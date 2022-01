Résoudre le casse-tête de la fibrose kystique et ses traitements est une percée digne d’un prix Nobel

La date limite de nomination pour reconnaître les découvertes transformatrices des prix Nobel de physiologie ou de médecine approche à grands pas. Sur invitation seulement, ces nominations sont attendues d’ici à la fin janvier.

Outre les découvertes liées aux vaccins contre la Covid-19 qui sauvent de vies, plusieurs autres seront dignes d’intérêt pour le comité de sélection des prix Nobel 2022. Parmi celles-ci, la découverte du gène de la fibrose kystique, en 1989, et des médicaments pour traiter cette maladie devrait être considérée cette année. Aussi appelée mucoviscidose, elle a été identifiée pour la première fois en 1938 et elle n’est plus une cause de décès quasi certaine chez les enfants.

Aujourd’hui, le Canada est le chef de file mondial dans le traitement de la fibrose kystique, puisque les patients souffrant de cette maladie ont un âge médian de survie de 52 ans.

En effet, c’est au Canada que le domaine de la recherche sur la fibrose kystique a connu une percée majeure en 1989 lorsque le gène responsable de la fibrose kystique a été découvert ainsi que la mutation qui cause cette maladie. C’est à Toronto que le généticien Lap-Chee Tsui, en collaboration avec le biochimiste Jack Riordan et le médecin et généticien Francis Collins, alors à l’Université du Michigan, a conçu une stratégie pour découvrir le gène, mais aussi identifier la mutation qui est associée à la fibrose kystique.

Mutation d’un seul gène

La fibrose kystique affecte la fluidité des sécrétions des poumons, du pancréas, du foie, des glandes sudoripares et d’autres organes, les rendant plus épaisses et plus collantes. L’anomalie génétique récessive est causée par une mutation dans un seul gène. Tsui avait initialement découvert, en 1989, qu’un segment du chromosome 7 abritait ce gène mutant chez les patients.

(Shutterstock)

Collins a innové en développant une méthode pour cibler et réduire l’ADN en fragments, et a utilisé des marqueurs de cartographie génétique pour affiner les séquences d’ADN abritant le gène de la fibrose kystique. À l’aide de ces marqueurs, l’équipe a récupéré les fragments d’ADN correspondant au gène extrait des cellules des glandes sudoripares de patients.

Ces glandes sudoripares présentant une mucoviscidose sont incapables de réabsorber les sels lors de la transpiration. Riordan a utilisé ces échantillons de tissus facilement accessibles de patients atteints de fibrose kystique, pour développer des cultures ex-vivo de leurs glandes sudoripares. L’ARN extrait de ces cellules a ensuite été utilisé pour faire une copie d’ADN, exactement comme nous le faisons aujourd’hui pour les tests PCR pour détecter la présence du coronavirus qui cause la Covid-19.

Le séquençage de l’ADN provenant des cellules des glandes sudoripares leur a ensuite permis de déduire la séquence unique présente chez les patients. Ils ont ensuite utilisé un ordinateur pour traduire la séquence en une protéine générée par ce produit génique. Ainsi, Tsui, Riordan et Collins ont déduit que cette protéine était constituée de 1 479 acides aminés.

Comparaison de protéines séquencées

Le génie de cette conception expérimentale permettait désormais de faire de même pour les cellules des glandes sudoripares isolées des parents de patients atteints de mucoviscidose. Les protéines sont constituées de longues séquences d’acides aminés. Lorsque la séquence d’acides aminés de la protéine normale a été comparée à la séquence de la protéine provenant de patients souffrant de mucoviscidose, un seul acide aminé, connu sous le nom de phénylalanine, manquait dans la protéine mutante. Ils avaient ainsi découvert la mutation majeure affectant environ 70 % des patients atteints de fibrose kystique.

La fonction de la protéine qu’ils avaient découverte était inconnue à l’époque, mais il y avait des indices qui révélaient sa similitude avec d’autres protéines qui transportaient des substances, y compris des ions, à l’intérieur et hors des cellules. Aujourd’hui, nous comprenons le mécanisme du fonctionnement de la protéine en tant que canal permettant aux ions chlorure de quitter les cellules.

Ce sont ces ions de chlore qui permettent à la surface des poumons, du pancréas, des glandes sudoripares et du foie, ainsi qu’aux reins et à l’appareil reproducteur masculin, de rester baignés de liquide et non obstrués.

