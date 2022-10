Tes IQ tidak bisa mengukur ‘fleksibilitas kognitif’ – kunci sesungguhnya dari kemampuan belajar dan kreativitas

Disclosure statement

Barbara Jacquelyn Sahakian menerima dana dari Wellcome Trust, Leverhulme Foundation, dan Lundbeck Foundation. Riset yang ia lakukan termasuk dalam NIHR MedTech and In vitro diagnostic Co-operative (MIC) dan NIHR Cambridge Biomedical Research Centre (BRC) Mental Health and Neurodegeneration Themes. Ia juga menjadi konsultan untuk Cambridge Cognition. Proyek riset Centre for Lifelong Learning and Individualised Cognition (CLIC), kolaborasi antara University of Cambridge di Inggris dan Nanyang Technological University (NTU) di Singapura didanai oleh National Research Foundation, Kantor Perdana Menteri Singapura, melalui program Campus for Research Excellence and Technological Enterprise (CREATE).

Christelle Langley menerima dana dari Wellcome Trust.

Victoria Leong menerima dana dari Kementerian Pendidikan Singapura dan Centre for Lifelong Learning and Individualised Cognition (CLIC). CLIC didukung oleh National Research Foundation, Kantor Perdana Menteri Singapura, melalui program Campus for Research Excellence and Technological Enterprise (CREATE).