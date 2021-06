Retour d’expérience sur l’enseignement de l’anthropocène à l’université

Disclosure statement

Guillaume Blanc est membre de labos1point5 (https://labos1point5.org/).

Adrien Perrard est membre de la Société française d'écologie et d'évolution, ainsi que de l'Association française interprofessionnelle des écologues.

Christophe Goupil est membre du Campus de la transition (https://campus-transition.org/)

Gaëlle Charron and Soraya Boudia do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.