Ce jargon vous dit quelque chose, bien sûr ! Mais parfois, nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu’ils veulent dire. Dans les Mots de la science, on revient donc sur l’histoire et le sens de ces mots clés avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer.

L’épisode du jour est dédié à la notion de génération. Celle-là même qui se retrouve conjuguée de mille et une façons au gré des actualités. Il existerait désormais une « génération Covid ». Il y eut avant elle les étiquettes « génération X », « génération Mitterrand », ou encore « génération Charlie ». Effet de mode médiatique, facilité de langage, ou outil réel d’analyse sociologique ?

Nous recevons pour en parler Vincent Tiberj, politiste, enseignant et chercheur à Sciences Po Bordeaux. Ses travaux portent sur la sociologie électorale, la psychologie politique, mais aussi les questions d’engagement et de jeunesse. Il est l’auteur de Citoyens qui viennent. Comment le renouvellement générationnel transforme la politique en France (Puf, 2017). En 2020, il a également signé un papier de recherche intitulé Face au racisme, le renouvellement générationnel et un autre sur générations et participation politique [https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2020-3-page-143.htm].

Dans cet épisode, Vincent Tiberj nous explique ainsi comment la notion de génération permet d’inclure dans une analyse des comportements sociaux et politiques les événements ayant façonné une époque, qu’ils aient fait la Une ou se déroulent à bas bruit, et qui imprègnent durablement les citoyens. Ainsi l’on peut mieux comprendre, entre autres, l’influence politique durable des baby-boomers ; s’attaquer au cliché du jeune qui ne voterait pas ; ou encore observer avec nuance les grandes évolutions sociétales en matière de racisme et de féminisme.

L’émission « Les mots de la science » est animée par Iris Deroeux, journaliste à The Conversation, notamment en charge de la rubrique Fact check US dédiée à la politique américaine.