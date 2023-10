Psyllium, probiotiques : les suppléments sont-ils efficaces  pour réguler son cholestérol ?

Votre médecin vous dit que votre taux de cholestérol est élevé. Vous avez six mois pour modifier votre régime alimentaire afin de voir si cela peut améliorer vos résultats, puis vous examinerez les différentes options qui s’offrent à vous.

Est-ce que cela vaut le coup de prendre des suppléments pendant cette période ?

On ne peut pas compter uniquement sur les suppléments pour réguler son cholestérol, mais il est prouvé que certains d’entre eux, associés à une alimentation saine, peuvent avoir un effet bénéfique.

Pourquoi nous préoccupons-nous tant du cholestérol ?

Il existe deux principaux types de cholestérol, qui influencent les risques de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. Les deux sont transportés dans le sang à l’intérieur de molécules appelées lipoprotéines.

Lipoprotéines de faible densité ou cholestérol LDL

On le qualifie de « mauvais » cholestérol. Cette lipoprotéine transporte le cholestérol du foie vers les cellules de l’organisme. Un taux élevé de cholestérol LDL dans le sang peut causer une accumulation de plaques dans les artères, ce qui augmente les risques de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.

Lipoprotéines de haute densité ou cholestérol HDL

C’est le « bon » cholestérol. Cette lipoprotéine aide à éliminer l’excès de cholestérol de la circulation sanguine en le ramenant au foie pour qu’il soit traité et excrété. Un taux élevé de cholestérol HDL est lié à un risque réduit de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

L’alimentation joue un rôle important dans la diminution du taux de cholestérol sanguin, en particulier du LDL (le « mauvais » cholestérol). Les choix alimentaires sains sont bien connus. On conseille notamment de manger plus de graisses insaturées (comme de l’huile d’olive ou de l’avocat) et moins de graisses saturées (comme des graisses animales) et de graisses trans (que l’on trouve dans certains biscuits, tartes et pâte à pizza achetés dans le commerce).

Nos amies les fibres

On peut aussi réduire de manière importante le taux de cholestérol total et de cholestérol LDL en consommant davantage de fibres solubles.

Ce type de fibre se dissout dans l’eau pour former une substance gélatineuse dans l’intestin. Celle-ci peut se lier aux molécules de cholestérol, les empêchant d’être absorbées dans la circulation sanguine et leur permettant d’être éliminées de l’organisme par les selles.

Les fibres solubles se trouvent dans les aliments entiers tels que les fruits, les légumes, l’avoine, l’orge, les haricots et les lentilles.

Les suppléments de fibres, tels que le psyllium

Il existe sur le marché de nombreux suppléments de fibres et produits d’origine alimentaire qui peuvent contribuer à réduire le cholestérol. En voici quelques-uns :

Fibres solubles naturelles ,comme l’inuline (Benefiber et autres), le psyllium (Metamucil et autres) ou le bêta-glucane (dans l’avoine moulue, par exemple)

Fibres solubles synthétiques , comme le polydextrose (Sta-Lite et autres), la dextrine de blé (présente dans le Benefiber) ou la méthylcellulose (Citrucel et autres).

Fibres naturelles insolubles, qui augmentent le volume des selles, comme les graines de lin.

On ajoute la plupart de ces suppléments aux aliments ou on les dissout dans de l’eau ou une boisson.

Le psyllium est le supplément en fibres dont l’utilisation pour améliorer le taux de cholestérol est la plus solidement étayée. Il a fait l’objet d’au moins 24 essais cliniques randomisés de haute qualité.

Ces essais montrent que la consommation d’environ 10 g de psyllium par jour (1 cuillère à soupe), associée à un régime alimentaire sain, peut réduire de manière significative le taux de cholestérol total de 4 % et celui du LDL de 7 %.

Probiotiques

D’autres suppléments hypocholestérolémiants, tels que les probiotiques, ne contiennent pas de fibres. On pense que les probiotiques contribuent à baisser le taux de cholestérol grâce à plusieurs mécanismes. Ils contribuent notamment à l’incorporation du cholestérol dans les cellules et modifient le microbiome de l’intestin afin de favoriser l’élimination du cholestérol par les selles.

L’utilisation de probiotiques pour diminuer le taux de cholestérol est un nouveau domaine d’intérêt pour lequel les recherches sont prometteuses.

Dans une étude de 2018, des scientifiques ont regroupé les résultats de 32 études dans le cadre de ce que l’on appelle une méta-analyse. Cela leur a permis de découvrir que les personnes qui ont pris des probiotiques ont réduit leur taux de cholestérol total de 13 %.

D’autres synthèses systématiques confirment ces résultats.

La plupart de ces études ont recours à des probiotiques contenant du Lactobacillus acidophilus et du Bifidobacterium lactis, sous forme de gélules ou de poudre et qui sont consommés au quotidien.

En définitive, la prise de probiotiques peut être intéressante. Toutefois, les effets varieront probablement en fonction des souches utilisées, du fait qu’on les prend ou non chaque jour comme recommandé, ainsi que de son état de santé et de son alimentation.

Levure de riz rouge

La levure de riz rouge est un autre supplément sans fibres qui s’est fait remarquer pour sa capacité à réduire le taux de cholestérol. Elle est utilisée en Asie et dans certains pays européens comme thérapie complémentaire. On la trouve sous forme de gélules et on pense qu’elle a le même effet que les statines, un médicament hypocholestérolémiant.

Une synthèse systématique réalisée en 2022 a permis d’analyser les données de 15 essais cliniques randomisés. Elle a révélé que la prise de suppléments de levure de riz rouge (200 à 4 800 mg par jour) était plus efficace que les statines pour réduire les triglycérides, mais moins efficace pour réduire le cholestérol total.

Toutefois, ces essais ne nous disent pas si la levure de riz rouge est utile et sûre à long terme. Les auteurs ont précisé qu’une seule étude de la synthèse était enregistrée dans une grande base de données d’essais cliniques. Nous ne savons donc pas si les données probantes sont exhaustives ou si on a choisi de ne publier que les études dont les résultats sont positifs.

Un régime alimentaire sain et des suppléments peuvent ne pas suffire

On doit d’abord parler à son médecin et à un diététicien avant de prendre des suppléments alimentaires pour réduire son taux de cholestérol.

Toutefois, les changements alimentaires seuls – avec ou sans suppléments – peuvent ne pas suffire à baisser le taux de cholestérol. Il faut aussi arrêter de fumer, réduire le stress, faire de l’exercice régulièrement et bien dormir. La génétique peut également jouer un rôle.

De toute façon, en fonction de son taux de cholestérol et d’autres facteurs de risque, le médecin pourrait prescrire des médicaments hypocholestérolémiants, tels que les statines. Discutez des options qui s’offrent à vous lors de votre visite chez le médecin.