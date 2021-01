Samudra istimewa : Lautan Selatan dengan kekayaan ekologi dan signifikansi bagi iklim global

Disclosure statement

Ceridwen Fraser menerima dana dari Royal Society of New Zealand (grant RDF-UOO1803), Australian Research Council (grant DP180100113), dan New Zealand Antarctic Science Platform (Kementerian Bisnis, Inovasi, dan Tenaga Kerja Selandia Baru).

Christina Hulbe menerima dana dari New Zealand Antarctic Research Institute, Kementerian Bisnis, Inovasi, dan Tenaga Kerja Selandia Baru (MBIE) Antarctica New Zealand Antarctic Science Platform (ASP) dan New Zealand Royal Society Te Apārangi Marsden Fund. Christina adalah Wakil Presiden dari International Glaciological Society.

Craig Stevens menerima dana dari Kementerian Bisnis, Inovasi dan Tenaga Kerja Selandia Baru (MBIE) Antarctica New Zealand Antarctic Science Platform (ASP), MBIE Strategic Science Investment Fund dan New Zealand Royal Society Te Apārangi Marsden Fund. Craig juga masuk dalam Council of the New Zealand Association of Scientists.

Huw Griffiths menerima dana dari UK Natural Environment Research Council.