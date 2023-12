Un nouveau rapport montre comment la lutte contre le changement climatique peut améliorer la santé publique en Afrique

Les pays africains peuvent à la fois lutter contre le changement climatique et améliorer la santé publique en réduisant la pollution atmosphérique. Dans de nombreux cas, ces actions présentent également d'autres avantages sociétaux, économiques, environnementaux ou sanitaires.

Le défi pour régler toutes ces questions ensemble réside dans le fait que ces domaines relèvent de la responsabilité de différents services gouvernementaux. Les processus internationaux relatifs au changement climatique, à la santé et au développement font souvent l'objet de discussions séparées. Cependant, pour la première fois, cette année, lors de la COP28, une journée entière sera consacrée à la discussion des liens entre le changement climatique et la santé.

En septembre 2023, l'Union africaine, le Programme des Nations unies pour l'environnement, la Coalition pour le climat et l'air pur et l'Institut de Stockholm pour l'environnement ont publié le rapport technique qui sous-tend l'Évaluation intégrée de la pollution atmosphérique et du changement climatique pour le développement durable en Afrique lors du Sommet africain sur le climat qui s'est tenu à Nairobi, au Kenya.

Le rapport identifie les mesures qui pourraient être prises dans toute l'Afrique à court, moyen et long terme pour faire face au changement climatique tout en améliorant la santé publique. Ces mesures réduisent l'exposition à la pollution atmosphérique toxique et permettent de réaliser d'autres priorités de développement énoncées dans l’Agenda 2063 de l'Union africaine : l'Afrique que nous voulons.

Le rapport s'appuie sur des preuves solides selon lesquelles la pollution de l'air est un risque majeur pour la santé ; les causes de la pollution de l'air se recoupent fortement avec celles du changement climatique ; et il existe des politiques et mesures facilement accessibles et qui conviennent à chaque à chaque problème.

Nous avons été coprésidents, membres du comité de pilotage et coordinateurs de l'évaluation intégrée. Nous avons acquis des compétences en matière de changement climatique, de pollution atmosphérique, de santé publique, d'énergie et d'agriculture. Nous avons rejoint plus de 100 auteurs de 17 pays africains et des représentants des ministères chargés du changement climatique dans 35 pays pour produire le rapport.

Au fond, le rapport évalue la manière dont les actions en faveur du climat pourraient être mises en œuvre dans toute l'Afrique, ainsi que les avantages qui en découlent. Il montre que, grâce à 37 actions prioritaires, des centaines de milliers de décès prématurés pourraient être évités chaque année grâce à l'amélioration de la qualité de l'air. La contribution de l'Afrique au changement climatique s'en trouvera également réduite.

Le rapport met en évidence cinq raisons essentielles pour lesquelles ces actions devraient être prioritaires :

1) l'impact négatif de la pollution atmosphérique sur la santé dans toute l'Afrique

2) l'augmentation prévue des émissions en l'absence d'intervention

3) les avantages multiples de leur mise en œuvre

4) réduction des effets sur le climat en Afrique

5) pratiques en matière de mise en œuvre en Afrique

La pollution de l'air est à l'origine de décès prématurés

L'absence de mesures visant à réduire les principales sources d'émission prive les Africains de leur santé. L'Afrique est responsable d'environ 4 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone à l'origine du changement climatique. La pollution atmosphérique qui en résulte a un impact important sur la santé publique.

En 2019, la pollution de l'air a causé 1,1 million de décès prématurés sur le continent. Les décès sont principalement dûs à la cuisson au bois et au charbon de bois (près de 700 000 décès prématurés) et à la mauvaise qualité de l'air extérieur (près de 400 000 décès prématurés).

La pollution de l'air affecte particulièrement les enfants. Environ 56 % des décès infantiles liés à la pollution atmosphérique surviennent en Afrique (383 000 décès infantiles).

Les sources de pollution de l'air et les émissions responsables du changement climatique se chevauchent fortement en Afrique. Elles comprennent les combustibles utilisés pour la cuisson, les transports, la production d'électricité et les industries, l'agriculture et la gestion des déchets.

