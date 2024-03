Pourquoi il y a une pénurie mondiale de vaccins contre le choléra

_En février 2024, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que l'Afrique australe était confrontrée à la flambée régionale de choléra la plus meurtrière depuis au moins dix ans. L'épicentre de la catastrophe se trouve au Malawi, au Zimbabwe et au Mozambique, où les cas de choléra ont plus que quadruplé entre 2022 et 2023. Plus de 1 600 décès ont été signalés dans ces trois pays.

D'ores et déjà, 2024 menace d'être une nouvelle année dévastatrice pour le choléra dans la région, le réchauffement climatique et les pluies et tempêtes exceptionnellement fortes ayant favorisé la propagation de la maladie. Le Zimbabwe, le Mozambique et le Malawi ont signalé plus de 13 000 cas de la maladie jusqu'à présent en 2024.

La bactérie du choléra se transmet par la consommation d'aliments et d'eau contaminés par les selles d'une personne infectée. Les vaccins oraux permettent d'endiguer les épidémies et de limiter la propagation de la maladie. Mais il y a une pénurie mondiale de vaccins.

Entre janvier 2023 à janvier 2024, 14 pays ont demandé en urgence 76 millions de doses de vaccin oral contre le choléra. Seules 38 millions de doses étaient disponibles. Les stocks se sont épuisés au début de l'année 2024.

Nadine Dreyer s'est entretenue avec la vaccinologue Edina Amponsah-Dacosta au sujet de l'impact de la pénurie de vaccins et de ce qui est fait pour sécuriser les stocks en prévision de futures épidémies sur le continent._

Les stocks mondiaux de vaccins oraux contre le choléra sont épuisés. Pourquoi ?

Contrairement aux vaccins administrés régulièrement, comme ceux contre la rougeole, le vaccin contre le choléra est mis au point en fonction des besoins : lors d'épidémies et de crises humanitaires, par exemple.

Le financement est limité pour l'achat de vaccins contre le choléra, ce qui restreint la production.

Il n'existe qu'un seul vaccin recommandé pour la vaccination de masse lors des épidémies de choléra: Euvichol-Plus.

Ce vaccin est fabriqué exclusivement par EuBiologics, une société biopharmaceutique internationale basée à Séoul, en Corée du Sud.

La capacité de production de cette société est limitée. Ainsi, lorsque le besoin en vaccin augmente, la demande dépasse la production.

Il n'y a donc généralement qu'un stock limité disponible.

Traditionnellement, il n'y a pas eu de flambées épidémiques dans plusieurs pays en même temps, comme c'est le cas actuellement en Afrique australe et orientale ainsi que dans certaines parties de la Méditerranée orientale, des Amériques et de l'Asie du Sud-Est.

C'est l'une des principales raisons de la pénurie actuelle.

EuBiologics a identifié certaines étapes du processus de fabrication qui pourraient être affinées et raccourcies, tout en garantissant que le vaccin reste sûr et efficace.

Une version simplifiée et peu coûteuse d’Euvichol-S, a été approuvée par l'Organisation mondiale de la santé et contribuera à atténuer la pénurie. Plus de 15 millions de doses d'Euvichol-S sont attendues en 2024.

Que fait-on pour remédier à la pénurie de vaccins en Afrique australe ?

Plusieurs stratégies ont été mises en place pour lutter contre l'épidémie.

Tout d'abord, en octobre 2022, l'OMS a temporairement suspendu le schéma de vaccination standard à deux doses en faveur d'une dose unique afin d'épuiser les stocks existants.

Deux doses assurent une protection de deux ou trois ans, mais une seule dose reste sûre et efficace. Avec une seule dose, nous sommes en mesure d'assurer un certain niveau de sécurité jusqu'à un an ou un peu plus, ce qui, espérons-le, sera suffisant pour vaincre les épidémies actuelles.

Deuxièmement, des pays comme la Zambie et le Zimbabwe ont pris des mesures pour donner la priorité à la distribution des vaccins dans les zones qui en ont le plus besoin.

Un exemple de zone prioritaire serait une zone dévastée par la sécheresse ou les inondations, présentant un taux élevé de transmission et aucun accès à l'eau potable et à l'assainissement.

L'année dernière, les cas de choléra ont augmenté au Malawi et au Mozambique à la suite du cyclone Freddy, le cyclone tropical ayant la plus longue durée de vie de l'histoire. Il a traversé le sud de l'océan Indien pendant plus de cinq semaines en février et mars.

La mise au point de nouveaux vaccins contre le choléra progresse-t-elle ?

En Afrique, moins de 1% des doses de tous les vaccins sont fabriquées localement.

Pendant la pandémie de COVID-19, les pays africains ont été relégués en queue de peloton pour l'obtention de vaccins salvateurs. Cela nous a fait réaliser que nous devions disposer de notre propre capacité de production locale.

Dans le cas du choléra, nous constatons qu'il est risqué de dépendre d'un seul fabricant en Corée du Sud alors que la plupart des épidémies se produisent dans plusieurs pays africains.

Le problème a été reconnu et des mesures ont été prises pour y remédier. De nombreux investissements ont été réalisés pour augmenter la capacité de production de vaccins contre le choléra.

Deux fabricants entrent en jeu au niveau mondial, l'un en Afrique du Sud et l'autre en Inde.

Biovac, une société biopharmaceutique basée au Cap, a reçu des capitaux d'investissement pour développer des vaccins contre le choléra et d'autres maladies.

Elle a conclu un accord novateur de licence et de transfert de technologie avec l’International Vaccine Institute, une organisation internationale à but non lucratif dont le siège se trouve en Corée du Sud, pour la fabrication du vaccin.

Le premier lot de vaccins fera l'objet d'essais cliniques entre 2024 et 2025, et les licences devraient être accordées à partir de 2026. Cela signifie que nous ne verrons pas de vaccins contre le choléra fabriqués localement avant 2026.

En Inde, la société pharmaceutique Biological E prévoit de fabriquer la version simplifiée d'Euvichol-plus.

Mais la vaccination ne remplace pas l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement adéquat et les bonnes pratiques d'hygiène.