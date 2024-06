Une étude montre comment les foyers solaires contribuent à l'émancipation des femmes en Afrique

Les femmes africaines consacrent beaucoup de temps à des activités telles que la collecte de bois, la cuisine et la garde d'enfants. Elles allouent 3,5 à 8 heures par jour à ces tâches dans des pays comme la Tanzanie, le Sénégal, le Kenya, le Malawi et l'Afrique du Sud. Cela entraîne la fatigue, des problèmes de santé et des défis environnementaux, car l'utilisation du bois contribue à l'émission de gaz à effet de serre, à la pollution de l'air et à la perte de la biodiversité. La pollution de l'air provoque entre 2,2 et 4,3 millions de décès annuels, dont 95 % surviennent dans les pays en développement. Les foyers solaires, fonctionnant à l'énergie thermique du soleil et n'émettant aucun polluant, émergent comme une alternative pour atténuer ces problèmes.

Avec des collègues, nous avons exploré l'importance de l'utilisation des foyers solaires dans le monde y compris en Afrique. Dans cet article, nous nous focalisons sur les avantages socio-économiques, environnementaux et sanitaires pour les femmes africaines d'un tel usage en dépit de quelques obstacles et contraintes liés à son appropriation. Nous préconisons également quelques actions ciblées pour promouvoir l'utilisation des foyers solaires dans les pays africains.

Types et performances des foyers solaires

Nous avons noté trois principaux modèles de foyers solaires (foyer solaire en boîte, à panneaux et en parabolique) en fonction de leur structure. Le foyer solaire en boîte a un double vitrage qui recouvre l'ensemble et crée un effet de serre. Il atteint facilement des températures de 120° C à 150° C. Il est facile à fabriquer et largement utilisé.

Le foyer solaire à panneaux combine les éléments d'un foyer solaire en boîte et de celui en parabolique. Il est très facile à construire et n'est pas équipé de verre ou de système d'isolation. Ses surfaces réfléchissantes sont sans danger pour les yeux. Il atteint facilement des températures de 250 °C.

Le foyer solaire en parabolique est à concentrateur courbé qui peut rapidement atteindre des températures très élevées, mais nécessite des ajustements fréquents et de nombreuses précautions de sécurité. Il est plus cher et a une puissance estimée à 400 Watts.

Economie de temps et d'argent

Les foyers solaires réduisent le temps de travail quotidien des femmes, avec des gains de temps variables selon la taille du ménage, la saison, le type de repas préparé avec les foyers solaires et le modèle de foyers solaires. Les foyers solaires en parabolique permettent d'économiser 30 à 50 minutes par rapport à ceux de type en boîte. Un foyer en boîte réduit de 50 minutes le temps de cuisson du riz. Les foyers solaires permettent aussi des gains de 1 à 5 heures par jour pour la collecte du bois de chauffage là où le bois est rare.

Des études ont montré des gains de temps de 3 à 20 heures par semaine et de 18 à 48 heures par mois pour la collecte de bois de chauffage et la cuisine. L'utilisation des foyers solaires est moins fatigante et libère du temps pour des activités génératrices de revenus. Le temps ainsi gagné profite à la garde d'enfants, à l'éducation et à d'autres tâches ménagères. De façon globale, les foyers solaires autonomisent les femmes.

Avec les foyers solaires, les ménages ont la possibilité d'économiser de l'argent et d'améliorer la stabilité financière en maximisant les avantages économiques. Ils permettent d'économiser environ 14 dollars US sur le gaz liquide et 20 dollars US sur l'électricité chaque mois.

D'autres études suggèrent des économies mensuelles potentielles allant jusqu'à 167 dollars US avec 10 ménages utilisant des foyers solaires. Les utilisateurs au Nigeria par exemple déclarent économiser entre 40 et 50 % sur les coûts de bois de chauffage. Les économies des ménages varient de 5 à 32,61 dollars US par mois, influencées par le type de foyer solaire et la fréquence d'utilisation. Les foyers avec deux cuiseurs permettent des économies plus importantes.

