Tous cannibales ? Une brève histoire de l’anthropophagie

Dans le Le Cercle des neiges, sorti récemment sur Netflix, J.A. Bayona relate l’accident d’avion de l’équipe de rugby uruguayenne dans les Andes en 1972. Il y est question de cannibalisme : pour survivre, les rescapés ont décidé de manger leurs camarades décédés. Après leur sauvetage, les survivants ont d’abord dissimulé le fait qu’ils avaient pratiqué le cannibalisme, par peur des réactions. Plus tard, les médias les ont dénoncés, censurés et réprouvés en les qualifiant de « cannibales ».

Le cannibalisme est défini comme l’acte ou la pratique consistant à manger des individus de sa propre espèce. Il s’agit généralement d’humains qui mangent d’autres humains. Le premier cas de cannibalisme a été attribué aux Néandertaliens, et il y a plus de 100 000 ans, comme en témoigne la grotte française de Moula-Guercy.

Cette pratique est attestée en Afrique occidentale et centrale, en Mélanésie, en Nouvelle-Guinée, dans certaines îles polynésiennes et dans des tribus de Sumatra. Cette pratique était assez courante dans les sociétés préétatiques. Dans l’histoire contemporaine, des cas individuels ont été attribués à des individus instables ou criminels ou associés à des situations difficiles telles que la crise alimentaire en Ukraine dans les années 1930, et pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le siège de Leningrad et à Bergen-Belsen, selon les responsables britanniques qui ont libéré le camp de concentration.

Mais la pertinence de ces faits est controversée. Ce qui est généralement admis, c’est que les accusations de cannibalisme ont été historiquement plus fréquentes que la pratique elle-même, comme le mentionne Alberto Cardín dans Dialéctica y canibalismo. Le cannibale a presque toujours été « l’autre » dans l’imaginaire colonial.

Le terme cannibale est un héritage de Christophe Colomb. Il s’agit de la déformation de « Carib », un peuple originaire des Antilles que Christophe Colomb croyait sujet du Grand Khan de Chine (kannibals). Colomb, préparé à rencontrer le Grand Khan, était accompagné d’interprètes arabes et hébreux, et en entendant de la bouche des indigènes le mot caniba (ou « canima ») pensa qu’il pouvait s’agir des hommes à tête de chien (cane-bal) décrits par l’explorateur John Mandeville.

Les peuples cannibales

Les Juifs ont été historiquement accusés de manger des enfants chrétiens, tout comme les Tsiganes. Dans l’Antiquité, les Grecs ont rapporté des cas d’anthropophagie chez des peuples non helléniques, les barbares. Les Espagnols ont fait de même en ce qui concerne le cannibalisme aztèque, bien que l’anthropophagie ait été signalée pendant les soi-disant guerres fleuries de l’Empire aztèque, étant considérée comme une manifestation massive de cannibalisme.

En ce sens, William Arens a souligné qu’au-delà des cas de cannibalisme avérés dans des situations de détresse, le cannibalisme est un mythe et que la description d’un groupe humain comme cannibale n’est qu’une revendication rhétorique et idéologique visant à établir une supériorité morale sur ce groupe.

Dans le même ordre d’idées, Michel de Montaigne soulignait au XVIe siècle que toute personne ou toute chose à laquelle on n’est pas habitué était appelée barbare (ou cannibale) et considérait les guerres de religion en France et la torture de corps vivants ou leur jet aux chiens plus barbares que l’ingestion par les Tupinamba du corps d’une personne décédée.

Cependant, l’étendue des cas recensés montre que le cannibalisme n’est pas une invention. La définition la plus récente du cannibalisme par F.B. Nyamnjoh fait référence à la consommation d’êtres humains sous forme matérielle, métaphorique, symbolique ou fantasmatique. En effet, la communication sur le web a contribué à multiplier les fantasmes cannibales et sexualisés de milliers de personnes qui rêvent sur des forums de dévorer ou d’être dévorées par des membres du sexe qu’elles préfèrent.

Une certaine fascination

Il existe des cas extrêmes comme le tueur en série Fritz Haarmann (« Le boucher de Hanovre ») ou Armin Meiwes, un technicien informatique de Rotenburg (Allemagne) qui, en 2001, a sollicité sur Internet « un jeune garçon âgé de 18 à 25 ans » pour qu’il le mange (la demande a été acceptée, puisque Jürgen B. s’est exécuté et a été tué et mangé par Meiwes).

L’un des cas les plus choquants est celui de l’étudiant japonais en littérature anglaise Issei Sagawa, qui a mangé un étudiant allemand de la Sorbonne à Paris en 1981, en décrivant l’acte en détail. La façon dont il a révélé ce fait a fait de lui un héros national au Japon et il a écrit plusieurs best-sellers. Même les Rolling Stones lui ont dédié une chanson en 1986 : Too much blood.

Le cannibalisme ne nous est pas étranger. L’acte catholique de l’eucharistie et la commémoration de la Cène renvoient à l’idée d’ingérer un totem, symbole sacré d’un groupe, d’un clan ou d’une lignée, afin d’en absorber le pouvoir distinctif. Derrière le dogme de la transsubstantiation catholique s’exprime l’idée d’acquérir la divinité (immortalité, pardon des péchés…) par absorption en mangeant le corps du Christ. Ce « cannibalisme rituel » partage de nombreuses caractéristiques du concept.

Dans d’autres cultures d’Asie et d’Australie, par exemple, on croit que manger le pénis d’un tigre procure une plus grande virilité, et que manger l’ennemi (exocannibalisme) chez les baruya ou qu’ingérer une partie d’une personne décédée (endocannibalisme) chez les fore perpétuera son âme. Le corps d’autrui est une nourriture pour le corps, l’esprit et l’âme.

La question qui se pose est, d’une part, de savoir qui a le droit de juger et d’évaluer les aspects contradictoires des peuples du passé et, d’autre part, pourquoi il est devenu habituel de penser que ce qui n’est qu’extraordinaire (le cannibalisme) est une coutume.

Pierre Clastres, par exemple, parle de la normalité de phénomènes tels que la guerre et le cannibalisme chez les Indiens guayaki comme s’ils étaient typiques des peuples « exotiques », alors que, dans de nombreux cas, ces peuples en ont été les victimes. Les Andamanais du golfe du Bengale ont eu la réputation, en Occident, d’être des cannibales belliqueux, comme le décrit Radcliffe-Brown dans The Andaman Islanders (1922), car ils déchiquetaient leurs victimes de guerre et avaient l’habitude de suspendre les os de leurs ancêtres. Cette idée est issue de plusieurs romans dont l’intrigue impliquait invariablement un naufrage causé par les récifs coralliens de la côte d’Andaman, suivis d’épisodes de cannibalisme et de l’histoire de l’unique survivant.

Le cannibalisme serait un phénomène plus typique, non pas de peuples « exotiques », mais une conséquence de perversions individuelles, de situations catastrophiques et particulières. Dans les années 1990, des journalistes occidentaux ont écrit sur le cannibalisme dans le contexte de la guerre civile au Libéria (1989-1997). L’historien Stephen Ellis a suggéré que les causes n’étaient pas seulement politiques, mais qu’elles pouvaient être expliquées par des termes religieux ou spirituels caractéristiques des rituels des sociétés secrètes.

En somme, les descriptions contemporaines du cannibalisme, qui semblent faire écho aux études archéologiques, montrent que, d’une manière ou d’une autre, comme l’a souligné Claude Lévi-Strauss, « nous sommes tous cannibales ».