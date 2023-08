Pourquoi les tiques peuvent-elles être dangereuses ? Que faire si l’on est piqué ?

En France, les tiques sont de plus en plus nombreuses, leur piqûre peut provoquer de graves maladies. Elles ne sont pas des insectes, mais des arthropodes, en effet avec leurs huit pattes elles font partie de la famille des acariens, comme les araignées. Elles se nourrissent de sang animal ou humain, on dit qu’elles sont « hématophages »

A ce jour il existe 869 espèces de tiques dans le monde. Une fois fixée à son hôte, elle prend un très long repas de son sang (plusieurs jours), puis se détache. Lors d’un repas, la tique peut atteindre jusqu’à 40 fois son volume. Quand elle pique, on le sent à peine, car elle injecte un peu de sa salive qui contient notamment des antidouleurs, anticoagulants et autres anti-inflammatoires.

Fourni par l'auteur

Le cycle de vie d’une tique est composé de 3 stades : larves, nymphes et adultes, chaque stade prenant un repas sanguin avant de se métamorphoser dans le stade suivant. Les femelles pondent des œufs dans la nature. De ces œufs vont émerger des larves. Ensuite, les larves vont piquer un petit animal vertébré (un petit rongeur ou un oiseau par exemple) et là, elles vont prendre leur premier repas de sang.

Une fois que la larve a terminé de se nourrir, elle se détache, se laisse tomber au sol, et se transforme en nymphe. Ensuite, la nymphe va faire la même chose : attendre tranquillement un nouvel hôte (qui peut être un humain ou un autre animal), se nourrir de son sang pendant un long repas, puis se détacher et là, elle atteindra l’âge adulte, femelle ou mâle. Seule la femelle prendra un dernier repas (de la même manière sur un homme ou un autre animal) avant de pondre, et mourir. Le mâle lui meurt juste après la fécondation. Le cycle biologique des tiques est très long parce qu’elles peuvent attendre le passage de leur hôte pendant des mois, voire des années, en restant au sol !

Quels sont les dangers lorsque l’on se fait piquer ?

Au moment d’un repas, la tique se nourrit du sang d’un animal ou d’un homme qui peut contenir un virus ou une bactérie ou un parasite. Lors du repas suivant, cette tique s’accroche à un nouvel hôte et par le biais de sa salive lui transmet le microbe attrapé lors du précédent repas. Si on résume, la tique est « un vecteur » de microbes qui peut être responsables de maladie chez les animaux et chez les hommes. Ce sont d’excellents vecteurs de microbes, les meilleurs après les moustiques pour la santé humaine, et les meilleurs devant les moustiques pour la santé animale !

Le repas d’une tique dure plusieurs heures, elles restent donc longtemps attachées à leur hôte, elles vont donc pouvoir « avaler » une grande quantité de microbes que porte sa victime. De même, son hôte peut se déplacer pendant son repas, elle parcourra donc plus de distance et pourra transmettre le microbe qu’elles portent sur une plus grande zone. Enfin la tique vivant entre 2 et 4 ans, elle aide à maintenir le microbe plus longtemps dans la nature.

La tique se nourrissant aussi bien de sang animal ou humain, elle est susceptible de transmettre des maladies animales ou humaines. En France, la principale maladie transmise aux Hommes par les tiques (Ixodes ricinus) est la maladie de Lyme (appelée aussi borréliose) qui provoque des atteintes cutanées, neurologiques et articulaires.

Comme maladie animale on trouve par exemple des maladies d’origine bactérienne Erhlichiose canine, Anaplasmose bovine, ou parasitaire, Piroplasmose canine, ou virale Louping ill chez le mouton.

Comment s’en protéger ?

En France, on trouve des tiques en forêt principalement, en été et en automne , mais également dans les prairies, le maquis, la garrigue, jusque dans les jardins selon les espèces de tiques. Pour éviter de se faire piquer par des tiques quand on se promène dans la forêt, il y a plusieurs solutions :

éviter les vêtements courts comme le short, le t-shirt et les sandales sans chaussettes

préférer des vêtements qui protègent : pantalons tee-shirt à manches longues, chaussettes assez hautes, etc.

utiliser des produits répulsifs, comme pour les moustiques l’été.

Après une promenade et pendant 2-3 jours, il faut vérifier que l’on n’a pas des tiques fixées (en train de piquer) sur notre corps (et/ou celui de nos animaux domestiques).

Comment réagir si l’on est piqué ?

En cas de présence d’une tique sur soi, il est préférable d’utiliser un tire-tique pour la retirer (disponible en pharmacie). Il suffit de le placer à la base de la tique, le tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (ou dans le sens des aiguilles d’une montre, mais toujours dans le même sens) et la tique se détache, c’est sans douleur. Il faut ensuite désinfecter la zone de piqûre.

En cas d’apparition d’érythème migrant (une plaque rouge inflammatoire qui apparaît autour du point de piqûre, avant de s’étendre progressivement) suite à une piqûre de tique il faut immédiatement consulter son médecin. Si vous voyez une tique sur votre animal, il faut aussi la retirer avec le tire-tique et désinfecter.

En tout cas, il est important de se rappeler que ce n’est pas parce qu’une tique vous pique que vous allez tomber malade, car toutes les tiques ne sont pas porteuses de microbes.