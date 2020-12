Riset baru tunjukkan perubahan iklim berdampak semakin parah bagi kesehatan

Disclosure statement

Celia McMichael adalah dosen senior School of Geography, University of Melbourne. Celia sedang berkolaborasi dengan kolega nasional, internasional, dan lembaga partner untuk dua hibah dari Australian Research Council Grants, dengan fokus kepada perubahan iklim, mobilitas manusia di negara pulau-pulau kecil. Ia menulis the Lancet Countdown on Health and Climate Change, sebagai bagian dari kelompok kerja yang membahas perubahan iklim, migrasi, dan kesehatan, yang juga termasuk Prof Ilan Kelman (University College London, Inggris), Dr Shouro Dasgupta (Università Ca' Foscari Venezia, Italia), dan Dr Sonja Ayeb-Karlsson (United Nations University Institute for Environment and Human Security, Jerman). https://orcid.org/0000-0002-4572-602X

Ilan Kelman menerima dana dari lembaga riset di Inggris dan Norwegia, juga Wellcome Trust (yang mendanai proyek Lancet Countdown yang disebutkan di artikel ini) dan dana UCL internal. Ilan juga merupakan Profesor II di University of Agder, Norwegia dan co-direktur Risk RED (Risk Reduction Education for Disasters).

Sonja Ayeb-Karlsson bekerja untuk UNU-EHS. Sonja juga terafiliasi dengan University of Sussex, bagian dari WG1 dari Lancet Countdown, dan anggota board editorial untuk Climate and Development, UCL Open: Environment and SEI WeAdapt.

Shouro Dasgupta does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.