Percées thérapeutiques

Les patients et leurs familles ont été à l’avant-garde du processus de découverte. En plus d’être des soignants et des défenseurs de leurs enfants, ils ont également fourni des tissus qui ont permis cette découverte. Puisque le diagnostic et les soins aux patients se sont améliorés, ceux-ci ont permis une nouvelle percée dans le développement de médicaments pour traiter la fibrose kystique. Ces nouvelles thérapies ont eu un effet remarquable, doublant l’espérance de vie des patients, de sorte qu’aujourd’hui, les patients peuvent atteindre l’âge adulte et au-delà.

Deux types de médicaments sont disponibles, appelés potentialisateurs et correcteurs. Les potentialisateurs aident la protéine de la fibrose kystique à maintenir un canal pour les ions chlorure qui contribue à baigner de liquide la surface des poumons et d’autres organes.

Les correcteurs stabilisent la protéine mutante plus fragile. La stabilité accrue permet à une quantité suffisante de cette protéine de contourner la machinerie cellulaire de contrôle de la qualité. Autrement, la protéine mutante serait ciblée pour sa dégradation dans l’un des systèmes de déchets de la cellule (le protéasome).

Avec la combinaison des médicaments correcteurs qui permettent à la protéine mutante d’accéder à la surface des cellules des poumons, du pancréas, du foie et des glandes sudoripares, et des médicaments potentialisateurs qui maintiennent le canal ionique ouvert, la protéine peut remplir sa fonction.

Dans les poumons, ce canal de chlorure permet la fluidité du mucus qui, autrement, accumulerait des bactéries infectieuses et empêcherait le fonctionnement normal des poumons, en particulier dans la respiration.

Fait remarquable, le gène responsable de la fibrose kystique a été découvert sans que l’on sache comment la protéine fonctionnait dans les cellules. De même, l’identification de médicaments utilisés pour traiter cette maladie a été réalisée sans connaître exactement comment ces médicaments fonctionnaient.

Des milliers de laboratoires dans le monde ont contribué à expliquer comment les protéines formant les canaux transmembranaires de transport du chlorure fonctionnent dans les cellules. Les recherches se poursuivent sur les mécanismes de fabrication et le contrôle de qualité cellulaire qui sélectionnent les protéines fonctionnelles et éliminent celles possédant des changements aussi subtils qu’une seule perte d’acide aminé. Ces recherches avancent aussi vers une compréhension plus complète des processus de ciblage de la protéine mutante lors de sa dégradation et démontrent exactement ce que cela signifie de présenter une fragilité protéique accrue. Des informations qui permettent d’identifier comment fonctionnent et comment améliorer les médicaments potentialisateurs et correcteurs. C’est la recherche scientifique fondamentale à son meilleur.

Appliquer les découvertes

Les conséquences immédiates de la percée de Tsui, Riordan et Collins en 1989 n’étaient pas seulement bénéfiques pour la communauté de la mucoviscidose. En 1990, ils ont proposé le projet du génome humain basé sur la preuve de principe de leur découverte du gène de la fibrose kystique.

Collins a quitté l’Université du Michigan pour piloter le projet du génome humain en tant que directeur de l’Institut national de recherche sur le génome humain aux « National Institutes of Health » (NIH). Cela a été suivi en 2009 par sa nomination au poste de directeur général du NIH, poste qu’il a occupé jusqu’en décembre 2021.

Ce sont des chercheurs en biotechnologie et d’autres experts du milieu universitaire qui ont découvert comment fabriquer de nouveaux médicaments contre la fibrose kystique ainsi que leurs mécanismes d’action. D’ailleurs, ces efforts remarquables se poursuivent toujours. Par exemple, une publication récente (janvier 2022) rapporte les modes d’interaction moléculaire d’un médicament contre la fibrose kystique avec la protéine mutée du gène.

Les percées réalisées par Tsui, Riordan et Collins ouvrent encore aujourd’hui de nouvelles approches dans tous les domaines de la recherche biomédicale. Elles confirment aussi leurs grandes pertinences en science et en médecine. L’espérance de vie plus longue des personnes atteintes de fibrose kystique témoigne de l’importance de leur découverte pour les patients et leurs familles.

John Bergeron remercie Kathleen Dickson en tant que coauteure et Michel L. Tremblay (Université McGill) pour la lecture du texte final.