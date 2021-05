Quelle démocratie ? (2/ 3) : « États-Unis, une démocratie malmenée ? »

« In extenso », des podcasts en séries pour faire le tour d’un sujet.

La démocratie, c’est littéralement le pouvoir exercé par le peuple. Elle ne se déploie évidemment pas de la même manière sous toutes les latitudes. Les États qui ont choisi ce régime, ou prétendent l’avoir choisi, l’appliquent chacun avec leur histoire, leurs institutions, leurs aspirations. Dans certains d’entre eux, la crise sanitaire a eu des impacts sur l’exercice de la démocratie.

The Conversation a choisi d’explorer cette notion à travers une série de podcasts réalisée avec l’Institut des hautes études pour la science et la technologie, et intitulée « Quelle démocratie ? ». On y parle de ses évolutions aux États-Unis, en France et en Chine. Les deux premiers États sont indéniablement des démocraties, même s’ils font régulièrement l’objet de critiques sévères. La Chine, elle, est un régime autoritaire qui, pourtant, se prétend démocratique. Comment la démocratie s’exerce-t-elle, se construit-elle, quels dangers la menacent ?

Ce deuxième épisode, « États-Unis, une démocratie malmenée ? », est consacré aux soubresauts traversés par la démocratie américaine, l'une des plus grandes et des plus anciennes du monde. Après quatre ans de mandat tumultueux de Donald Trump, le démocrate Joe Biden a été élu en novembre 2020 dans un climat de contestation inédit. Qu'est ce que cette histoire récente nous dit de l'état actuel de la démocratie américaine ?

Avec nous pour mener cette réflexion, l'historienne et américaniste Sylvie Laurent, maîtresse de conférence à Sciences Po et chercheuse associée aux universités de Stanford et de Berkeley.

Conception, Françoise Marmouyet et Grégory Rayko. Production, Romain Pollet.

Ce podcast prolonge une intervention tenue dans le cadre du webinaire « La démocratie américaine face à elle-même », enregistré en février 2021 dans le cadre de la session 5 du cycle de formation de l’Institut des hautes études pour la science et la technologie (IHEST) « Les régimes démocratiques à l’épreuve des transitions ? La question de la gouvernance. »