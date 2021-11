¿Se podría considerar la diabetes una enfermedad inflamatoria?

Disclosure statement

Pablo Pelegrín Vivancos es co-inventor de una patente para emplear los inflamasomas en el pronóstico de la sepsis, es co-fundador de Viva in vitro diagnostics SL y consultor de Glenmark Ltd. Recibe financiación de los proyectos PID2020-116709RB-I00 del MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033; 20859/PI/18, 21081/PDC/19 y 0003/COVI/20 de la Fundación Séneca, DTS21/00080 del Instituto de Salud Carlos III y ERC-2019-PoC 899636 del European Research Council.

Santiago Cuevas es coinventor de una patente de un fármaco con propiedades antiinflamatorias diseñado a partir de una proteína renal, que podría inhibir el inflammosoma. Esta molécula se está probando actualmente en estudios con modelos de diabetes en ratones para atenuar la inflamación atenuar los efectos de enfermedades asociadas a la diabetes como son la nefropatía o la retinopatía diabética. Recibe financiación para desarrollar esta investigación por la Fundación Seneca (21090/SF/19) y por el Instituto Murciano de Investigación Biomédica (IMIB21/CI/TIPO II/06).

Diego Angosto Bazarra does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.