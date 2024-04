Une adolescente a aidé à identifier une nouvelle espèce de reptile marin géant

C’est peut-être difficile à imaginer, mais le comté du Somerset, dans le sud-ouest de l’Angleterre, abritait autrefois ce qui pourrait avoir été les plus grands reptiles marins n’ayant jamais vécu, comme le révèle la nouvelle étude de mon équipe.

Il y a huit ans, une mâchoire énorme et à la forme surprenante a en effet été découverte sur le littoral anglais, mais mon équipe hésitait à l’identifier comme une nouvelle espèce tant que d’autres spécimens n’avaient pas été découverts. Aujourd’hui, avec la découverte d’une deuxième mâchoire géante, nous avons donné un nom à cette nouvelle espèce d’ichtyosaure, un ancien reptile marin.

En 2016, le prolifique chasseur de fossiles Paul de la Salle a déterré une mâchoire géante sur la plage de Lilstock, dans le Somerset. Il s’agissait d’un os incomplet de l’arrière de la mâchoire inférieure de l’animal. Mon équipe, dont De la Salle fait partie, a étudié cette découverte nous avons publié nos conclusions en 2018 dans la revue PLOS One.

Sa découverte était importante car elle provenait de roches vieilles d’environ 202 millions d’années. C’est un fossile très grand (un mètre de long et pourtant incomplet) et appartenait clairement à une nouvelle espèce d’ichtyosaure géant. La mâchoire (que l’on nomme surangulaire) avait une forme et une structure inhabituelles. Mais nous nous sommes abstenus de donner un nom à cette découverte, dans l’espoir que d’autres restes fossiles viendraient s’y ajouter à l’avenir.

C’est ainsi qu’est apparu un deuxième spécimen, plus complet et mieux conservé, représentant cette fois un surangulaire droit provenant d’un autre individu.

Cette dernière découverte a été faite à seulement 10 km de la côte à Blue Anchor en 2020. Elle a été trouvée par les chasseurs de fossiles Justin Reynolds et sa fille Ruby, alors âgée de 11 ans. Ils m’ont contacté presque immédiatement après l’avoir découvert. Au cours des années suivantes, avec De la Salle et plusieurs membres de nos familles, nous avons collecté d’autres fragments de fossiles, dont le dernier a été trouvé en octobre 2022.

Natalie Lomax , CC BY-ND

En commençant à reconstituer différentes sections de la même mâchoire, nous avons estimé que l’os entier devait mesurer un peu plus de deux mètres de long. La préservation et la finesse des détails ont fourni de nouvelles informations qui nous ont également aidés à mieux réinterpréter l’os original de De la Salle.

Nous disposions désormais de deux spécimens présentant les mêmes caractéristiques uniques et provenant de la même zone de temps géologique. Le fait que ces deux ossements soient apparus environ 13 millions d’années après les ichtyosaures géants les plus récents déjà décrits, notamment le Shonisaurus sikanniensis de Colombie-Britannique, au Canada, et le Himalayasaurus tibetensis du Tibet, en Chine, a étayé notre hypothèse d’une nouvelle espèce.

Nous avons donc créé un nouveau genre (rang taxonomique) et une nouvelle espèce d’ichtyosaure géant que nous avons appelé Ichthyotitan severnensis, ce qui signifie « poisson géant de la Severn ».

Des géants de la taille d’une baleine bleue

Avec seulement deux mâchoires géantes, il est impossible de dire avec certitude quelle était la taille réelle d’Ichthyotitan. Cependant, nous savons que les deux spécimens sont environ 25 % plus grands que le même os du géant Shonisaurus sikanniensis, un ichtyosaure antérieur collecté en Colombie-Britannique et dont la longueur du corps est estimée à 21 mètres.

En utilisant une formule de base appelée facteur d’échelle simple, nous pouvons estimer que notre ichtyosaure mesurait jusqu’à 26 mètres de long, soit à peu près la taille d’une baleine bleue. Des comparaisons avec le même os chez d’autres ichtyosaures suggèrent que Ichthyotitan mesurait entre 20 et 26 mètres de long.

Il convient d’être prudent avec de telles estimations en raison des différences entre les espèces, la taille de la mâchoire variant de l’une à l’autre. Cependant, une mise à l’échelle simple est un moyen courant en paléontologie pour estimer la taille, en particulier lorsqu’il s’agit de fragments de fossiles. Ainsi, sur la base des informations dont nous disposons actuellement, Ichthyotitan severnensis est probablement le plus grand reptile marin formellement identifié par les scientifiques.

Âgés de 202 millions d’années, les fossiles précèdent de peu l’extinction mondiale qui a éradiqué ces géants, et les reptiles marins n’atteindront plus jamais une telle taille par la suite. Nous pensons qu’ils appartenaient à une famille d’ichtyosaures appelée Shastasauridae, qui a disparu lors de l’extinction massive de la fin du Trias. La cause de cet événement fait l’objet d’un débat parmi les scientifiques, mais il pourrait avoir été déclenché par une libération soudaine de grandes quantités de dioxyde de carbone.

Dans le cadre de nos recherches, nous avons également examiné l’histologie, c’est-à-dire l’anatomie microscopique, de l’os. Marcello Perillo de l’Université de Bonn a dirigé cette étude. Des coupes fines des os ont révélé les mêmes caractéristiques microscopiques que celles trouvées dans des spécimens similaires d’ichtyosaures géants. Les recherches ont également révélé que ce géant n’avait pas encore atteint sa pleine maturité et qu’il était encore en pleine croissance au moment de sa mort.

Tout le monde peut apporter sa contribution

Lorsque j’ai reçu le premier courriel de Reynolds décrivant ses conclusions, j’ai eu le sourire aux lèvres en sachant que nous avions désormais un deuxième spécimen. J’ai également été impressionné par le fait qu’ils avaient correctement identifié la découverte comme étant une autre énorme mâchoire d’ichtyosaure et qu’ils avaient reconnu qu’elle correspondait à la découverte précédente de De la Salle. Je leur ai demandé si lui et sa fille voulaient se joindre à mon équipe pour étudier ce fossile et ils ont accepté.

Ruby Reynolds est aujourd’hui une scientifique publiée qui a non seulement trouvé un gigantesque reptile préhistorique, mais qui a également contribué à lui donner un nom. Il n’y a probablement pas beaucoup de jeunes de 15 ans qui peuvent en dire autant. Elle, son père et De la Salle ont tous contribué à notre compréhension du monde ancien.

La paléontologie est l’une de ces sciences où tout le monde peut apporter une contribution significative. Il n’est pas nécessaire d’être professeur ou expert mondial. Il suffit d’avoir l’œil vif, beaucoup de patience et un peu de chance.

Il est remarquable de penser que des reptiles gigantesques, de la taille d’une baleine bleue, nageaient dans les océans autour de ce qui était le Royaume-Uni il y a des centaines de millions d’années. Ces mâchoires constituent une preuve séduisante que l’on pourra peut-être un jour trouver un crâne ou un squelette complet de l’un de ces géants.