Une équipe africaine peut-elle gagner la Coupe du monde? Une étude sur le football décortique les chiffres

De nombreux amateurs de football espèrent qu'une équipe africaine remportera enfin la Coupe du monde de la Fifa en 2022. Le monde attend cela depuis que le grand joueur brésilien Pelé a prédit (dans les années 1970) qu'un pays africain la gagnerait avant l'an 2000. Cela ne s'est pas produit, mais cela n'a pas empêché Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, de dire (en 2021) :

Une équipe africaine doit gagner la Coupe du monde dans un avenir proche.

Mais est-il réaliste de continuer à espérer ? Les équipes africaines font-elles ce qu'il faut pour rivaliser avec les meilleures équipes du monde, ce qui fait que ce n'est qu'une question de temps ? Ou bien une victoire africaine est-elle possible si les pays font quelque chose de différent ? Ou encore, une victoire africaine est-elle tout simplement impossible, de l'ordre du faux espoir ?

J'aborde cette question à plusieurs volets dans un récent article de recherche qui s'appuie sur diverses sources de données (notamment la base de données d'évaluation Elo pour comparer les résultats des compétitions dans les années 2010. Il examine les meilleurs prétendants africains (Algérie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, Nigeria, Sénégal, Tunisie) et les récents finalistes et demi-finalistes de la Coupe du monde (Belgique, Brésil, Croatie, Angleterre, France, Allemagne, Espagne) pour voir si les pays africains sont réellement compétitifs par rapport aux autres meilleurs joueurs de foot du monde. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi ?

Je constate un écart de compétitivité important entre les pays africains et les meilleurs du monde, qui semble s'être creusé au cours des dernières générations. Cet écart n'est pas encourageant pour ceux qui espèrent une victoire de l'Afrique en Coupe du monde.

L'étude

Mon analyse tient compte de deux dimensions du palmarès de chaque pays : la façon dont ils participent à la compétition (combien de fois il joue, contre qui et dans quels tournois) et la façon dont ils rivalisent avec leurs adversaires (combien de fois il gagne, en particulier contre des équipes d'élite et dans des tournois prestigieux).

Malheureusement, les résultats des pays africains sont loin derrière ceux des meilleures nations sur ces deux plans. Les meilleurs joueurs africains ont joué à des niveaux de compétition inférieurs et ont gagné moins souvent. Au lieu de rivaliser avec les meilleurs du monde, les meilleurs pays d'Afrique semblent mieux correspondre à un pays comme la Grèce, qui a participé à trois phases finales de la Coupe du monde et a atteint les huitièmes de finale en 2014. C'est un palmarès impressionnant, mais peu de gens en dehors de la Grèce considèrent le pays comme un vainqueur potentiel de la Coupe du monde. Alors pourquoi pensons-nous que les pays africains devraient porter un tel espoir ?

J'ai constaté que les palmarès des pays africains les plus performants ressemblaient plus aux prétendants actuels de la Coupe du monde au cours des décennies précédentes (même dans les années 1970, lorsque Pelé avait fait sa prédiction). La Tunisie et la France avaient des palmarès très similaires dans les années 1970, par exemple, mais la France a aujourd’hui un palmarès plus riche. Cela suggère que les meilleurs prétendants de l'Afrique sont devenus relativement moins compétitifs au fil du temps.

Cette observation est surprenante si l'on considère tout ce qui a été fait pour étendre le rôle de l'Afrique dans le football mondial depuis les années 1970. Les pays du continent ont obtenu un meilleur accès aux phases finales de la Coupe du monde et ils participent à davantage de compétitions intracontinentales qu'auparavant (avec une Coupe d'Afrique des nations élargie, notamment). En outre, les joueurs africains ont prouvé leur talent et ont été davantage exposés aux meilleurs du football mondial. Plus de 200 Africains évoluent actuellement dans les cinq grands championnats européens.

Pourquoi les équipes africaines sont-elles moins compétitives ?

Indépendamment de ces progrès, je pense que les pays africains sont devenus moins compétitifs parce qu'ils ne se mesurent pas régulièrement aux meilleures nations du monde. Moins de 20 % des matches des meilleurs pays africains sont disputés contre des adversaires d'élite. Les demi-finalistes et finalistes de la Coupe du monde jouent entre 30 et 60 % de leurs matchs annuels contre des nations d'élite. Il n'est pas surprenant que les pays africains gagnent également beaucoup moins de ces matchs de haut niveau - le Nigeria n'a remporté que 30 % des points lors de ces rencontres dans les années 2010 - l'Angleterre en a remporté 68 %.

