Quem era realmente a Mona Lisa? Mais de 500 anos depois, estudiosos ainda procuram uma resposta

No panteão da arte renascentista, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci é um ícone inigualável. Esse retrato de meio corpo é mais do que apenas uma obra-prima artística; ele incorpora o fascínio de uma era marcada por um florescimento cultural sem igual.

No entanto, sob a superfície do sorriso indescritível da Mona Lisa está um debate que toca a própria essência do Renascimento, sua política e o papel das mulheres na História.

Uma mulher misteriosa

O mistério de Mona Lisa, também conhecida como La Gioconda, não se deve apenas às técnicas revolucionárias de pintura de Leonardo. Também se deve ao fato de que a identidade da retratada não foi confirmada até hoje. Mais de meio milênio desde que foi pintada pela primeira vez, a verdadeira identidade da Mona Lisa continua sendo um dos maiores mistérios da arte, intrigando tanto estudiosos quanto entusiastas.

A pintura tem sido tradicionalmente associada a Lisa Gherardini, a esposa do comerciante de seda florentino Francesco del Giocondo. Mas outra teoria convincente sugere uma pessoa diferente: Isabella de Aragão.

Wikimedia

Isabella de Aragão nasceu na ilustre Casa de Aragão, em Nápoles, em 1470. Ela era uma princesa que estava profundamente entrelaçada na estrutura política e cultural do Renascimento.

Seu casamento em 1490 com Gian Galeazzo Sforza, duque de Milão, colocou Isabella no centro da política italiana. E esse papel foi complicado e elevado pelas ambições e maquinações de Ludovico Sforza (também chamado de Ludovico il Moro), tio de seu marido e usurpador do ducado milanês.

Perspectivas acadêmicas

A teoria de que Isabella é a verdadeira Mona Lisa é apoiada por uma combinação de análises estilísticas, conexões históricas e reinterpretações da intenção de Leonardo como artista.

Em sua biografia de Leonardo, o autor Robert Payne aponta para estudos preliminares do artista que apresentam semelhanças impressionantes com Isabella por volta dos 20 anos de idade. Payne sugere que Leonardo capturou Isabella em diferentes estágios da vida, inclusive durante a viuvez, como retratado na Mona Lisa.

O estudo 1988 study da artista estadunidense Lillian F. Schwartz usou raios X para revelar um esboço inicial de uma mulher escondida sob a pintura de Leonardo. Esse esboço foi então pintado com a imagem do próprio Leonardo.

Schwartz acredita que a mulher no esboço é Isabella, devido à sua semelhança com um desenho animado que Leonardo fez da princesa. Ela propõe que o trabalho foi feito integrando características específicas do modelo inicial com as características do próprio Leonardo.

Essa hipótese é apoiada ainda mais pelos historiadores da arte Jerzy Kulski e Maike Vogt-Luerssen.

De acordo com a análise detalhada de Vogt-Luerssen sobre a Mona Lisa, os símbolos da casa dos Sforza e a representação de trajes de luto se alinham com as circunstâncias conhecidas da vida de Isabella. Eles sugerem que a Mona Lisa não é um retrato encomendado, mas uma representação diferenciada da jornada de uma mulher através do triunfo e da tragédia.

Da mesma forma, Kulski destaca os desenhos heráldicos do retrato, que seriam atípicos para a esposa de um comerciante de seda. Ele também sugere que a pintura mostra Isabella de luto por seu falecido marido.

A expressão enigmática da Mona Lisa também captura o estado descrito por Isabella após 1500 de estar “sozinha no infortúnio”. Ao contrário de representar uma mulher rica e recém-casada, o retrato exala a aura de uma viúva virtuosa.

A falecida professora de história da arte Joanna Woods-Marsden sugeriu que a Mona Lisa transcende o retrato tradicional e incorpora o ideal de Leonardo, em vez de ser uma simples encomenda.

Essa perspectiva enquadra a obra como um projeto profundamente pessoal para Leonardo, possivelmente significando uma conexão especial entre ele e Isabella. A relutância de Leonardo em se separar da obra também indica um investimento pessoal mais profundo nela.

Além da tela

A teoria de que Isabella de Aragão poderia ser a verdadeira Mona Lisa é uma profunda reavaliação do contexto da pintura, abrindo novos caminhos para a apreciação da obra.

Ela eleva Isabella de uma figura ofuscada pelos homens em sua vida a uma mulher de coragem e complexidade que merece reconhecimento por si só.

Por meio de seu casamento estratégico e conhecimento político, Isabella desempenhou um papel crucial nas alianças e conflitos que definiram o Renascimento italiano. Ao escolhê-la como objeto de estudo, Leonardo a imortalizou e também fez uma declaração profunda sobre a complexidade e a agência das mulheres em uma sociedade dominada pelos homens.

O debate em andamento sobre a identidade da Mona Lisa ressalta a importância dessa obra como um artefato cultural e histórico. Ela também nos convida a refletir sobre os papéis das mulheres na Renascença e a desafiar as narrativas comuns que as minimizam.

Sob essa perspectiva, ela se torna um legado das mulheres que moldaram a Renascença.