Raro acesso a embriões de tubarões-martelo revela os segredos do desenvolvimento único de suas cabeças

Os cientistas raramente têm acesso à maioria dos tubarões, ao desenvolvimento de seus filhotes ou aos berçários onde eles crescem. Portanto, ver um embrião de tubarão-martelo (Sphyrna spp) na metade de seu desenvolvimento de cinco meses é muito incomum.

O acesso a embriões em crescimento é fundamental para biólogos do desenvolvimento como eu, pois tentamos entender a diversidade dos animais na Terra. Normalmente, os peixes que estudo, inclusive outras espécies de tubarões, põem ovos, o que nos permite observar facilmente seu desenvolvimento em tempo real.

Os tubarões-martelo, porém, não botam ovos. Eles gestam seus filhotes no útero. Uma tubarão grávida carrega até 16 embriões, cada um deles nutrido por um cordão umbilical, assim como acontece com os embriões humanos. Em seguida, a mãe dá à luz filhotes vivos, e esses bebês são autossuficientes, com dentes e mandíbulas, prontos para sobreviver por conta própria.

Assim, o acesso a um embrião de tubarão-martelo é muito raro, e é isso que torna essa imagem tão especial.

Acesso muito raro

Para fazer essa imagem, meus colegas e eu recuperamos embriões de tubarões adultos fêmeas que haviam sido capturados como parte de pesquisas populacionais nas costas do Golfo do México e do Atlântico da Flórida. Normalmente, esses tubarões são marcados e liberados. Mas um pequeno número deles morre durante esse processo, e é então estudado para obter informações sobre dieta, idade, crescimento, reprodução e toxicologia. Nenhum tubarão foi sacrificado apenas para nosso estudo. Os embriões teriam sido desperdiçados quando as mães morreram.

Para esse trabalho, Steven Byrum, um estudante de pós-graduação em meu laboratório, conseguiu documentar todo o conjunto de estágios de desenvolvimento usando um total de 177 embriões de tubarão-de-pala (Sphyrna tiburo).

Steven Byrum e Gareth Fraser, Departamento de Biologia, Universidade da Flórida

Conseguimos montar uma espécie de gráfico de crescimento visual, desde os embriões menos desenvolvidos - que não se parecem em nada com tubarões-martelo - até o ponto específico do desenvolvimento em que o tubarão-martelo toma forma, passando pelo restante do desenvolvimento antes do nascimento. Nenhum cientista havia mapeado o desenvolvimento dos tubarões-martelo dessa forma.

Essa pesquisa nos permite estudar estágios cruciais no desenvolvimento do tubarão-martelo e, o que é mais importante, os momentos exatos - como este da foto - em que o embrião desenvolve o formato característico da cabeça.

Sabendo mais sobre os tubarões-martelo

Os tubarões-martelo são um grupo peculiar de apenas oito espécies de tubarões que desenvolvem de forma única uma cabeça em forma de martelo conhecida como cefalofólio, nomeada por seu design hidrodinâmico usado para curvas rápidas e capturar presas. Essa espécie em particular é conhecida como tubarão-de-pala por causa de seu “martelo” relativamente pequeno e arredondado.

Os cientistas acreditam que o formato largo e achatado da cabeça, com olhos em cada lado, evoluiu para aprimorar os sentidos dos animais. O posicionamento dos olhos permite um maior campo de visão, e as cápsulas nasais amplas e expandidas proporcionam maior capacidade olfativa.

As cabeças em forma de martelo são cobertas por órgãos detectores elétricos expandidos que sustentam o “sexto sentido” dos tubarões. Eles podem detectar mesmo os menores sinais elétricos, como os pulsos do batimento cardíaco de um peixe presa ou os campos magnéticos da Terra, que eles podem usar para navegar durante a migração.

O acesso a esses incríveis embriões de filhotes de tubarão nos permite comparar seu desenvolvimento com o de outros tubarões de cabeça normal e perguntar como e por que os tubarões-martelo desenvolvem esses maravilhosos focinhos.

Os oceanos escondem uma grande quantidade de peixes estranhos e maravilhosos, a maioria dos quais é inacessível, e os estudos sobre seu desenvolvimento são impossíveis. Meu laboratório continua a descobrir informações sobre a evolução da vida na Terra graças a essas oportunidades fortuitas.