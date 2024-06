Podcast : Natation, s’entraîner moins pour nager encore plus vite

Écoutez le podcast ci-dessous :

Pour gagner la médaille d’or, il faut arriver le Jour J dans les meilleures conditions : avoir la meilleure condition physique possible, donc s’être énormément entraîné, mais il ne faut pas non plus arriver trop fatigué avant la course. C’est dans ce subtil équilibre, appelé l’affûtage, que les scientifiques peuvent aider nageuses et nageurs pour grappiller les quelques dixièmes de secondes qui feront la différence entre une médaille d’or et une plus anecdotique huitième place…

« La science mouille le maillot », le podcast où journalistes et scientifiques font le point pour comprendre comment la recherche permet aux sportifs et sportives de haut niveau de repousser leurs limites, d’optimiser leurs entraînements et de gagner toujours plus de médailles, et qui donne aussi aux amateurs des clés pour une meilleure pratique au quotidien !

Rugby, natation, cyclisme, course à pied… Il y en aura pour tout le monde !