L'inaction aggravera l'impact du changement climatique

Sans action, la contribution de l'Afrique au changement climatique pourrait tripler d'ici 2063. Les impacts sur la santé et le changement climatique pourraient s'aggraver car l'impact de la pollution de l'air sur la santé ferait plus que doubler.

Sans intervention, le développement économique projeté, la population et l'urbanisation augmenteraient considérablement la consommation de carburant et d'électricité et multiplieraient par plus de trois la demande en matière de transport, d'alimentation et de production de déchets.

Cinq domaines d'intervention pour 37 actions en faveur du climat

Des centaines de milliers de décès prématurés pourraient être évités chaque année grâce à l'action climatique en Afrique. Lévaluation a identifié 37 actions spécifiques dans cinq domaines qui pourraient freiner le changement climatique et réduire la pollution de l'air. Ces cinq domaines sont les suivants

les transports

le secteur de la construction résidentielle

l'énergie et l'industrie

l'agriculture

les déchets.

Si les 37 actions étaient mises en œuvre, les émissions de polluants atmosphériques les plus nocifs pour la santé pourraient être réduites de 35 % d'ici à 2030 et de 80 % d'ici à 2063. Cela permettrait de sauver la vie de 180 000 personnes qui auraient pu mourir prématurément chaque année d'ici à 2030, et de 800 000 d'ici à 2063. Les actions les plus efficaces sont les suivantes

l'utilisation de combustibles et de technologies de cuisson propres, en particulier le passage à l'électricité comme source principale de combustible de cuisson

le contrôle des émissions des véhicules et l'utilisation accrue de véhicules électriques

le déploiement de l'électricité renouvelable et les mesures d'efficacité énergétique dans l'industrie et les entreprises

la transformation des pratiques de gestion dans l'agriculture et la réduction du brûlage à l'air libre des résidus de culture

meilleures pratiques de gestion des déchets, y compris éviter le brûlage à l'air libre des déchets et réduire la production de déchets.

Les mêmes 37 actions peuvent réduire la contribution de l'Afrique au changement climatique de 20 % d'ici 2030 et de 60 % d'ici 2063.

L'action climatique peut atténuer les précipitations et les températures extrêmes

Les effets du changement climatique que l'Afrique subira sont principalement déterminés par les trajectoires d'émissions futures des autres continents qui émettent la majorité des gaz à effet de serre. Il est donc impératif pour la protection de la santé en Afrique que les autres régions réduisent rapidement leurs émissions de gaz à effet de serre.

Cependant, les évaluations montrent que la mise en œuvre des 37 actions pourrait atténuer les effets négatifs du changement climatique régional sur les précipitations et les températures. C'est particulièrement le cas dans la région du Sahel. Cela permettrait de réduire considérablement la dégradation des sols et de préserver la production alimentaire.

Amplifier l'action climatique

Des mesures sont prises, mais elles doivent être rapidement renforcées. Les évaluations soulignent que toutes les actions recommandées sont actuellement mises en œuvre en Afrique. L'extension à l'ensemble de l'Afrique nécessite un programme continental sur la pureté de l'air, doté de ressources suffisantes. Le rapport recommande qu'un tel programme couvre l'élaboration et l'application de réglementations nationales, de normes régionales et d'un suivi transparent des progrès accomplis.

La Conférence ministérielle africaine sur l'environnement a insisté pour que le programme air pur soit coordonné par des initiatives nationales fortes, décliné aux communautés économiques régionales et à des niveaux de politiques publiques plus élevés.

La COP28 peut être utilisée pour accélérer les recommandations du rapport pour le développement durable en Afrique. Un engagement supplémentaire pour la mise en œuvre et le suivi de ces mesures, ainsi que de nouveaux financements et investissements pour atteindre une une plus grande échelle, permettraient de s'assurer que les actions de lutte contre le changement climatique profitent aux populations de tout le continent.

Brian Mantlana, responsable du changement climatique au Conseil pour la recherche scientifique et industrielle en Afrique du Sud, et Caroline Tagwireyi, consultante, Ampelos International Consultancy, Harare, Zimbabwe, ont contribué à cet article.