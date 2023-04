Seule une fille sur trois atteint l'école secondaire au Sénégal : voici pourquoi et comment y remédier

Le Sénégal a une jeune population, avec environ la moitié de ses 18 millions d'habitants âgés de moins de 19 ans. Cela indique une demande potentiellement élevée en matière d'éducation. Cependant, parmi les enfants âgés de 6 à 11 ans, 41% ne sont pas scolarisés. Dans le groupe d'âge des 12 à 18 ans, 43 % ne sont pas scolarisés. Les statistiques montrent également que le nombre de filles inscrites diminue au fur et à mesure qu'elles avancent dans le système. Pour comprendre cette dynamique, le Centre africain de recherche sur la population et la santé a mené une étude de deux ans sur l'éducation et le bient-être des filles au Sénégal. Benta A Abuya, chercheur principal de l'étude, analyse les résultats.

Votre étude a révélé que seulement environ 34% des filles s'inscrivent dans une école secondaire même après avoir terminé leur cycle élémentaire au Sénégal. Comment cela se fait-il ?

Les raisons commencent dès l'école élémentaire. Au Sénégal, l'âge officiel d'entrée à l'école élémentaire est fixé à six ans. L'école élémentaire dure six ans, le moyen quatre ans et le secondaire trois ans.

Nos résultats montrent qu'en dernière année d'école élémentaire, le taux d'abandon est de 26,7 % pour les filles et de 22,2 % pour les garçons.

Nous avons constaté que les difficultés financières des ménages constituent l'un des obstacles à l'achèvement de la scolarité des filles et des garçons. Environ 39 % des Sénégalais vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Malgré l'existence de programmes gouvernementaux – comme l'enseignement public gratuit jusqu'à l'âge de 16 ans et le Projet d'appui à l'éducation des filles, qui fournit des uniformes scolaires – le coût de la scolarité reste un obstacle pour de nombreuses familles. Elles doivent payer le matériel pédagogique et le transport scolaire.

Nous avons également constaté une préférence pour l'éducation des garçons par rapport à celle des filles. Dans les ménages aux moyens financiers limités, les garçons sont plus souvent envoyés à l'école, au détriment des filles.

En outre, les filles qui sont délinquantes, qui manquent d'intérêt pour l'école ou qui se livrent à des activités sexuelles dangereuses ont tendance à être jugées sévèrement par les communautés. Elles sont considérées comme une source de honte pour leur famille. Elles sont donc retirées de l'école et mariées précocement pour tenter de remédier à ce comportement.

Des croyances et des pratiques culturelles profondément ancrées - telles que les mutilations génitales féminines, les mariages forcés d'enfants et les grossesses précoces - empêchent également certaines filles de progresser à l'école. Elles accusent donc un retard en matière d'éducation et de bien-être.

L'âge légal du mariage au Sénégal est de 16 ans pour les filles et de 18 ans pour les garçons. Mais ce sont les familles qui décident du moment où les filles se marient. Par exemple, dans la région de Kolda, dans le sud du pays, 68 % des filles se marient avant d'avoir 18 ans. C'est plus du double de la moyenne nationale de 31 %.

Dans une étude exploratoire réalisée en 2019, nous avons constaté que sur 1 321 adolescentes, 78 % sont tombées enceintes entre 12 et 18 ans. Parmi ces grossesses, 25,6 % ont eu lieu avant que les filles n'atteignent l'âge de 15 ans. Et selon une étude exploratoire que nous avons réalisée en 2021, les grossesses précoces ont été principalement citées dans les régions de Zinguinchor et de Sédhiou, dans le sud-ouest du Sénégal, comme étant à l'origine de l'abandon de l'école par les filles.

Certaines filles se marient tôt parce que leur famille pense qu'elles risquent moins de tomber enceintes dans le cadre d'une relation sexuelle transactionnelle. D'autres se marient tôt parce qu'elles considèrent que c'est la seule possibilité de faire leur vie après avoir abandonné l'école.

Pourquoi est-ce un problème que tant de filles n'aillent pas à l'école secondaire au Sénégal ?

Lorsque les filles ne vont pas à l'école secondaire, elles et leurs communautés ne bénéficient pas des avantages sociaux, économiques et sanitaires qui découlent de l'éducation.

Lorsque le nombre de filles qui accèdent à l'école secondaire augmente, les communautés sont incitées à construire davantage d'établissements secondaires. Cela stimule à son tour l'augmentation des inscriptions à l'école primaire. Les filles ont également plus de chances de se trouver à proximité des écoles qu'elles doivent fréquenter, ce qui motive les parents à s'engager davantage à soutenir de leur scolarité.

Lorsque les filles reçoivent une éducation secondaire, toute la société en bénéficie. Les compétences en matière de réflexion critique permettent aux filles de participer à des tâches civiques et de conduire des changements démocratiques au sein de leurs communautés. Les femmes instruites sont mieux placées pour relever certains défis sanitaires auxquels sont confrontés leurs enfants et leurs communautés, car elles sont souvent les principales dispensatrices de soins.

Les mères instruites améliorent la vaccination et l'apport nutritif de leurs enfants, réduisent le risque de mortalité infantile et de retard de croissance, ont des taux de fécondité plus faibles et moins de grossesses non désirées.

Enfin, le fait d'aller à l'école secondaire réduit le risque que les filles contractent des maladies sexuellement transmissibles, car elles sont en mesure d'accéder à des informations leur permettant de modifier leur comportement en matière de santé au moment où elles sont le plus vulnérables.

Vous avez cherché à savoir comment les parents pouvaient contribuer à augmenter le nombre de filles inscrites à l'école secondaire. Qu'avez-vous trouvé ?

Les parents peuvent contribuer à augmenter le nombre de filles qui accèdent à l'école secondaire s'ils :

donnent les mêmes chances aux filles et aux garçons d'aller à l'école

s'abstiennent de marier les filles à un âge précoce

cessent d'invoquer l'excuse selon laquelle les filles “finiront forcément à la cuisine”

enregistrent tous leurs enfants, y compris les filles, à la naissance afin qu'ils disposent d'un bulletin de naissance.

Nous avons constaté que l'absence de suivi de la délivrance des actes de naissance pour les filles entrave leur éducation au-delà de l'école primaire, car elles ne peuvent pas se présenter aux examens de fin d'année.

Le gouvernement et les acteurs de l'éducation doivent encourager les parents à s'impliquer davantage dans les programmes visant à maintenir les filles à l'école. Par exemple, l'implication des parents est nécessaire pour mener la lutte contre les mariages précoces et les mutilations génitales féminines.

Le gouvernement doit également veiller à ce que le Cadre de coordination des interventions sur l'éducation des filles au Sénégal travaille avec les communautés.

Les hommes et les garçons devraient être impliqués dans les programmes d'intervention. Cela pourrait modifier la dynamique du pouvoir en remettant en question les normes de genre et les croyances patriarcales selon lesquelles les hommes et les femmes ne sont pas égaux.

Dans les régions où les facteurs culturels et religieux entravent l'éducation des filles, les parents devraient être les premiers à s'attaquer à ces obstacles. Ils peuvent le faire en s'élevant contre les mariages précoces et en maintenant les filles à l'école.