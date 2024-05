Qué quieren los universitarios que protestan contra el asedio israelí a Gaza

Mira Sucharov ha recibido financiación del SSHRC (Social Sciences and Humanities Research Council). Forma parte del consejo asesor del New Israel Fund-Canada. Participa activamente en A Land for All y es copresidenta fundadora de Drachim.

Partners

Carleton University provides funding as a member of The Conversation CA.

Carleton University provides funding as a member of The Conversation CA-FR.

View all partners