Un esfuerzo pionero para salvar al pangolín de la extinción

Disclosure statement

Duan Biggs recibe fondos del Australian Research Council, Luc Hoffmann Institute.

Raymond Jansen está afiliado al Grupo de Trabajo de Pangolín Africano como fundador y presidente de esta organización sin fines de lucro. Además, participa en la recuperación de pangolines del comercio ilegal de vida silvestre.

Alexander Richard Braczkowski and Christopher O'Bryan do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.