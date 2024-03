Princesa de Gales e Rei Charles: uma em cada duas pessoas desenvolve câncer durante a vida - as doenças e os tratamentos explicados

Em 22 de março, a Princesa de Gales, Kate Middleton, divulgou uma comovente mensagem em vídeo para responder às especulações sobre sua saúde. Nela, a futura rainha revelou que havia sido diagnosticada com câncer após exames realizados depois que ela passou por uma grande cirurgia abdominal em uma clínica em Londres, em janeiro.

Kate explicou que estava se submetendo a uma “quimioterapia preventiva”, mas enfatizou que a cirurgia havia sido bem-sucedida e que ela estava “bem” e “ficando mais forte a cada dia”.

A mensagem foi o segundo anúncio de um diagnóstico de câncer da família real nas últimas semanas. Em 5 de fevereiro, o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado informando que o Rei Charles III havia sido diagnosticado com um tipo de câncer não revelado, não relacionado ao tratamento que ele vinha recebendo por conta de um aumento da próstata.

A declaração dizia que ele havia iniciado “tratamentos regulares”. O rei adiou todas as obrigações públicas durante seu tratamento, mas, segundo informações, continuou com seu “papel constitucional como chefe de Estado, incluindo o preenchimento de documentos e a realização de reuniões privadas”.

O câncer é a principal causa de morte em todo o mundo. Uma em cada duas pessoas desenvolverá algum tipo de câncer durante a vida, portanto, a doença afetará quase todas as famílias. No entanto, muitos cânceres podem ser curados se, como parece ser o caso do rei, a doença for detectada precocemente e tratada com eficácia.

O que é câncer?

Nosso corpo é composto por mais de 100 bilhões de células, e o câncer geralmente começa com alterações em um pequeno grupo de células - ou até mesmo em uma única célula.

Temos diferentes tipos de células, dependendo de onde elas estão no corpo e da função que desempenham. O tamanho, a quantidade e a função de cada uma dessas células normalmente são rigidamente regulados por genes - grupos de códigos mantidos em nosso DNA - que instruem as células sobre como crescer e se dividir.

No entanto, as alterações (mutações) no DNA podem alterar a maneira como as células crescem e se multiplicam, geralmente formando um nódulo ou um tumor sólido. Os cânceres também podem se desenvolver nas células sanguíneas, como o câncer de glóbulos brancos, conhecido como leucemia. Esse tipo de câncer não forma tumores sólidos; em vez disso, o câncer se acumula no sangue ou, às vezes, na medula óssea, onde as células sanguíneas são produzidas.

Ao todo, existem mais de 200 tipos de câncer, mas todos começam com mutações no DNA contido em cada uma das células.

O que exatamente são mutações?

Pense em seu DNA como um grande livro de receitas e seus genes como receitas individuais para fazer pratos diferentes. As mutações são manchas ou palavras que faltam nessa receita, o que pode fazer com que os principais ingredientes não sejam adicionados à mistura.

Independentemente do tipo de câncer ou das células a partir das quais ele se desenvolve, as mutações em nossos genes podem fazer com que uma célula não entenda mais suas instruções.

Essas mutações podem ocorrer por acaso durante a divisão, mas também podem ser o resultado de escolhas de estilo de vida, como fumo, bebida e sedentarismo.

Pesquisas descobriram que, para que uma célula normal se transforme em uma célula cancerosa, normalmente são necessárias de uma a dez mutações diferentes.

Como o câncer é tratado?

As opções de tratamento para o câncer dependem de uma variedade de fatores, incluindo a localização do câncer, seu tamanho e se ele se espalhou para outras partes do corpo. Os principais tratamentos para o câncer incluem cirurgia, quimioterapia e radioterapia.

A quimioterapia usa medicamentos para atingir e matar as células que se dividem rapidamente em nosso corpo. Essa abordagem é eficaz para atingir as células de crescimento rápido em vários tipos de câncer, mas também tem efeitos colaterais negativos. Ela também tem como alvo as células saudáveis que se dividem rapidamente, como o cabelo e as células que revestem nosso sistema digestivo. Isso pode levar a efeitos colaterais comumente relatados, como queda de cabelo, náusea e diarreia.

A quimioterapia pode ser usada tanto de forma preventiva - como no caso da princesa - quanto terapêutica.

A quimioterapia preventiva, também conhecida como quimioterapia adjuvante, é administrada após a cirurgia ou outros tratamentos primários para eliminar quaisquer células cancerígenas remanescentes no corpo. Seu objetivo é reduzir o risco de retorno do câncer (conhecido como recorrência).

A quimioterapia terapêutica é usada como uma opção de tratamento para o câncer que se espalhou ou está bem estabelecido, como os cânceres em estágio avançado.

A cirurgia envolve a remoção física dos tecidos cancerosos, bem como dos linfonodos próximos - pequenas glândulas que atuam como filtros no corpo pelos quais os cânceres podem se espalhar - para eliminar o tumor. A cirurgia é frequentemente usada para remover cânceres localizados que não se espalharam pelo corpo.

A radioterapia usa feixes de radiação de alta energia capazes de atingir áreas específicas onde as células tumorais estão localizadas para destruir ou encolher o tumor. A radioterapia pode ser aplicada externa ou internamente.

A quimioterapia, a cirurgia e a radioterapia são frequentemente combinadas no tratamento do câncer para melhorar os resultados para os pacientes.

Graças aos avanços na pesquisa sobre o câncer nos últimos 50 anos, as taxas de sobrevivência melhoraram muito, embora a taxa de melhoria tenha diminuído recentemente. A sobrevivência ao câncer depende de vários fatores, como idade - pessoas com menos de 40 anos têm mais chances de sobreviver -, saúde geral e condicionamento físico, bem como histórico familiar.

O que você deve fazer

Alterações específicas no seu corpo ou sintomas de alerta podem indicar a presença de câncer. Isso inclui, mas não se limita a:

Perda de peso inexplicável;

Fadiga que não melhora com o repouso;

Mudanças nos hábitos do intestino ou da bexiga;

Tosse persistente ou tosse com sangue;

Dificuldade para engolir;

Dor persistente;

Observação de nódulos, como em um seio ou testículo.

Os sintomas podem não ser necessariamente resultado de câncer. Mas é importante consultar um médico se você notar algo fora do comum ou se tiver sintomas persistentes que não melhoram. A detecção e o tratamento precoces podem melhorar significativamente os resultados de muitos tipos de câncer.