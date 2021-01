Vaccin d’Oxford : voici comment il a été développé en un temps record

La pandémie a débuté il y a un an et nous disposons déjà de plusieurs vaccins pour lutter contre la Covid-19 - dont celui mis au point par l’équipe dont nous faisons partie à l’Université d’Oxford.

Avec notre partenaire, AstraZeneca, nous avons soumis des données provisoires d’efficacité et des données de sécurité pour le vaccin aux autorités de réglementation partout dans le monde afin d’obtenir une évaluation et une approbation indépendantes. À ce jour, le vaccin a été approuvé pour une utilisation d’urgence au Royaume-Uni, en Inde, au Maroc, en Argentine et au Salvador.

Outre le fait que c’est une excellente nouvelle pour anticiper un retour à la normale, il s’agit d’un véritable exploit scientifique. En général, il faut des décennies pour mettre au point un vaccin et voilà qu’après seulement 12 mois, nous en avons déjà plusieurs contre la Covid-19 sur le marché. Voici comment nous y sommes parvenus en ce qui concerne le vaccin d’Oxford.

Une longueur d’avance

Notre vaccin fonctionne en acheminant la séquence génétique de la protéine de pointe du SARS-CoV-2 aux cellules de l’organisme. Rappelons que les protéines de pointe sont les structures distinctives qui « couronnent » la surface du coronavirus. Les cellules de l’organisme lisent ce code génétique et commencent à produire des copies de la protéine de pointe. Le système immunitaire monte alors une réponse contre ces protéines et la garde en mémoire. Cela signifie que si le SARS-CoV-2 pénètre plus tard dans l’organisme, ses protéines de pointe le signaleront immédiatement au système immunitaire, qui s’activera pour détruire le virus.

Cela peut sembler compliqué, mais lorsque la pandémie est arrivée, nous avions une longueur d’avance, car nous avions déjà mis au point une méthode d’administration – ou plateforme – pour notre vaccin et nous l’avions testé pour d’autres maladies pendant près de dix ans. Connue sous le nom de ChAdOx1, cette plateforme a été créée en modifiant un adénovirus inoffensif qui provoque le rhume chez les chimpanzés.

Le ChAdOx1 a été choisi, car il peut générer une forte réponse immunitaire et n’est pas un virus qui se réplique, donc il ne peut pas provoquer d’infection. Il avait déjà été utilisé en toute sécurité sur des milliers de sujets lors d’essais cliniques de vaccins contre d’autres maladies, notamment le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), causé par un autre type de coronavirus.

Nos recherches en cours sur le ChAdOx1 s’inscrivent dans le cadre de la préparation à la « maladie X », l’une des huit maladies prioritaires pour la recherche selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en raison du risque qu’elles représentent pour la santé publique. La Covid-19 a depuis été ajoutée à cette liste.

La maladie X est un nom de lieu qui souligne que la prochaine épidémie grave pourrait être causée par un agent pathogène encore inconnu des scientifiques, ce qui s’est produit avec le coronavirus.

Université d’Oxford

Une fois que les chercheurs en Chine ont publié la séquence génétique du coronavirus, nous avons pu produire rapidement notre vaccin en combinant le vecteur ChAdOx1 avec la séquence génétique de la protéine de pointe du SARS-CoV-2.

La préparation à la maladie X a finalement permis à notre équipe de passer directement aux essais de notre vaccin sur des animaux dès le début de 2020, puis de combiner les données de ces essais avec les données déjà recueillies lors d’essais antérieurs utilisant le ChAdOx1, pour prouver l’efficacité du vaccin.

Rendre les essais sur l’homme plus efficaces

Avec les données issues de nos études sur les animaux, nous étions prêts à passer aux essais cliniques – essentiellement une série de tests visant à montrer qu’un traitement est sûr et efficace chez l’homme.

Les essais de vaccins sont généralement divisés en trois phases. La phase 1 évalue l’innocuité (sécurité) d’un vaccin et sa tolérance, ainsi que la réponse immunitaire. La phase 2 implique des essais sur un groupe de personnes plus nombreux et plus diversifié et sert à déterminer la dose et le calendrier optimaux.

La phase 3 vise ensuite à tester la sécurité et l’efficacité d’un vaccin sur un groupe important de personnes, souvent dans plusieurs endroits. Cette évaluation se fait généralement en surveillant le nombre de cas d’infection observés dans un groupe qui reçoit le vaccin par rapport à un groupe qui ne le reçoit pas.

Habituellement, les différentes phases d’essai sont menées séparément, en prenant du temps entre chacune pour préparer les protocoles et les demandes de financement, puis pour obtenir les approbations éthiques et réglementaires. Mais pour notre vaccin, nous avons entrepris des essais combinés de phase 1 et 2 et de phase 2 et 3 afin d’accélérer le processus de développement. Cela ne veut pas dire que nous sautons des étapes, mais plutôt que nous lançons l’étape suivante dès que nous avons recueilli suffisamment de données sur la phase précédente et qu’elles ont été examinées par un comité indépendant.

Lentement mais sûrement

Certaines personnes mettent en doute la sécurité du vaccin en raison de la rapidité de sa mise au point. Cependant, l’essai du vaccin contre la Covid-19 à Oxford – qui est toujours en cours – fait l’objet de la même attention que les autres essais de vaccins.

Université d’Oxford

Tous les participants sont étroitement surveillés et toute personne souffrant d’une maladie grave ou hospitalisée, quelle qu’en soit la cause – même une jambe cassée – fait l’objet d’un rapport. Si l’un de ces événements est considéré comme pouvant être lié au vaccin, une évaluation indépendante est effectuée pour étudier soigneusement les données médicales. Pendant cette période, la vaccination est suspendue. Elle est relancée une fois que l’évaluation est terminée et que l’on considère qu’il est possible de continuer en toute sécurité.

Au total, le vaccin aura été testé sur près de cinq fois plus de volontaires que ce qui est habituellement requis pour l’homologation d’un vaccin. À la fin des essais que nous menons, 24 000 personnes auront participé aux essais dans quatre pays et 30 000 autres ont participé aux essais menés par nos partenaires. Effectuer des essais dans différentes populations est crucial, car tout vaccin contre la Covid-19 est susceptible d’être distribué auprès d’un grand nombre de personnes partout dans le monde.