Por que as pessoas com transtorno de acumulação acumulam? E como podemos ajudá-las?

O transtorno de acumulação é uma doença mental grave pouco reconhecida que piora com a idade. Ele afeta 2,5% da população em idade ativa e 7% dos adultos mais velhos. Isso corresponde a cerca de 715.000 australianos.

As pessoas que acumulam coisas e suas famílias geralmente se sentem envergonhadas e não recebem o apoio de que precisam. A bagunça pode dificultar a realização de coisas que a maioria de nós considera naturais, como comer à mesa ou dormir na cama.

Nos casos mais graves, os lares são completamente insalubres, seja porque a limpeza se tornou impossível ou porque a pessoa guarda lixo. A pressão sobre a família pode ser extrema: os casais se divorciam e os filhos crescem sem se sentirem amados.

Então, por que as pessoas com transtorno de acumulação acumulam? E como podemos ajudar?

O que causa o transtorno de acumulação?

Guardar milhões de objetos, muitos deles sem valor de acordo com padrões objetivos, geralmente faz pouco sentido para quem não está familiarizado com essa condição.

Entretanto, a maioria de nós se apega a pelo menos alguns bens. Talvez gostemos de sua aparência ou eles nos tragam boas lembranças.

A acumulação envolve esse mesmo tipo de apego a objetos, bem como a dependência excessiva de bens e a dificuldade de ficar longe deles.

Pesquisas demonstraram que fatores genéticos desempenham um papel importante, mas não existe um gene único que cause o transtorno de acumulação. Em vez disso, uma série de fatores psicológicos, neurobiológicos e sociais podem estar em jogo.

Embora algumas pessoas que acumulam relatem que foram privadas de coisas materiais na infância, a privação emocional pode ter um papel mais importante.

As pessoas com problemas de acumulação geralmente relatam uma educação excessivamente fria, dificuldade de se conectar com outras pessoas e experiências mais traumáticas.

Elas podem acabar acreditando que as pessoas não são confiáveis e não são dignas de confiança, e que é melhor confiar em objetos para obter conforto e segurança.

As pessoas com transtorno de acumulação geralmente são tão ou mais apegadas aos bens do que às pessoas em sua vida.

Suas experiências lhes ensinaram que sua autoidentidade está ligada ao que possuem; que se elas se desfizerem de seus bens, perderão a si mesmas.

Pesquisas mostram que problemas interpessoais, como a solidão, estão ligados a um maior apego a objetos.

O transtorno de acumulação também está associado a altas taxas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. As dificuldades de tomada de decisões, planejamento, atenção e categorização podem dificultar a organização e o descarte de objetos.

A pessoa acaba evitando essas tarefas, o que leva a níveis incontroláveis de desordem.

Nem todo mundo segue o mesmo caminho para a acumulação

A maioria das pessoas com transtorno de acumulação também tem fortes crenças sobre suas posses. Por exemplo, é mais provável que elas vejam beleza ou utilidade nas coisas e acreditem que os objetos possuem qualidades semelhantes às humanas, como intenções, emoções ou livre arbítrio.

Muitos também se sentem responsáveis pelos objetos e pelo meio ambiente. Enquanto outras pessoas talvez não pensem duas vezes antes de descartar objetos quebrados ou descartáveis, as pessoas com transtorno de acumulação podem se angustiar com o destino deles.

Essa necessidade de controlar, resgatar e proteger os objetos geralmente está em desacordo com as crenças de amigos e familiares, o que pode levar a conflitos e isolamento social.

Nem todas as pessoas com transtorno de acumulação descrevem o mesmo caminho para a desordem avassaladora.

Alguns relatam mais dificuldades cognitivas, enquanto outros podem ter sofrido mais privação emocional. Portanto, é importante adotar uma abordagem individualizada para o tratamento.

Como podemos tratar o transtorno de acumulação?

Há uma terapia cognitivo-comportamental (TCC) especializada e adaptada para o transtorno de acumulação. Diferentes estratégias são usadas para abordar os diferentes fatores que contribuem para a acumulação de uma pessoa.

A terapia cognitivo-comportamental também pode ajudar as pessoas a entender e desafiar gradualmente suas crenças sobre as posses.

Elas podem começar a considerar como se lembrar, se conectar, se sentir seguras ou expressar sua identidade de outras formas que não por meio de objetos inanimados.

O tratamento também pode ajudar as pessoas a aprender as habilidades necessárias para organizar, planejar e descartar.

Independentemente do caminho para a acumulação, a maioria das pessoas com transtorno de acumulação se beneficiará de um certo grau de terapia de exposição.

Isso ajuda as pessoas a aprenderem gradualmente a se desfazer dos bens e a resistir à aquisição de mais.

A exposição a situações desencadeadoras (como visitar shopping centers, lojas de artigos de luxo ou montes de bagunça sem coletar novos itens) pode ajudar as pessoas a aprenderem a tolerar seus impulsos e sua angústia.

O tratamento pode ser feito em um ambiente individual ou em grupo e/ou por meio de telessaúde.

Há pesquisas em andamento sobre maneiras de melhorar ainda mais as opções de tratamento, por exemplo, aprendendo diferentes estratégias de regulação emocional.

Às vezes, uma abordagem de prevenção de danos é melhor

É fundamental abordar os fatores emocionais e comportamentais da acumulação por meio da terapia cognitivo-comportamental.

Mas a acumulação é diferente da maioria dos outros transtornos psicológicos. Casos complexos podem exigir o trabalho conjunto de vários órgãos diferentes.

Por exemplo, os profissionais da área de saúde podem trabalhar com os bombeiros e os funcionários do setor de habitação para garantir que a pessoa possa viver em segurança em casa.

Quando as pessoas têm problemas graves de açambarcamento, mas relutam em se envolver em tratamento, uma abordagem de prevenção de danos pode ser a melhor. Isso significa trabalhar com a pessoa com transtorno de acumulação para identificar os riscos de segurança mais urgentes e elaborar um plano prático para lidar com eles.

Precisamos continuar a melhorar nossa compreensão e o tratamento desse transtorno complexo e eliminar as barreiras ao acesso à ajuda.

Em última análise, isso ajudará a reduzir o impacto devastador do transtorno de acumulação sobre os indivíduos, suas famílias e a comunidade.