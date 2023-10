Proches aidants: comment rebondir professionnellement et socialement

Il y a un peu plus d’un an que le projet de loi plein emploi a été présenté en conseil des ministres le 7 septembre 2022 par Olivier Dussopt, ministre du Travail et par Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées.

Ce projet vise à autoriser « les proches aidants à faire valoir les compétences acquises dans la prise en charge de la dépendance ou de la fin de vie d’un membre de la famille », et prévoit également « la comptabilisation des périodes de mise en situation en milieu professionnel au titre de la durée minimale d’expérience requise pour prétendre à la VAE ». Ce type de déclarations publiques et politiques régulières depuis le Covid montrent qu’il y a un vrai engouement pour les questions de l’aidance en France.

Ainsi, en 2019, après le premier confinement à la suite du Covid, le président de la République évoque les aidants dans son discours du 25 avril 2019 :

Puis, en 2020 le même déclarait sur Twitter (6 octobre 2020)

En 2021, la déclaration d’intention du premier ministre Jean Castex, accompagné d’Olivier Véran alors ministre de la Santé et de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l’Autonomie, souhaitaient renforcer le financement de l’aide à domicile et en institution, avec l’engagement de recrutement de 10 000 soignants supplémentaires d’ici 2025.

Concrètement, ces déclarations conduisent à la Loi n°2019-485 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants, au Décret n° 2022-88 du 28 janvier 2022 relatif à l’allocation journalière du proche aidant et à l’allocation journalière de présence parentale et, depuis la rentrée universitaire 2023, la revalorisation de quatre points de bourses pour les étudiants présentant un handicap et à ceux qui aident un parent en situation de handicap.

À partir des données recueillies dans le cadre d’un projet de recherche qui vise à faire ressortir le vécu des aidants de malades d’Alzheimer au travers d’entretiens réguliers, on constate que les aidants mobilisent quotidiennement de nombreuses compétences en termes de démarches administratives, de soins et nursing, de vigilance, de soutien psychologique, de communication, d’activité domestiques et d’aménagement du domicile.

Anatolie [aidante de son père] : « Alors on a demandé aux infirmiers, pour être plus indépendants et pour pouvoir aller se promener avec papa sans se soucier de l’heure de leur passage.., alors on met un bocal dans la boîte aux lettres un petit post-it hop « Merci de mettre les médicaments dans le bocal parce que nous sommes absents » et voilà ça marche comme ça, et ça a changé notre organisation du week-end. »

Valérie [aidante de sa mère] : « Ma mère sortait la nuit alors on la suivait sur son téléphone et à la fin on a mis un détecteur d’ouverture de porte qui nous envoyait des alertes sur nos téléphones et donc les derniers mois je me rappelle à la fin on se relayait avec mes sœurs pour assurer une sorte de permanence la nuit parce il fallait prendre la voiture à trois ou quatre heures du matin pour aller chez elle et le pire c’est qu’elle ouvrait la porte mais elle sortait pas et ça du coup on était bien embêtées parce qu’on s’était déplacée et on a fini, contre vraiment notre volonté, par laisser allumée la webcam de l’ordinateur et comme l’appartement était assez petit, on pouvait voir ce qu’elle faisait. »