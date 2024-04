Tecno-otimismo”? Acadêmicos explicam ideologia que diz que tecnologia é resposta para todos os problemas

Capitalista de risco do Vale do Silício, Marc Andreessen escreveu um manifesto de 5.000 palavras em 2023 que fazia um apelo veemente ao progresso tecnológico irrestrito para impulsionar os mercados, ampliar a produção de energia, melhorar a educação e fortalecer a democracia liberal.

O bilionário, que fez fortuna ao ser cofundador da Netscape - empresa da década de 1990 que criou um navegador da Web pioneiro - defende um conceito conhecido como “tecno-otimismo”. Em resumo, Andreessen escreve: “Acreditamos que não há nenhum problema material, seja ele criado pela natureza ou pela tecnologia, que não possa ser resolvido com mais tecnologia”.

O termo tecno-otimismo não é novo; ele começou a aparecer depois da Segunda Guerra Mundial. Tampouco está em um estado de declínio, como Andreessen e outros tecno-otimistas como Elon Musk querem fazer crer. E, no entanto, o ensaio de Andreessen causou um grande impacto.

Como acadêmicos que estudam tecnologia e sociedade, nós observamos que o otimismo tecnológico se vincula facilmente ao desejo do público por um futuro melhor. As perguntas sobre como esse futuro será construído, como será esse futuro e quem se beneficiará com essas mudanças são mais difíceis de responder.

Por que o tecno-otimismo é importante

O tecno-otimismo é uma ferramenta contundente. Ele sugere que o progresso tecnológico pode resolver todos os problemas conhecidos pelos seres humanos - uma crença também conhecida como tecno-solucionismo.

Seus adeptos se opõem a proteções ou precauções de senso comum, como cidades que limitam o número de novos motoristas de Uber para aliviar o congestionamento do tráfego ou proteger o sustento dos taxistas. Eles descartam essas regulamentações ou restrições como preocupações dos luditas, pessoas que resistem a inovações que causam interrupções.

Em nosso ponto de vista, alguns defensores do tecno-otimismo, como Bill Gates, contam com a cobertura da filantropia para promover suas causas tecno-otimistas. Outros argumentam que suas iniciativas filantrópicas são essencialmente um esforço de relações públicas para melhorar suas reputações enquanto continuam a controlar como a tecnologia está sendo usada para resolver os problemas do mundo.

Os riscos de adotar o tecno-otimismo são altos - e não apenas em termos do papel que a tecnologia desempenha na sociedade. Há também ramificações políticas, ambientais e econômicas para a adoção desses pontos de vista. Como posição ideológica, ela coloca os interesses de certas pessoas - geralmente aquelas que já detêm imenso poder e recursos - acima dos interesses de todos os outros. Seus defensores podem ser deliberadamente cegos para o fato de que a maioria dos problemas da sociedade, como a tecnologia, é criada por seres humanos.

Muitos acadêmicos estão bem cientes do otimismo tecnológico da mídia social que permeou a década de 2010. Naquela época, essas tecnologias eram cobertas à exaustão pela mídia - e promovidas por investidores e inventores - como uma oportunidade de conectar os desconectados e levar informações a qualquer pessoa que precisasse delas.

No entanto, embora ofereça soluções superficiais para a solidão e outros problemas sociais, a mídia social não conseguiu resolver suas causas estruturais fundamentais. Essas causas podem incluir a erosão de espaços públicos, o declínio do jornalismo e persistentes polarizações.

A tecnologia por si só não resolve tudo

Nós dois pesquisamos extensivamente iniciativas de desenvolvimento econômico que buscam promover o empreendedorismo de alta tecnologia em comunidades de baixa renda em Gana e nos Estados Unidos. Programas administrados pelo Estado e parcerias público-privadas têm procurado reduzir as polarizações digitais e aumentar o acesso a oportunidades econômicas.

Muitos desses programas adotam uma mentalidade tecno-otimista, investindo em soluções brilhantes e de alta tecnologia, sem abordar a desigualdade que, em primeiro lugar, levou às polarizações digitais. Em outras palavras, o otimismo tecnológico permeia governos e organizações não governamentais, assim como influenciou o pensamento de bilionários como Andreessen.

A solução de problemas intratáveis, como a pobreza persistente, exige uma combinação de soluções que, às vezes, inclui tecnologia. Mas elas são complexas. Para nós, insistir que há uma solução tecnológica para todos os problemas do mundo parece não apenas otimista, mas também bastante conveniente se você estiver entre as pessoas mais ricas do planeta e em posição de lucrar com o setor de tecnologia.

A Fundação Bill & Melinda Gates forneceu financiamento para o The Conversation nos EUA e fornece financiamento para o The Conversation internacionalmente.