À l'échelle de la ville, avec 25 % des ménages utilisant des foyers solaires, les économies mensuelles dépassent 391 667 dollars US. Au-delà des coûts initiaux, la cuisson avec les foyers solaires réduit les dépenses de combustible.

Avantages environnementaux

Les foyers solaires préservent l'environnement en réduisant la demande de bois et les émissions de gaz à effet de serre. Alimentés par le soleil, ils économisent entre 850 kg et 1 tonne de bois par an.

En Afrique de l'Ouest, les ménages utilisant ces équipements réduisent la collecte de bois de 33 %. En Amérique, plus de 16,8 millions de tonnes de bois sont économisées chaque année, réduisant ainsi la déforestation. En termes de gaz à effet de serre, les foyers solaires réduisent 381,8 kg/an de gaz carbonique, évitant ainsi 38,4 millions de tonnes d'émissions de gaz carbonique annuelles et économisant de l'énergie.

Les foyers solaires réduisent aussi les émissions de particules de 42 % à 48 %, et évitent plus de 42600 tonnes d'équivalent de gaz carbonique chaque année. Des études récentes suggèrent qu'ils peuvent réduire 50 % les émissions de gaz carbonique et 75 % des émissions de particules fines.

Avantages sur la santé

Les foyers solaires améliorent la santé en réduisant la pollution, minimisant les problèmes oculaires et respiratoires, et favorisant une meilleure qualité de l'air.

Ils réduisent de 95 % la pollution de l'air intérieur des ménages, procurant des bienfaits pour la santé de l'ensemble de la population et surtout celle des femmes et des enfants. Parmi les avantages notables figurent la réduction des maladies oculaires et des problèmes respiratoires. Ils diminuent également de 97,5 % les risques d'infections d'origine hydrique par chauffage de l'eau avant consommation. Cela évite des maladies telles que la dracunculose ou maladie du ver de Guinée.

Les foyers solaires améliorent la qualité de l'air intérieur, éliminent les risques d'incendie et soulagent la charge physique liée au transport du bois.

Les défis

Une approche holistique est nécessaire pour surmonter les défis économiques, techniques et culturels liés à l'adoption des foyers solaires.

Les obstacles à leur adoption dans les pays en développement se divisent en six catégories : économique, sociale, culturelle, environnementale, politique et technique. Les coûts élevés des panneaux solaires photovoltaïques entravent significativement l'adoption des foyers solaires. Les revenus limités des ménages et la concurrence avec d'autres combustibles en Afrique subsaharienne tels que le gaz domestique, le charbon de bois et le bois de chauffage constituent des défis majeurs à l'adoption des foyers solaires.

Les prix des foyers solaires varient en fonction de la taille, du type, de la capacité de cuisson, de la région et des matériaux locaux. Le prix d'un foyer solaire en boîte peut varier entre 40 et 350 dollar US. Celui d'un foyer solaire à panneaux peut varier entre 40 USD et 86 dollar US. Un foyer solaire en parabolique peut coûter entre 240 et 349 dollar US.

Les problèmes techniques résultent de la rareté des matériaux. La résistance culturelle et les obstacles sociaux proviennent de l'absence de feu visible dans certains foyers solaires, perturbant certaines pratiques culturelles. En effet, dans certaines cultures africaines, certains repas doivent être préparés sur un feu visible. Pendant ce temps, des louanges et des libations sont offertes aux divinités.

Au niveau des défis environnementaux et politiques, on peut citer les problèmes de responsabilité dans l'estimation des économies en crédit-carbone dans les systèmes de compensation carbone avec l'utilisation des foyers solaires. Des barrières organisationnelles, de compétences, d'information et de sensibilisation entravent également l’adoption de ces équipements. L'engagement communautaire et les campagnes de sensibilisation sont essentiels pour une meilleure adoption.

La voix à suivre

Des interventions ciblées et concertées impliquant les gouvernements, les ONG et les communautés locales sont nécessaires pour promouvoir l'utilisation des foyers solaires et garantir un avenir plus durable et équitable pour les femmes africaines tout en sauvegardant les écosystèmes forestiers.

A cet effet, nous formulons les recommandations suivantes :