Des études issues de divers travaux de recherche nous apprennent que les équipes deviennent plus compétitives lorsqu'elles “jouent vers le haut” contre une opposition de haut niveau. “En revanche, elles sont moins compétitives lorsqu'elles jouent contre des adversaires plus faibles. Cela s'explique par le fait que les équipes apprennent, chaque fois qu'elles jouent, les stratégies et les techniques utilisées sur et en dehors du terrain de leurs adversaires. Les meilleures équipes nationales disposent des techniques les plus avancées, dont beaucoup sont à la pointe et n'ont pas encore été partagées. La seule façon de les découvrir est de participer régulièrement à des compétitions.

Les meilleures nations africaines jouant au football ne se mesurent pas régulièrement aux meilleures nations et ne sont donc pas en mesure d'assimiler ces techniques. Elles peuvent donc dominer les tournois continentaux, mais elles n'auront finalement pas le savoir-faire nécessaire pour rivaliser réellement - de manière constante et régulière - avec les meilleures nations du monde.

Les chances en Coupe du monde

Je suis convaincu que les pays africains peuvent gagner un match de temps en temps contre une puissance mondiale (et nous avons vu de tels résultats au fil du temps). Mais le champion du monde doit vaincre au moins cinq adversaires d'élite (et faire match nul contre deux autres) au cours du mois suivant. Aucun des représentants africains à la Coupe du monde de cette année n'a remporté cinq matches contre des adversaires d'élite au cours des cinq dernières années.

Le meilleur résultat du Cameroun contre des adversaires d'élite non africains depuis 2017 est sans doute un match nul en amical contre le Japon. Le Ghana a obtenu deux nuls en amical contre le Chili et le Japon. Le Maroc a obtenu deux victoires en amical contre le Chili et la Serbie. Le Sénégal a obtenu un match nul en amical contre le Brésil. Les meilleurs résultats de la Tunisie ont été des victoires en amical contre le Chili et le Japon et un nul en amical contre le Portugal. Bien sûr, les matches amicaux ne sont pas les mêmes que les matches de compétition.

Malheureusement, je ne pense pas qu'une équipe africaine remportera la Coupe du monde de cette année. Mais je pense qu'une équipe africaine pourrait gagner à l'avenir, si les meilleurs joueurs africains affrontent de meilleures équipes et apprennent à rivaliser avec celles-ci à ce niveau.

Ce qu'il faudrait

Il faudrait pour cela que les grandes nations africaines décident de faire jouer leurs équipes B dans les compétitions africaines et de programmer davantage de matches contre des adversaires de haut niveau pour leurs équipes A. Je m'attendrais à ce que les équipes africaines perdent plus de ces matchs qu'elles n'en gagnent - du moins au début - mais je parierai qu'elles gagneront de plus en plus au fil du temps, augmentant ainsi leurs chances de devenir l'équipe capable de battre n'importe quelle équipe des Coupes du monde de 2026 ou 2030. Je parierai également que les pays africains qui choisissent de continuer à jouer avec des adversaires de bas niveau ne gagneront jamais la Coupe du monde.

Les Africains doivent garder l'espoir de gagner, mais s'assurer qu'ils fassent le travail nécessaire pour construire des équipes et des systèmes qui feront de ce rêve une réalité. Comme le dit Antonio Conte, ancien joueur italien devenu manager:

C'est plus facile d'utiliser le verbe ‘gagner’ que de gagner que de gagner parce que pour gagner, il faut construire quelque chose d'important, être solide… Du coup, on est prêt à gagner. Sinon, il faut espérer.

Je fais partie de ceux qui espèrent que l'Afrique gagnera la Coupe du monde. Les pays d'Afrique ont un potentiel incroyable - sur le terrain de football et en dehors - mais de nombreux Africains ont besoin de voir ce potentiel se réaliser. Il n'y a pas de meilleur endroit que le Mondial du football pour démontrer ce que les peuples du continent peuvent faire. Mais il reste encore du travail à faire pour que cela se produise.