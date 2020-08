Un estudio científico de las fosas de la Guerra Civil: quiénes y cómo fueron asesinados

Disclosure statement

Para sus proyectos de arqueología de la Guerra Civil, Alfredo González Ruibal ha recibido financiación en convocatorias competitivas del Ministerio de la Presidencia, la Comisión Europea (H2020), el Ministerio de Cultura de Noruega y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Lourdes Herrasti does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.