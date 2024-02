Pourquoi la nouvelle année ne commence pas le 1ᵉʳ janvier en Chine ?

Chaque semaine, nos scientifiques répondent à vos questions dans un format court et accessible, l’occasion de poser les vôtres ici !

En Chine, mais aussi dans d’autres pays d’Asie, par exemple, Singapour, la Corée du Sud, le Vietnam, l’Indonésie ou la Malaisie, la nouvelle année ne commence pas le 1er janvier. En effet, leur calendrier est différent de celui que nous utilisons. Notre calendrier grégorien, suit le cycle de la terre autour du soleil, en 365 jours. C’est pour cela que notre Nouvel An commence toujours à une date fixe.

Le calendrier chinois est luni-solaire. C’est-à-dire qu’il se base à la fois sur les mouvements de la Terre autour du soleil et sur les cycles de la lune pour compter les mois et pour fixer les dates des fêtes et des évènements importants. Il suit donc les phases de la lune et les mois sont basés sur les cycles lunaires. Ensuite, des jours sont ajoutés au calcul final pour que les mois solaires et les mois lunaires coïncident.

Pour connaître sa date de Nouvel An, la Chine se sert du calendrier lunaire qui suit les phases de la lune. Ainsi, le premier jour de chaque mois lunaire débute à la nouvelle lune et dure environ 29,5 jours. Le premier jour du premier mois du calendrier lunaire est donc le Nouvel An chinois, aussi appelé fête du Printemps ou Nouvel An lunaire. La date est différente chaque année mais se trouve toujours entre le 21 janvier et le 19 février. Cette année, le Nouvel An se fête le 10 février 2024 et ce sera l’année du dragon.

En effet, dans ce calendrier, un animal du zodiaque est associé à chaque année. Et il y en a 12. Ces animaux sont le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Ces mêmes animaux reviennent tous les douze ans, la prochaine année du dragon sera donc fêtée en 2036. D’ailleurs le dragon est considéré comme le plus puissant des douze signes du zodiaque.

Des repas de fête

Pour fêter le Nouvel An, comme en France, les Chinois aiment partager un bon repas en famille. Les plats sont nombreux et ils ont souvent une signification symbolique pour porter chance ou santé par exemple. Bien sûr les plats varient d’une région à une autre.

Parmi les plats traditionnels, il y a :

Des raviolis ou « jiaozi » qui sont souvent farcis de légumes, de viande ou de fruits de mer. Ils sont souvent préparés en famille. Leur forme en lune évoque des lingots chinois et ils symbolisent donc la richesse.

Des nouilles car elles sont un symbole de longévité. Plus elles sont longues et plus on dit que les personnes invitées vivront longtemps.

Un poisson servi entier qui représente l’abondance car il se prononce « yu » comme le mot qui signifie « surplus. » Cela veut donc dire que les gens ne manqueront de rien pendant l’année.

Du poulet, symbole de l’unité de la famille et du canard pour la santé.

Un gâteau de riz gluant, le Nian gao, signe de prospérité pour la nouvelle année.

Les fruits ronds et dorés comme les oranges ou les mandarines représentent la chance.

En Chine, le repas ne se déroule pas comme chez nous avec l’entrée, le plat principal et le dessert. On met tous les plats sur la table, souvent sur un plateau tournant, et chacun se sert et prend ce qu’il a envie de manger. Tout le monde a aussi un bol de riz.

Lors de la fête du printemps, qui dure une quinzaine de jours, les gens aiment faire exploser des pétards, aller voir des feux d’artifice ou des danses du dragon, se promener dans des parcs ou jouer en famille à des jeux comme le mah-jong. A cette période, on offre et on reçoit des enveloppes rouges appelées « Hongbao » et qui contiennent de l’argent.

La fête du Printemps est la plus importante de l’année. Elle se termine le quinzième jour du premier mois du calendrier lunaire par une dernière fête, la fête des Lanternes. Ce soir-là, on va admirer des lanternes de couleurs et de formes variées et l’on mange des boules de riz sucrées appelées « Tangyuan ».