage sans adresse permanente et des immigrés sans papiers.

Ces personnes ne sont probablement pas bancarisées parce qu’il faut une adresse vérifiée et un numéro d’identification fiscale délivré par le gouvernement pour ouvrir un compte bancaire. Étant donné qu’environ 2,5 millions de migrants ont franchi la frontière entre les États-Unis et le Mexique au cours de la seule année 2023, il y a probablement des millions de personnes de plus dans l’économie de l’argent liquide que ce qu’estime la FDIC.

Et ailleurs dans le monde ?

Si les États-Unis affichent un taux relativement élevé de personnes disposant d’un compte bancaire, la situation est différente dans d’autres parties du monde. La Banque mondiale a créé une base de données qui indique le pourcentage de la population de chaque pays qui a accès aux services financiers. La définition de la Banque mondiale est plus large que celle de la FDIC, puisqu’elle inclut toute personne utilisant un téléphone portable pour envoyer et recevoir de l’argent comme ayant un compte bancaire.

Globalement, la Banque mondiale estime qu’environ un quart des adultes dans le monde n’ont pas accès à un compte bancaire ou à un compte de téléphonie mobile. Mais cette proportion varie considérablement d’une région à l’autre. Dans les pays qui utilisent l’euro, presque tout le monde a un compte bancaire, alors qu’au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, seule la moitié de la population en a un.

Nous sommes nombreux à glisser notre carte de crédit ou à pianoter sur notre téléphone pour payer sans réfléchir. Pourtant, au moins 6 millions de personnes aux États-Unis et près de 1,5 milliard dans le monde ne sont pas bancarisées.

Lorsque les commerces n’acceptent plus d’argent liquide, les personnes non bancarisées sont contraintes d’utiliser des méthodes de paiement telles que les cartes de débit prépayées, qui sont coûteuses. Par exemple, Walmart, l’un des plus grands détaillants américains, propose une carte de débit de base rechargeable. Cette carte coûte 1 dollar à l’achat et 6 dollars par mois de frais, auxquels s’ajoutent 3 dollars chaque fois qu’une personne veut charger la carte avec de l’argent liquide aux caisses de Walmart. Payer un minimum de 10 dollars juste pour mettre en place une carte de débit pour quelques achats est un prix élevé.

La prochaine fois que vous verrez dans la vitrine d’un magasin ou d’un restaurant un panneau indiquant « pas de paiement en liquide », pensez que l’entreprise exclut ainsi de nombreuses personnes non bancarisées ou sous-bancarisées. Insister pour que tous les commerces acceptent les espèces est un moyen simple de s’assurer que tout le monde est financièrement inclus dans l’économie moderne.